গ্রান্ড লঞ্চ MG Hector Tomahawk-এর, ADAPT-প্রযুক্তির এই গাড়িতে আপনাকে আপডেটেড রাখবে ETV Bharat
Hector Tomahawk EV SUV গাড়িটি 7 সিটার ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্য়টি 5 সিটার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Published : August 26, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল MG Hector tomahawk ৷ মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক গ্রান্ড ইভেন্টে এই SUV-র লঞ্চ হয় ৷ সংস্থার দাবি এটি শুধুমাত্র একটি সাধারণ গাড়ি নয় ৷ AI ইন্টারেকশন ফিচার, অত্যাধুনিক ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, ডিফারেন্ট অ্যাম্বিয়েট মোড-সহ একাধিক ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ দুটি ভ্যারিয়েন্টে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি MG Hector Tomahawk EV এবং অন্যটি MG Hector Tomahawk PHEV ৷ MG-র এই লেটেস্ট SUV মডেলের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ সংবাদমাধ্যম ETV ভারত ৷ ইংরেজি সহ বিভিন্ন রিজিওন্যাল ভাষায় প্রকাশিত খবর সরাসরি অন-দ্যা-গো (On the Go) অবস্থায় শুনতে পারবেন এই গাড়ির চালক ও যাত্রীরা ৷
JSW Morris Garages (JSW MG)-র তরফে জানানো হয়েছে সংস্থার ADAPT (Advanced Drive Architecture Platform Technology) প্ল্যাটফর্মের উপর এই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ চলতি বছরের জুলাইয়ে এই প্রযুক্তিটি লঞ্চ করা হয় MG মোটরসের তরফে ৷ ভারতের বাজারে ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, হাইব্রিড EV, প্ল্যাগ-ইন EV এবং রেঞ্জ এক্সটেন্ডার EV-তৈরির ক্ষেত্রে নতুন এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হবে বলে সেইসময়ই জানানো হয়েছিল ৷
MG Hector Tomahawk: Price, availability
মোট দুই ধরনের সিটিং ক্যাপাসিটি (আসন সংখ্যার) ভিত্তিতে Hector Tomahawk EV SUV লঞ্চ করা হয়েছে ৷ একটি 7 সিটার ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্য়টি 5 সিটার ভ্যারিয়েন্ট ৷ অন্যদিকে MG Hector Tomahawk PHEV ভ্যরিয়েন্টটি শুধুমাত্র 7 সিটার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
একনজরে দুটি ভ্যারিয়েন্টের দাম দেখে নিন-
|Variant
|Excite 7S
|Exclusive 7S
|Essence 5S
|Essence 7S
|Hector Tomahawk EV
|19,49,800 (এক্স শো-রুম)
|21,99,800 (এক্স শো-রুম)
|22,99,800 (এক্স শো-রুম)
|23,49,800 (এক্স শো-রুম)
|Hector Tomahawk PHEV
|-
|25,69,800 (এক্স শো-রুম)
|-
|27,79,800 (এক্স শো-রুম)
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে MG Hector Tomahawk PHEV SUV মডেলটি ফুল চার্জ এবং ফুল ট্যাঙ্ক পেট্রল জ্বালানীতে 1100 কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারবে ৷ এই গাড়িতে দেওয়া হয়েছে 20.5 kWh ব্যাটারি ৷ যা ফুল চার্জে যেতে পারবে 115+ কিলোমিটার ৷ অন্যদিকে MG Hector Tomahawk EV গাড়িটিতে দেওয়া হয়েছে 69.2 kWh MAGIC ব্যাটারি ৷ যা ফুল চার্জে 517 কিলোমিটার যেতে পারবে ৷ উভয় মডেলের ক্ষেত্রেই লাইফটাইম ব্যাটারি ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ৷
সংস্থার দাবি এই গাড়িটি Vehicle-to-Home (V2H) ক্ষমতাসম্পন্ন ৷ অর্থাৎ গাড়িটি থেকে যে পরিমাণ পাওয়ার উৎপাদন সম্ভব তা বাড়ির কোনও সরঞ্জাম চালাতেও সক্ষম ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনার বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই ৷ কিন্তু কোনও বৈদ্যুতিন সামগ্রী চালাতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে আপনি গাড়ি থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ওই সরঞ্জাম চালাতে পারবেন ৷
উভয় ভ্য়ারিয়েন্টেই দেওয়া হয়েছে 15.6 ইঞ্চি HD ডিসপ্লে ৷ লেভেল 2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) এবং i-SMART 3.0 ফিচার ৷
MG Hector Tomahawk: Design
দুটি ভ্যারিয়েন্টই লম্বায় 4,745mm, চওড়া 2130mm এবং উচ্চতা 1770mm ৷ সংস্থার দাবি, SUV সেগমেন্টের মধ্যে এটাই সবথেকে বড় গাড়ি লঞ্চ করা হল ৷ বোল্ড লুক দেওয়া হয়েছে ৷ 2810mm হুইলবেস এবং 230mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ভারতের যে কোনও রাস্তায় গাড়িটি চলাচলে কোনও সমস্য়া হবে না ৷
ইন্টেরিওরে প্রিমিয়াম লেদারের আপহোলস্ট্রে দেওয়া হয়েছে ৷ পাপাশি লেদার ফিনিস ডোর আর্মরেস্ট , লেদারের স্টিয়ারিং হুইল রয়েছে ৷ 6 ওয়ে পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভার সিট এবং 4 ওয়ে পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল কো ড্রাইভার সিট দেওয়া হয়েছে ৷ প্রতিটি উইন্ডোতে ওয়ান চাট আপ/ডাউন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ 7 সিটার ভ্যারিয়েন্টে সেকেন্ড ও থার্ড রো সম্পূর্ণভাবে ফোল্ডিং করা সম্ভব ৷