বয়স লুকিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ? টিনএজদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে AI হাতিয়ার Meta-র

বয়স লুকিয়ে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ? টিনএজদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে AI হাতিয়ার Meta-র
একটি নিউজরুম পোস্ট করেছে Meta ৷ সেখানে কী জানানো হয়েছে ?
Published : May 6, 2026 at 5:03 PM IST
হায়দরাবাদ : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অতীতে একাধিক পলিসি এনেছে এবং প্রয়োজনে তা পরিবর্তনও করেছে ৷ Meta জানিয়েছিল, 13 বছর বয়সের কম বয়সীরা ইনস্টা ও ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না ৷ এবং 13 থেকে 17 বছর বয়সীদের অ্যাকাউন্ট মাইনর অ্যাকাউন্ট (Minor Account) হিসেবে চিহ্নিত করা হবে ৷
খাতায় কলমে তৈরি হওয়া এই পলিসি কতটা বাস্তবে কার্যকরী হয়েছে সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে ৷ কারণ অনেকেই ভুল বয়স দিয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে এবং অ্যাডাল্ট অ্যাকাউন্ট হিসেবে সেই সব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থা Meta ৷
Meta Adds New AI Age Detection Tool
সম্প্রতি একটি নিউজরুম পোস্ট করেছে Meta ৷ তারা জানিয়েছে আসল বয়স বোঝার জন্য নতুন একটি টুল ব্যবহার করবে এই সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট ৷ ইতিমধ্যে তারা একটি টুল ব্যবহার করছে ৷ যা প্রোফাইল পিকচারের ছবি ও অন্য ছবি স্ক্যান করে ৷ এবং বোঝার চেষ্টা করে অ্যাকাউন্ট মালিকের (Account Owner) এ সত্যিই অ্যাডাল্ট নাকি বয়সে 18 বছরের কম ৷
কিন্তু বর্তমানে নতুন যে ফিচারটির বিষয়ে জানানো হয়েছে সেটি একটি AI পাওয়ার্ড টুল ৷ এটি সাধারণ কোনও ফেসিয়াল রেকগনাইজেশন টুল নয় ৷ এই টুলটি মূলত অ্যাকাউন্ট ওনারের সমস্ত ছবি ও ভিডিও স্ক্যান করবে ৷ তারমধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, ব্যবহারকারীর উচ্চতা ও হাড়ের গঠন বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেবে ওই ব্যবহারকারীর বয়স আদৌ 18 বছরের নিচে নাকি সাবালক ৷
যদি AI সিস্টেম সন্দেহজনক কোনও তথ্য পায় তাহলে ব্যবহারকারীর কাছে নোটিফিকেশন পাঠাবে বয়স রিভিউ করার জন্য ৷ প্রয়োজনে একাধিক তথ্য ও প্রোফাইল ইনফো চেঞ্জ করার পরামর্শ দেবে এই সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট ৷
তবে সবার কাছে এই রিভিউ বার্তা পৌঁছবে না ৷ যাঁদের প্রোফাইল বয়সের ক্ষেত্রে সন্দেহজনক হবে শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই রিভিউ পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ মেটার তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের কাছে কন্টেন্ট সুরক্ষা ও প্রাইভেসি যাতে অটূট থাকে তার জন্যই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে ৷