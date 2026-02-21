ফেসবুকে আর করা যাবে চ্যাট, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মেসেঞ্জার ওয়েবসাইট

ফেসবুকে আর করা যাবে চ্যাট, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মেসেঞ্জার ওয়েবসাইট
Facebook Messenger : মেটা হেল্প সেন্টারে যে আপডেট দেওয়া হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, 2026 সালের এপ্রিল মাস থেকে messenger.com পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷
Published : February 21, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : বন্ধ হতে চলেছে Meta-র মেসেজিং ওয়েবসাইট Messanger.com ৷ সংস্থার তরফে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়েছে ৷ Meta Help Center এ এই সংক্রান্ত একটি আপডেট দেওয়া হয়েছে ৷
মেটা হেল্প সেন্টারে যে আপডেট দেওয়া হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে, 2026 সালের এপ্রিল মাস থেকে messenger.com পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷ পরিবর্তে যাঁরা ডেস্কটপে চ্যাট করতে চান তাঁদেরকে ফেসবুক মেসেজিং ইন্টারফেস ব্যবহার করতে হবে ৷
মেটার তরফে জানানো হয়েছে, 2026 সালের পর যাঁরা messenger.com ওপেন করবেন তাঁদের সরাসরি ফেসবুক মেসেঞ্জার ইন্টারফেসে রিডাইরেক্ট করা হবে ৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে মেসেজিং পপ-আপ ওপেন হবে ৷ অথবা ব্যবহারকারীরা মেসেঞ্জার মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে সেখানেও রয়েছে বাধা ৷ যাঁদের ফেসবুকের সঙ্গে মেসেঞ্জার লিঙ্ক করা নেই তাঁরাই শুধুমাত্র মেসেঞ্জার অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তবে PIN ব্যবহার করে পুরনো চ্যাট ফেসবুক মেসেঞ্জারে ফিরিয়ে আনতে পারবেন ৷ ইতিমধ্যে মেসেঞ্জার ডেস্কটপ অ্যাপটি পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে মেটা ৷ সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়র এবং রিভার্স ইঞ্জিনিয়র আলেসান্দ্রো পালুজি সর্বপ্রথম ওই আপডেটটি নজরে আনেন ৷
এই আপডেট চালু হওয়ার ফলে অনেকেই হতাশ হবেন বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, অনেকেই ফেসবুক ডি-অ্যাক্টিভেট করেছেন ৷ কিন্তু তাঁরা ডেস্কটপ মেসেঞ্জার ব্যবহার করে চ্যাট করেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁদের ফের ফেসবুক চালু করতে হবে চ্যাটিংয়ের জন্য ৷
ব্যবহারকারীদের একাংশকে হতাশ করলেও TechCrunch এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই ওয়েবসাইট বন্ধ করার ফলে প্ল্যাটফর্ম সাপোর্টের জন্য মেটার খরচ অনেকটাই কমবে ৷ বিশেষজ্ঞদের মত, কনসলিডেশন স্ট্র্যাটেজিতে এটা মেটার বড়সড় পদক্ষেপ ৷ কারণ মেসেজিং পরিকাঠামোকে স্ট্রিমলাইন করার পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের ৷ সেই পরিকল্পনার দিকে আরও একধাপ এগোতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে Meta ৷
2008 সালে সর্বপ্রথম Messenger লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ সেই সময় এই অ্যাপের নাম ছিল Facebook Chat ৷ 2011 সাল থেকে মেসেঞ্জারকে একটি আলাদা অ্যাপ হিসেবে প্রকাশ করে মেটা ৷ চলতি বছরেই শেষ হচ্ছে ডেস্কটপ মেসেঞ্জারের সময়সীমা ৷