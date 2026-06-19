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ভারতে চালু হল Whatsapp Premium ফিচার, জানিয়ে দেওয়া হল মাসিক খরচ

WhatsApp এর তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, বর্তমানে ফ্রি ভার্সনে যা যা সুবিধা রয়েছে সেগুলি থাকবে৷ তারসঙ্গে প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত কিছু ফিচার চালু করা হবে৷

Meta Rolls Out WhatsApp Plus For Android And iOS
ভারতে চালু Whatsapp Plus (ছবি- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 10:42 AM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে চালু হল WhatsApp Premium ফিচার ৷ সংস্থাটি ইন অ্যাপ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে এই বিষয়ে নিজেদের ব্যবহারকারীদের কাছে জানাচ্ছে ৷ 18 জুন থেকে এই ফিচার চালু হয়েছে ৷ যদিও সব ব্যবহারকারী এখনই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারছেন না ৷ সবার কাছে ফিচারটি পৌঁছতে কয়েকদিন সময় লাগবে ৷

প্রিমিয়াম ফিচারের কী কী সুবিধা রয়েছে ?

WhatsApp এর তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, বর্তমানে ফ্রি ভার্সনে যা যা সুবিধা রয়েছে সেগুলি থাকবে ৷ তারসঙ্গে প্রিমিয়াম ব্যবহারকারীদের জন্য অতিরিক্ত কিছু ফিচার চালু করা হবে ৷ পুরোটাই ঐচ্ছিক হিসেবে গণ্য করা হবে বলে আগেই জানানো হয়েছিল ৷ অর্থাৎ প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন কোনও বাধ্যতামূলক সার্ভিস নয় ৷

Meta Rolls Out WhatsApp Plus For Android And iOS
একাধিক আইকনের সুবিধা (ছবি- ETV Bharat)

সাধারণ চ্যাটিং, কলিং, ভিডিয়ো কলিং, ফাইল ট্রান্সফারের মতো সুবিধা তো থাকছেন ৷ প্রিমিয়াম ভার্সনে অতিরিক্ত আরও ছ'টি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল -

  1. এক্সক্লুসিভ স্টিকার
  2. কাস্টম অ্যাপ আইকন
  3. অ্যাপের থিম পরিবর্তন
  4. এক্সক্লুসিভ WhatsApp রিংটোন
  5. চ্যাট লিস্ট আপগ্রেডেশন
  6. অতিরিক্ত চ্যাট পিনের সুবিধা
Meta Rolls Out WhatsApp Plus For Android And iOS
মিলবে একাধিক রিংটোন (ছবি- ETV Bharat)

প্রিমিয়াম ফিচারের জন্য খরচ কত ?

ভারতে এই ফিচারটির জন্য প্রতিমাসে খরচ করতে হবে 79 টাকা ৷ তবে প্রথম মাস ফ্রি ট্রায়াল দেওয়া হবে ৷ অর্থাৎ প্রথম এক মাসের জন্য ব্যবহারকারীদের কোনও টাকা খরচ করতে হবে ৷ এই ফিচার Android এবং iOS-এর জন্য চালু করা হয়েছে ৷

কীভাবে এই ফিচারটি অ্য়াকটিভ করবেন ?

প্রথমত অ্যাপ আপডেট আছে কিনা দেখতে হবে ৷ যদি অ্যাপ আপডেট না থাকে তাহলে সর্বপ্রথম প্লে স্টোর (Google Play Store) থেকে আপনার WhatsApp আপডেট করুন ৷

  • এরপর WhatsApp ওপেন করে প্রোফাইলে অপশনে যান ৷
  • সেখানে Premium Subscription ফিচার দেখতে পাবেন ৷
  • ওই অপশনে ক্লিক করলেই পেমেন্ট ডিটেলস অ্যাড করতে হবে ৷
  • সব তথ্য সঠিকভাবে দিলেই চালু হবে প্রিমিয়াম ফিচার ৷
Meta Rolls Out WhatsApp Plus For Android And iOS
থিম কালার পরিবর্তন (ছবি- ETV Bharat)

আগেই Whatsapp এর প্রিমিয়াম প্ল্যান সম্পর্কে জানানো হয়েছিল ৷ ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত ফিচার দেওয়ার জন্যই এই ফিচার লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে আমেরিকা সহ আরও কয়েকটি রিজিয়নে এই ফিচার চালু রয়েছে ৷ Meta-র ঘোষণার প্রায় কয়েক মাস পর ভারতে চালু হল Whatsapp Premium ফিচার ৷

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