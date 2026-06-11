ডিপফেক ভিডিয়ো ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পাতছে ক্রিমিন্যালরা, সতর্ক করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

ডিপফেক ভিডিয়ো ব্যবহার করে প্রতারণার ফাঁদ পাতছে ক্রিমিন্যালরা, সতর্ক করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক
সাইবার ক্রিমিনালরা AI ডিপফেক ব্যবহার করছে ৷ যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভিডিয়ো তৈরি করছে অপরাধীরা ৷
Published : June 11, 2026 at 4:46 PM IST
হায়দরাবাদ : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সাবধান করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ একটি নোটিফিকেশন জারি করে সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতারকরা বিভিন্ন ভাবে নিরাপত্তার ফাঁক-ফোকর খুঁজে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম প্রতারণা করছে ৷ এই কাজের জন্য প্রতারকদের প্রধান হাতিয়ার AI ডিপফেক ৷ আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমেই সিকিউরিটি বাইপাস করছে প্রতারকরা ৷
বুধবার এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, সাইবার ক্রিমিনালরা AI ডিপফেক ব্যবহার করছে ৷ যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ভিডিয়ো তৈরি করছে অপরাধীরা ৷ সাধারণভাবে দেখলে তা সত্যিই মনে হবে ৷ সেই সব ভিডিয়ো পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে ৷ এবং সেই ভিডিয়োর মাধ্যমে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ অসাবধানতায় ওই ভিডিয়োর পরামর্শ মেনে চললে ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্স, লগইন ক্রেডিনসিয়াল হাতিয়ে নিচ্ছে সাইবার ক্রিমিনালরা ৷
এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টার ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, মূলত বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের টার্গেট করে প্রতারকরা ৷ এছাড়াও মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম, চাকরির পোর্টাল, ডেটিং ওয়েবসাইট বা ফোন কলের মাধ্যমেও সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ৷ এরপর কোনও ভিডিয়ো কলিংয়ের সামনে তাদের নিয়ে আসছে ৷ অপরদিক থেকে AI ডিপফেক ভিডিয়ো চালানো হচ্ছে ৷ ব্যবহারকারীরা কিছু না বুঝেই AI ভিডিয়ো-কে আসল ভিডিয়ো হিসেবে মনে করছে ৷ এবং ইন্টাব়্যাকশন করছে ৷ সেইসময় সাধারণ ব্যবহারকারীদের মুখের অবয়ব রেকর্ড করছে প্রতারকরা ৷
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে শুধু সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নয়, বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা-কেও সতর্ক করেছে ৷ আর সেইকারণে KYC প্রসেডিওর, ডিজিট্যাল ওয়ালেট অ্যাকটিভেট, আর্থিক অ্যাকাউন্ট তৈরির ক্ষেত্রে আরও নিরাপত্তা লেয়ার যুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
অন্যদিকে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদেরও সচেতন থাকারও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, কোনও ফোনকল বা ভিডিয়ো কলে অসংগতি মনে হলে কোনও ব্যাক্তিগত তথ্য শেয়ার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করার কথা বললে দ্রুত ব্যাঙ্ক বা নির্দিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ করার কথা বলা হয়েছে ৷