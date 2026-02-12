ETV Bharat / technology

MG-র নতুন SUV লঞ্চ ভারতে, Majestor-এর প্রি বুকিং অ্য়ামাউন্ট কত ?

MG Majestor : সংস্থার তরফে দাবি করা হচ্ছে, টয়োটা ফর্চুনার-কে টক্কর দিতে পারবে এই মডেলটি ৷

টয়োটা ফর্চুনার-কে টক্কর দিতে পারবে এই মডেলটি (ছবি - MG Motor India)
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে লঞ্চ হল MG মোটোরের ফ্ল্যাগশিপ মডেল Majestor ৷ 12 ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে বুকিং ৷ সংস্থার ওয়েবসাইটেই বুকিং করতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ 2026 সালের মে মাস থেকে ডেলিভারি শুরু হবে এই গাড়িটির ৷ এছাড়াও অফলাইন ডিলারশিপদের কাছ থেকেও বুকিং করা যাবে এই মডেলটি ৷ Gloster কে সরিয়ে Majestor-কেই এখন ফ্ল্যাগশিপ SUV হিসেবে লঞ্চ করল MG মোটর ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হচ্ছে, টয়োটা ফর্চুনার-কে টক্কর দিতে পারবে এই মডেলটি ৷

How to Book The MG Majestor

অনলাইন এবং অফলাইনে এই মডেলটি বুক করা সম্ভব ৷ কীভাবে বুক করবেন এই মডেলটি, জেনে নিন...

Gloster এর ফাউন্ডেশনের উপরই তৈরি করা হয়েছে Majerstor (ছবি - MG Motor India)
  • 1) প্রথমে MG Motor এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ওপেন করুন ৷
  • 2) তারপর মডেল সিলেক্ট করুন ৷
  • 3) কোন ইঞ্জিন অপশন আপনার পছন্দ তা সিলেক্ট করুন ৷
  • 4) এবং সবশেষে ভ্যারিয়েন্ট সিলেক্ট করতে হবে ৷

এরপর নিজের ফোন নম্বর দিয়ে লগ ইন করে পেমেন্ট করলেই প্রি-বুকিং সম্পন্ন হবে ৷ এই মডেলটি প্রি-বুকিং অ্যামাউন্ট রাখা হয়েছে 41 হাজার টাকা ৷ তবে এই মডেলের কোনও ভ্যারিয়েন্টের দাম এখনও জানানো হয়নি ৷ 2026 সালের এপ্রিল মাসে এই গাড়িটির দাম জানানো হবে ৷

2026 সালের এপ্রিল মাসে এই গাড়িটির দাম জানানো হবে (ছবি - MG Motor India)

Delivery Timelines

2026 সালের মে মাস থেকে গাড়িটির ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷ তবে এখনও কোনও নির্দিষ্ট দিন জানানো হয়নি ৷

অনলাইন এবং অফলাইন ডিলারশিপদের কাছ থেকেও বুকিং করা যাবে এই মডেলটি (ছবি - MG Motor India)

MG Majestor: Overview

Gloster এর ফাউন্ডেশনের উপরই তৈরি করা হয়েছে Majerstor ৷ এটা ফুল সাইজ SUV হিসেবেই লঞ্চ করা হবে ৷ সামনে লম্বা গ্রিল সঙ্গে LED এলিমেন্ট যোগ করা হয়েছে ৷ বনেট তুলনামূলক বড় করা হয়েছে ৷ যার ফলে পুরো গাড়িটির বোল্ড লুক এসেছে ৷ রিয়ার প্যানেলে কানেক্টেড LED দেওয়া হয়েছে ৷ তার উপরেই রয়েছে মরিস গ্যারাজের ব্যাজিং এবং নিচে রয়েছে Majestor এর ব্যাজিং ৷

Engine2-litre twin-turbo diesel
Transmission8-speed AT
Power215 PS
Torque478 Nm
DrivetrainRear-wheel drive/Four-wheel drive

ডুয়েল টোন ইন্টেরিয়র দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে হরাইজনট্যাল ড্যাশবোর্ড লেআউট ৷ থ্রি রো, সেভেন সিট লেআউট রয়েছে ৷ ইনফোটেনমেন্টের জন্য রয়েছে ডুয়েল স্ক্রিন সেটআপ ৷ এবং ড্রাইভারের জন্য ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ৷ 12 স্পিকারের JBL সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থ্রি জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, ডুয়েল ওয়ারলেস ফোন চার্জার, 64 কালার অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং দেওয়া হয়েছে ৷

