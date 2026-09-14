AI এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের উপরই থাকা উচিত, আশঙ্কার বার্তা Microsoft CEO-র গলায়

AI এর নিয়ন্ত্রণ মানুষের উপরই থাকা উচিত, আশঙ্কার বার্তা Microsoft CEO-র গলায়
কী আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন সত্য নাদেলা ? জানুন এই প্রতিবেদনে ...
Published : September 14, 2026 at 4:38 PM IST
হায়দরাবাদ : AI এর দক্ষতা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে প্রযুক্তি দুনিয়ায় ৷ একাধিক টেক জায়ান্টের শীর্ষ কর্তা ও প্রতিষ্ঠাতারা জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সুপার ইন্টেলিজেন্সে পরিণত হলে চূড়ান্ত ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ এবার প্রায় একই সুর শোনা গেল মাইক্রোসফটের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সত্য নাদেলার (Satya Nadella) গলায় ৷ এই বিষয়ে নিজের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন তিনি ৷
সত্য নাদেলা জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে মানব জাতির নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা উচিত ৷ এই সংক্রান্ত তিনি একটি এক্স পোস্ট করেন ৷ যেখানে তিনি লেখেন, যদি AI কোনও মানুষকেই না সাহায্য় করতে পারে তাহলে এর কোনও গুরুত্বই থাকবে না ৷ এর আগেই অবশ্য Open AI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান, Anthropic এর CEO দারিও আমোদাই, এবং এলন মাস্ক এমন আশঙ্কার কথা শুনিয়েছিলেন ৷
কী লিখেছেন সত্য নাদেলা ?
সর্বপ্রথম দারিও আমোদাই "We Must Pace the Frontier"-এর শিরোনামে একটি লেখা প্রকাশ করেন ৷ এক্স হ্যান্ডেলে প্রকাশিত ওই লেখায় তিনি আবেদন করেছেন, AI-এর বৃদ্ধি সাময়িকভাবে স্লো-ডাউন করা দরকার ৷ এই পোস্টের তথ্যসূত্র ধরেই সত্য নাদেলা রেসপন্স করেছেন ৷ তিনি লেখেন, "যদি কোনও AI সাধারণ মানুষের কাজেই না লাগে অথবা দরকারে প্রয়োজন না মেটায় তাহলে সেই ধরনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উদ্ভাবনের কোনও যৌক্তিকতাই নেই ৷ আমাদের প্রয়োজন, AI-এর থেকে যে সুবিধা বা উপকারিতা পাওয়া যায় তা ছড়িয়ে দেওয়া ৷ ক্লোজড এবং ওপেন সোর্স মডেলের মাধ্যমে দেশ, সংস্থা ও বিভিন্ন কমিউনিটির মধ্যে এর ভালো প্রভাব ছড়াতে হবে ৷"
Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.— Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026
We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across…
এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসার প্রসারের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন সত্য নাদেলা ৷ তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের উদ্ভাবনী ক্ষমতার উপর নির্ভর করে থাকা উচিত ৷ কোনও একটি নির্দিষ্ট AI প্রভাইডারের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নয় ৷ বদলে সংস্থার বৃদ্ধিতে নিজেদের সিস্টেমের উপর নিজেদের ডেটা মডেলের উপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গেই তাঁর পরামর্শ, AI-এর এই বিরাট উন্নয়ন যেন গুটি কয়েক সংস্থাকে আরও উন্নততর করবে এমন যেন না হয় ৷ বিভিন্ন দেশ, কমিউনিটি এবং বিভিন্ন সংস্থার মধ্যেও এর সু-প্রভাব ছড়িয়ে পড়া দরকার ৷