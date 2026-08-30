লুকিয়ে ভিডিয়ো রেকর্ড বন্ধ, Meta Smart Glasses-এ বড়সড় পরিবর্তন

লুকিয়ে ভিডিয়ো রেকর্ড বন্ধ, Meta Smart Glasses-এ বড়সড় পরিবর্তন
লুকিয়ে কোনও রেকর্ডিং করা সম্ভব নয় ৷ কেন সম্ভব নয় ? জানুন এই প্রতিবেদনে
Published : August 30, 2026 at 3:05 PM IST
হায়দরাবাদ : Meta-র স্মার্ট গ্লাসে ক্যামেরা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন আনল সংস্থাটি । এবার কেউ যদি স্মার্টগ্লাসের রেকর্ডিং LED লাইট ঢেকে দেন, তাহলে ক্যামেরা নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে । অর্থাৎ লুকিয়ে কোনও রেকর্ডিং করা সম্ভব নয় ৷ গত দুই মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্যামেরার প্রাইভেসি সংক্রান্ত পরিবর্তন আনল Meta।
Meta-র Wearables বিভাগের প্রধান Alex Himel 27 অগস্ট Threads-এ এই নতুন আপডেটের কথা জানান। তিনি ওই থ্রেডে লিখেছেন, স্মার্ট গ্লাসে থাকা ক্যামেরা যখন ছবি বা ভিডিয়ো রেকর্ড করছে, তখন আশপাশের মানুষ যাতে তা সহজে বুঝতে পারেন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতেই এই পরিবর্তন।
কীভাবে কাজ করবে নতুন ফিচার?
সমস্যাটি খুব একটা জটিল নয়। এতদিন গ্লাসের ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ডিং শুরু করার পর ব্যবহারকারী আঙুল দিয়ে বা একটি ছোট টেপ লাগিয়ে LED আলোটি ঢেকে দিতে পারতেন । ফলে আশপাশের মানুষ কোনওভাবেই বুঝতে পারতেন না যে তাঁর ছবি বা ভিডিয়ো রেকর্ড করা হচ্ছে ৷
নতুন আপডেটের পর সেই পদ্ধতি আর কাজ করবে না। কেউ রেকর্ডিং-এর সময় ক্ষুদ্র LED লাইট ঢেকে দিলে ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাবে।
এটি গত কয়েক মাসে Meta-র দ্বিতীয় এমন পরিবর্তন। এর আগে এমন একটি আপডেট দেওয়া হয়েছিল, যাতে কেউ গ্লাসের ফ্রেম থেকে রেকর্ডিং LED পুরোপুরি খুলে বা ড্রিল করে সরিয়ে ফেললে ক্যামেরা কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
অর্থাৎ, দুটি ক্ষেত্রেই Meta এমন পরিস্থিতি আটকানোর চেষ্টা করছে যেখানে ক্যামেরা চালু থাকলেও তার দৃশ্যমান সংকেতটি আর আশপাশের মানুষ দেখতে পাচ্ছেন না।
তবে Meta-র Wearables প্রধান জানিয়েছেন, এখানেই আপডেট শেষ নয়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, ভবিষ্যতেও এমন আপডেট দেওয়া হবে, যাতে ক্যামেরা দিয়ে ছবি বা ভিডিয়ো তোলার সময় capture LED-এর মাধ্যমে আশপাশের মানুষ বুঝতে পারেন ।
কেন এই পরিবর্তন আনা হয়েছে ?
মূলত অনেক ক্ষেত্রে মেটা গ্লাস ব্যবহারকারীরা কোনও কিছু না জানিয়ে আশপাশে থাকা মানুষজনের ভিডিয়ো রেকর্ড করতেন ৷ যা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ ৷ সেই পরিস্থিতি যাতে না তৈরি হয় তার জন্যই এই ফিচারটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রাইভেসি রক্ষা করা সম্ভব ৷
Meta-কে নিয়ে আগেই প্রশ্ন উঠেছে
স্মার্ট গ্লাসের প্রাইভেসি নিয়ে ইউরোপে প্রশ্ন অবশ্য নতুন নয়। গত মার্চেই দুই ইতালীয় MEP আয়ারল্যান্ডের ডেটা নিয়ন্ত্রকের কাছে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের প্রশ্ন ছিল, কেন কেনিয়ায় থাকা রিভিউয়াররা স্মার্ট গ্লাস দিয়ে রেকর্ড করা ভিডিয়ো ফুটেজ দেখতে পারছেন।