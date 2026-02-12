MG-র নতুন SUV লঞ্চ ভারতে, Majestor-এর প্রি বুকিং অ্য়ামাউন্ট কত ?

MG-র নতুন SUV লঞ্চ ভারতে, Majestor-এর প্রি বুকিং অ্য়ামাউন্ট কত ?
MG Majestor : সংস্থার তরফে দাবি করা হচ্ছে, টয়োটা ফর্চুনার-কে টক্কর দিতে পারবে এই মডেলটি ৷
Published : February 12, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে লঞ্চ হল MG মোটোরের ফ্ল্যাগশিপ মডেল Majestor ৷ 12 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে বুকিং ৷ সংস্থার ওয়েবসাইটেই বুকিং করতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ 2026 সালের মে মাস থেকে ডেলিভারি শুরু হবে এই গাড়িটির ৷ এছাড়াও অফলাইন ডিলারশিপদের কাছ থেকেও বুকিং করা যাবে এই মডেলটি ৷ Gloster কে সরিয়ে Majestor-কেই এখন ফ্ল্যাগশিপ SUV হিসেবে লঞ্চ করল MG মোটর ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হচ্ছে, টয়োটা ফর্চুনার-কে টক্কর দিতে পারবে এই মডেলটি ৷
How to Book The MG Majestor
অনলাইন এবং অফলাইনে এই মডেলটি বুক করা সম্ভব ৷ কীভাবে বুক করবেন এই মডেলটি, জেনে নিন...
- 1) প্রথমে MG Motor এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ওপেন করুন ৷
- 2) তারপর মডেল সিলেক্ট করুন ৷
- 3) কোন ইঞ্জিন অপশন আপনার পছন্দ তা সিলেক্ট করুন ৷
- 4) এবং সবশেষে ভ্যারিয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে ৷
এরপর নিজের ফোন নম্বর দিয়ে লগ ইন করে পেমেন্ট করলেই প্রি-বুকিং সম্পন্ন হবে ৷ এই মডেলটি প্রি-বুকিং অ্যামাউন্ট রাখা হয়েছে 41 হাজার টাকা ৷ তবে এই মডেলের কোনও ভ্যারিয়েন্টের দাম এখনও জানানো হয়নি ৷ 2026 সালের এপ্রিল মাসে এই গাড়িটির দাম জানানো হবে ৷
Delivery Timelines
2026 সালের মে মাস থেকে গাড়িটির ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷ তবে এখনও কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷
MG Majestor: Overview
Gloster এর ফাউন্ডেশনের উপরই তৈরি করা হয়েছে Majerstor ৷ এটা ফুল সাইজ SUV হিসেবেই লঞ্চ করা হবে ৷ সামনে লম্বা গ্রিল সঙ্গে LED এলিমেন্ট যোগ করা হয়েছে ৷ বনেট তুলনামূলক বড় করা হয়েছে ৷ যার ফলে পুরো গাড়িটির বোল্ড লুক এসেছে ৷ রিয়ার প্যানেলে কানেক্টেড LED দেওয়া হয়েছে ৷ তার উপরেই রয়েছে মরিস গ্যারাজের ব্যাজিং এবং নিচে রয়েছে Majestor এর ব্যাজিং ৷
|Engine
|2-litre twin-turbo diesel
|Transmission
|8-speed AT
|Power
|215 PS
|Torque
|478 Nm
|Drivetrain
|Rear-wheel drive/Four-wheel drive
ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে হরাইজনট্যাল ড্যাশবোর্ড লেআউট ৷ থ্রি রো, সেভেন সিট লেআউট রয়েছে ৷ ইনফোটেনমেন্টের জন্য রয়েছে ডুয়েল স্ক্রিন সেটআপ ৷ এবং ড্রাইভারের জন্য ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ৷ 12 স্পিকারের JBL সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থ্রি জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, ডুয়েল ওয়ারলেস ফোন চার্জার, 64 কালার অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং দেওয়া হয়েছে ৷