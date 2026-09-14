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AI এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের উপরই থাকা উচিত, আশঙ্কার বার্তা Microsoft CEO-র গলায়

কী আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন সত্য নাদেলা ? জানুন এই প্রতিবেদনে ...

Microsoft CEO Satya Nadella
AI নিয়ে আশঙ্কার বার্তা দিয়েছেন সত্য নাদেলা (ছবি- ANI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 14, 2026 at 4:38 PM IST

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হায়দরাবাদ : AI এর দক্ষতা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে প্রযুক্তি দুনিয়ায় ৷ একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তা ও প্রতিষ্ঠাতারা জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুপার ইন্টেলিজেন্সে পরিণত হলে চূড়ান্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ এবার প্রায় একই সুর শোনা গেল মাইক্রোসফটের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সত্য নাদেলার (Satya Nadella) গলায় ৷ এই বিষয়ে নিজের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন তিনি ৷

সত্য নাদেলা জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানব জাতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত ৷ এই সংক্রান্ত তিনি একটি এক্স পোস্ট করেন ৷ যেখানে তিনি লেখেন, যদি AI কোনও মানুষকেই না সাহায্য় করতে পারে তাহলে এর কোনও গুরুত্বই থাকবে না ৷ এর আগেই অবশ্য Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, Anthropic এর CEO দারিও আমোদাই, এবং এলন মাস্ক এমন আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিলেন ৷

কী লিখেছেন সত্য নাদেলা ?

সর্বপ্রথম দারিও আমোদাই "We Must Pace the Frontier"-এর শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত ওই লেখায় তিনি আবেদন করেছেন, AI-এর বৃদ্ধি সাময়িকভাবে স্লো-ডাউন করা দরকার ৷ এই পোস্টের তথ্যসূত্র ধরেই সত্য নাদেলা রেসপন্স করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "যদি কোনও AI সাধারণ মানুষের কাজেই না লাগে অথবা দরকারে প্রয়োজন না মেটায় তাহলে সেই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উদ্ভাবনের কোনও যৌক্তিকতাই নেই ৷ আমাদের প্রয়োজন, AI-এর থেকে যে সুবিধা বা উপকারিতা পাওয়া যায় তা ছড়িয়ে দেওয়া ৷ ক্লোজড এবং ওপেন সোর্স মডেলের মাধ্যমে দেশ, সংস্থা ও বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে এর ভালো প্রভাব ছড়াতে হবে ৷"

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসার প্রসারের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন সত্য নাদেলা ৷ তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে থাকা উচিত ৷ কোনও একটি নির্দিষ্ট AI প্রভাইডারের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নয় ৷ বদলে সংস্থার বৃদ্ধিতে নিজেদের সিস্টেমের উপর নিজেদের ডেটা মডেলের উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷

এই প্রসঙ্গেই তাঁর পরামর্শ, AI-এর এই বিরাট উন্নয়ন যেন গুটি কয়েক সংস্থাকে আরও উন্নততর করবে এমন যেন না হয় ৷ বিভিন্ন দেশ, কমিউনিটি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যেও এর সু-প্রভাব ছড়িয়ে পড়া দরকার ৷

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