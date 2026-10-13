OpenAI ও Anthropic-কে টক্কর দিতে Meta-র নতুন AI মডেল Wonder ও Wonder Full
Meta-র নতুন AI মডেলগুলি সংস্থার আগের Spark মডেলের তুলনায় আরও উন্নত বলে দাবি করা হয়েছে।
Published : October 13, 2026 at 1:37 PM IST
হায়দরাবাদ: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় প্রতিযোগিতা আরও বাড়াতে নতুন দুটি AI মডেল প্রকাশ্যে আনল Meta। সোমবার সংস্থাটি Wonder এবং Wonder Full নামে দুটি ‘ফ্রন্টিয়ার’ AI মডেলের ঘোষণা করেছে। Meta-র দাবি, এই মডেলগুলির পারফরম্যান্স OpenAI-এর ChatGPT এবং Anthropic-এর Claude-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।
Meta CEO Mark Zuckerberg X-এ এই বিষয়ে লিখেছেন, “Muse Spark ছিল আমাদের প্রথম AI মডেল পরিবারের সূচনা। আর Muse Wonder আরও বড় এবং উন্নত মডেলের একটি শ্রেণি, যা আমাদের AI-এর ফ্রন্টিয়ারে নিয়ে এসেছে।”
Meta-র নতুন AI মডেলগুলি সংস্থার আগের Spark মডেলের তুলনায় আরও উন্নত বলে দাবি করা হয়েছে। তবে নতুন মডেলগুলির বাস্তব পারফরম্যান্স এবং বিভিন্ন কাজে কার্যকারিতা কতটা, তা নিয়ে আরও তথ্য সামনে আসার অপেক্ষা রয়েছে।
AI প্রতিযোগিতায় Meta-র বড় বিনিয়োগ
গত এক বছর ধরে OpenAI ও Anthropic-এর মতো AI সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় Meta-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন Zuckerberg। বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরতা কমিয়ে আয়ের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ।
2025 সালের জুন মাসে San Francisco-ভিত্তিক AI স্টার্টআপ Scale AI-তে 14 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে Meta। এই চুক্তির অংশ হিসেবেই সংস্থাটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা Alexandr Wang-কে Meta-তে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে সংস্থার Chief AI Officer করা হয়। Meta-র নতুন Superintelligence Labs বিভাগের দায়িত্বও রয়েছে তাঁর হাতে।
এপ্রিল মাসে Spark মডেল প্রকাশ করে Meta। এর মাধ্যমে সংস্থাটি তাদের আগের Llama-ভিত্তিক ওপেন-সোর্স মডেল কৌশল থেকে কিছুটা সরে আসে। Llama মডেলগুলি প্রতিযোগী সংস্থাগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
Meta-র নতুন Wonder মডেলগুলি শীঘ্রই Muse নামের ব্যক্তিগত AI Agent অ্যাপে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই সুবিধা শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে পরিষেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের জন্য চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
Meta-র ব্লগ পোস্টে Artificial Analysis নামের একটি স্বাধীন সংস্থার বেঞ্চমার্কিং তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। ওই তথ্য অনুযায়ী, নতুন Wonder মডেলগুলি Meta-র আগের Spark মডেলের পাশাপাশি Anthropic, OpenAI এবং Google-এর বিভিন্ন মডেলের তুলনায় ভালো ফল করেছে বলে দাবি করা হয়েছে।
Meta-র AI বিভাগের প্রধান Alexandr Wang X-এ Wonder-কে সংস্থার এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ও সক্ষম মডেল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এটি বড় AI সংস্থাগুলির মডেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম। তবে Artificial Analysis-এর তথ্য অনুযায়ী, Wonder-কে ব্যবহার করার খরচও তুলনামূলকভাবে বেশি।
AI ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে Meta বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করছে। জুলাই মাসে সংস্থাটি জানিয়েছিল, চলতি বছরে AI-সংক্রান্ত বিনিয়োগের পরিমাণ 145 বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। বিশ্বজুড়ে Meta-র দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা 360 কোটিরও বেশি।