Facebook, Insta-র জন্য লাগবে টাকা ! মাসিক খরচ কত ? জানাল Meta
শুধু প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানই নয়, মেটা লঞ্চ করতে চলেছে আরও কিছু প্ল্যান ৷ যার মধ্যে রয়েছে প্রফেশনাল প্ল্যান
Published : May 28, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী পেইড সাবস্ক্রিপশন চালু করল Meta ৷ সংস্থার তরফে এই বিষয়ে ঘোষণা করা হয়েছে, তাদের প্রিমিয়াম প্ল্যাটফর্ম Facebook, Instagram এবং WhatsApp এর পেইড সাবস্ক্রাইবারদের জন্য একাধিক নতুন ফিচার অ্যাড করা হয়েছে ৷ এবং আগামীতে আরও একাধিক ফিচার যোগ করা হবে ৷ বর্তমানে সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এই ফিচার চালু করা হলেও আগামীতে বিজনেস, ক্রিয়েটর ও Meta AI ব্যবহারকারীরাও এর সুবিধা পাবেন বলে জানানো হয়েছে ৷ এই বিষয়ে Meta-র প্রডাক্ট হেড নাওমি গ্লেইট জানিয়েছেন, আরও অনেক কিছু ফিচার্স আসতে চলেছে ৷
কত দাম ধার্য্য করা হয়েছে ?
আমেরিকায় Instagram Plus এর জন্য প্রতি মাসে খরচ 3.99 মার্কিন ডলার, Facebook Plus এর মাসিক খরচ 3.99 মার্কিন ডলার এবং হোয়াটসঅ্যাপের জন্য প্রতি মাসে খরচ হবে 2.99 মার্কিন ডলার ৷
জানা গিয়েছে, শুধু প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানই নয়, মেটা লঞ্চ করতে চলেছে আরও কিছু প্ল্যান ৷ যার মধ্যে রয়েছে প্রফেশনাল প্ল্যান ৷ যা শুধুমাত্র ক্রিয়েটর ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করতে পারবে ৷ এছাড়াও AI নির্ভরশীল কিছু প্ল্যান লঞ্চ করারও পরিকল্পনা রয়েছে Meta-র ৷ এই প্ল্যানগুলি 'Meta One' ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাজারে লঞ্চ করা হবে ৷
Meta জানিয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই তাদের এই প্রিমিয়াম প্ল্যান লঞ্চ করার পরিকল্পনা ছিল ৷ চলতি বছরের শুরু থেকেই এই বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল ৷ প্রাথমিক ভাবে কয়েকটি রিজিওনের জন্য লঞ্চও করা হয়েছিল ৷ মূলত দুটি লক্ষ্যে এই প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে বলে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থাটি জানিয়েছে ৷ প্রথমত, সাধারণ ফিচারের পাশাপাশি ব্যবহারকারীরা যাতে অতিরিক্ত কিছু ফিচার ব্যবহার করতে পারেন অন্যদিকে অ্যাড থেকে রেভিনিউ জেনারেট করার পাশাপাশি আয়ের নতুন একটি রাস্তা চালু করা ৷ সংস্থার দাবি, বর্তমানে অ্যাপগুলি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে বিশ্বব্যাপী স্যাচুরেশনের পর্যায়ে রয়েছে ৷ ফলে ব্যাবহারকারীরা যাতে আরও ভালোভাবে নতুন কিছুর অভিজ্ঞতা পায় তার জন্যই এই ফিচার লঞ্চ করা হচ্ছে ৷
এই Plus প্ল্যানগুলির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা যেমন সামাজিক মাধ্যমের অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারবেন তেমনই আরও পার্সনালাইজেশনের সুবিধা পাবেন ৷ তবে এর সঙ্গে Meta Verified এর কোনও যোগাযোগ থাকবে না ৷ Meta Verified যেমন ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া রয়েছে তেমনই থাকবে ৷
কী কী সুবিধা থাকবে ?
Instagram Plus প্ল্যানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় ফিচারের কথা জানিয়েছে Meta ৷ তারমধ্যে স্টোরি রি-ওয়াচ লিস্ট দেখা যাবে ৷ অর্থাৎ কোনও ব্যবহারকারীরা একই স্টোরি কতবার দেখছে তা বুঝতে পারবেন পেইড সাবস্ক্রাইবাররা ৷ এছাড়াও 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে স্টোরি দেওয়ার সুযোগ থাকবে ৷ এছাড়াও আরও নতুন কিছু ফিচার অ্যাড করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Facebook Plus এর ক্ষেত্রেও একই ফিচার থাকবে ৷ তবে Whatsapp এর ক্ষেত্রে কিছু ফিচার পরিবর্তন করা হবে ৷ মূলত যাঁরা অ্যাপ পার্সোনালাইজেশন করতে চান তাঁদের জন্য বেস্ট অপশন হবে Whatsapp পেইড প্ল্যান ৷ যেখানে আপনি পছন্দমতো আইকন সেট, অ্যাপের রং পরিবর্তন করা সম্ভব ৷ এছাড়াও অতিরিক্ত স্টিকার ব্যবহারেরও সুবিধা দেওয়া হবে ৷