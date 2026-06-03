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Instagram ও Facebook Reels-এ আসছে নতুন ‘Series’ ফিচার, সিরিজ ভিডিয়ো দেখা হবে আরও সহজ

নির্বাচিত কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে এই ফিচারের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করেছে Meta। নতুন ও পুরনো—দুই ধরনের Reels-ই একটি সিরিজের আওতায় যুক্ত করা যাবে।

Meta to launch series feature for its Instagram and Facebook reels
মেটা লোগো (ছবি- IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 5:30 PM IST

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হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা বদলাতে নতুন ফিচার ডেভেলপমেন্ট করা শুরু করেছে Meta। Instagram ও Facebook Reels-এর জন্য ‘Series’ নামে একটি নতুন ফিচার আনা হচ্ছে, যার মাধ্যমে নির্মাতারা একাধিক রিলকে একটি ধারাবাহিক সিরিজের মধ্যে সাজাতে পারবেন। ফলে ব্যবহারকারীরা পর্ব ধরে ভিডিও দেখতে পারবেন, অনেকটা ওয়েব সিরিজ বা টিভি শোর মতো।

নির্বাচিত কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েটরের সঙ্গে এই ফিচারের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু করেছে Meta। নতুন ও পুরনো—দুই ধরনের Reels-ই একটি সিরিজের আওতায় যুক্ত করা যাবে। প্রতিটি Reel একটি নির্দিষ্ট পর্ব হিসেবে দেখানো হবে এবং ক্রিয়েটরের প্রোফাইলে সিরিজের জন্য আলাদা একটি সেকশন থাকবে।

Meta-র দাবি, বর্তমানে অনেক ক্রিয়েটর টিউটোরিয়াল, চ্যালেঞ্জ বা স্টোরিটেলিং কনটেন্ট একাধিক অংশে প্রকাশ করেন। কিন্তু দর্শকদের জন্য সব পর্ব খুঁজে পাওয়া সবসময় সহজ হয় না। নতুন ‘Series’ ফিচার সেই সমস্যার সমাধান করবে। ব্যবহারকারীরা একটি পর্ব দেখার সময় সহজেই বাকি পর্বগুলিতে যেতে পারবেন এবং যেখানে দেখা বন্ধ করেছিলেন, সেখান থেকেই আবার শুরু করতে পারবেন।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, TikTok-এ আগে থেকেই এই ধরনের সুবিধা রয়েছে। Meta-ও এবার সেই পথে হাঁটছে। এর ফলে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ভিডিয়োর পাশাপাশি লং টার্ম ভিউয়ারশিপ বাড়ানো সম্ভব হবে। একই সঙ্গে ক্রিয়েটরদের জন্য গল্পভিত্তিক বা শিক্ষামূলক কনটেন্ট তৈরি করাও আরও সুবিধাজনক হবে।

যদিও ফিচারটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে, তবুও ভবিষ্যতে এটি Instagram ও Facebook-এর কনটেন্ট দেখার ধরনকে বড়সড়ভাবে বদলে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। Meta জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই ফিচার থেকে আয়ের সুযোগ তৈরি করার বিষয়টিও তারা বিবেচনা করছে।

সম্প্রতি আরও একটি নতুন ফিচার সম্পর্কে জানা গিয়েছে ৷ ইনস্টাগ্রাম লঞ্চ করতে পারে AI Creator লেবেল ৷ নতুন এই ফিচার চালু করার ফলে সহজেই AI দ্বারা তৈরি কন্টেন্ট আলাদা করতে পারবেন সাধারণ মানুষ ৷

বিস্তারিত-

ধরে নিন আপনি ইনস্টাগ্রামে কোনও একটি রিল দেখলেন ৷ এবং আপনি হয়তো ভাবলেন ওই ভিডিওটি আসল ৷ কিন্তু আদতে ভিডিওটি হয়তো AI দ্বারা তৈরি করা একটি কন্টেন্ট ৷

আবার ধরুন আপনি একটি সাইক্লোন বা বন্যার কন্টেন্ট দেখলেন ইনস্টাগ্রামে ৷ সেখানে কোনও লোকেশন লিখে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ৷ সেই ভিডিও আপনিও শেয়ার করলেন আপনার প্রিয়জনদের ৷ কিন্তু আদতে হয়তো ওই ভিডিও AI দ্বারা তৈরি ৷ অর্থাৎ কোনও ভুল তথ্য শেয়ার করলেন ৷

Read More - ইনস্টাগ্রামে এবার 'AI Creator লেবেল' ফিচার! কী সুবিধা হবে আপনার ?

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INSTAGRAM NEW FEATURE
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INSTAGRAM FACEBOOK SERIES FEATURE

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