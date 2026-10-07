MG লঞ্চ করল Hector রেঞ্জের 2টি নতুন মডেল, Blackstorm এবং Snowstorm-দাম কত জানেন ?
Blackstorm-এ দেওয়া হয়েছে monochromatic লুক । পুরোপুরি ব্ল্য়াক এক্সটেরিওর ও তার সঙ্গে ডার্ক ক্রোম ব্র্যান্ডিং যোগ করা হয়েছে ।
Published : October 7, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দ্রাবাদ : MG India ভারতে লঞ্চ করল Hector রেঞ্জের দুটি নতুন গাড়ি । সেগুলি হল Blackstorm এবং Snowstorm । দুটি গাড়ির এক্স শো-রুম দাম শুরু হচ্ছে 20 লাখ টাকা থেকে । 5 সিটার এই গাড়ি দুটির প্রত্যেকটিতে রয়েছে 1.5 লিটার পেট্রল CVT পাওয়ারট্রেইন । এক্সটেরিওর থিম, ডার্ক কেবিন এবং একাধিক প্রযুক্তিগত ফিচার যোগ করা হয়েছে ।
Two Distinct Themes
Blackstorm-এ দেওয়া হয়েছে monochromatic লুক । পুরোপুরি ব্ল্য়াক এক্সটেরিওর ও তার সঙ্গে ডার্ক ক্রোম ব্র্যান্ডিং যোগ করা হয়েছে । Piano black রুফ রেল, স্মোক কানেক্টেড টেল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে, Snowstorm এর ডিজাইন পুরোপুরি উল্টো রাখা হয়েছে । Pearl White কালারের সঙ্গে Starry Black রুফ ব্যবহার করা হয়েছে । যা নজরকাড়া লুক দিয়েছে পুরো গাড়িতে । দুটি এডিশনেই Storm Hex গ্রিল, ব্ল্যাক হেডল্যাম্প বেজেল এবং Aura Storm Blade অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । এক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি । লাল ব্রেক ক্যালিপার দেওয়া হয়েছে । যা সম্পূর্ণ গাড়ির লুকে স্পোর্টি লুক দিয়েছে । স্কিড প্লেট, বডি ক্ল্যাডিং এবং টেলগেটের একাধিক অংশে ডার্ক ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গাড়িটির লুক বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে ।
ভিতরের কেবিনের ক্ষেত্রেও আকর্ষণীয় ডিজাইন করা হয়েছে । উভয় এডিশনের ক্ষেত্রে ডার্ক থিম রাখা হয়েছে। ব্ল্যাক লেদার আপহোলস্ট্রি দেওয়া হয়েছে । গাড়ির সামনের সিটের হেডরেস্টের ডিজাইনের সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে । টিয়ারিং হুইলে লেদারের ফিনিস দেওয়া হয়েছে । ফলে দেখতেও যেমন দুর্দান্ত হয়েছে তেমনই স্টিয়ারিং ধরতেও সুবিধা হবে চালকদের । আট রঙের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও রয়েছে ডুয়াল-পেন প্যানোরামিক সানরুফ, এয়ার পিউরিফায়ার এবং অটোমেটিক পাওয়ারড টেলগেট।
ফিচার
গাড়ির ড্যাশবোর্ডে দেওয়া হয়েছে 35.56 সেন্টিমিটারের পোর্ট্রেট HD টাচস্ক্রিন। এর সঙ্গে রয়েছে 17.78 cm-র ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ডিসপ্লে। Smart Boost সিস্টেম প্রসেসিং স্পিড বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, i-Swipe-এর মাধ্যমে দুই ও তিন আঙুলের জেসচার ব্যবহার করে ক্লাইমেট, নেভিগেশন এবং মিউজিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
i-Smart connected suite-এ 70টিরও বেশি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে Digital Bluetooth Key, কী শেয়ারিং ফিচার, predictive maintenance alerts এবং বেশ কিছুটা দূর থেকেই অডিয়ো , AC ও অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং কন্ট্রোলের সুবিধা।
সেফটির দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে দুটি গাড়িতেই । এর মধ্যে রয়েছে 360-ডিগ্রি HD ক্যামেরা ও হুইল ভিউ, ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর, ABS, EBD, ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, হিল-হোল্ড কন্ট্রোল এবং ব্রেক অ্যাসিস্ট। এর সঙ্গে ADAS এবং রেন-সেন্সিং ওয়াইপারও রয়েছে।
ডিলার-ফিটেড অতিরিক্ত ফিচার
ডিলার-ফিটেড Storm প্যাকেজে অতিরিক্ত কোনও খরচ ছাড়াই Blackstorm বা Snowstorm ব্যাজ, লাল টেলগেট অ্যাকসেন্ট, ফগ ল্যাম্পে আই শ্যাডো, ORVM প্রোটেক্টর এবং সাইড স্টেপ দেওয়া হচ্ছে। ফগ ল্যাম্প ও মিররে লাল রঙের ডিটেইলিং, লাল ব্রেক ক্যালিপারের সঙ্গে গাড়ির লুকের সামঞ্জস্য বজায় রাখে।
MG অন-রোড দামের উপর 100 শতাংশ ফাইন্যান্সিংয়ের সুবিধা দিচ্ছে, যার মেয়াদ সর্বোচ্চ 84 মাস পর্যন্ত। একই সুবিধা এডিশন-নির্দিষ্ট অ্যাক্সেসরিজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।