সোশাল মিডিয়ায় সন্তান কী কী করছে, জানতে পারবেন অভিভাবকরা ! নতুন ফিচার লঞ্চ করল Meta

সোশাল মিডিয়ায় সন্তান কী কী করছে, জানতে পারবেন অভিভাবকরা ! নতুন ফিচার লঞ্চ করল Meta
Threads মেটার একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম । এটি মূলত টেক্সট রিলেটেড সোশ্যাল মিডিয়া। X-এর ধাঁচেই এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ব্যবহারকারীরা।
Published : September 18, 2026 at 5:13 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনার সন্তানের বয়স কি 16 বছর বা তার নিচে ? তাহলে এবার আপনি নিজেই আপনার সন্তানের সোশ্যাল মিডিয়ার ফিড কন্ট্রোল করতে পারবেন । এমনই ফিচার চালু করল বিশ্বের বৃহৎ সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা Meta । এই ফিচার বর্তমানে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের ব্যবহাকারীদের জন্য চালু করা হচ্ছে ।
Meta জানিয়েছে, এই ফিচার বর্তমানে তাদের Threads-সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই ফিচার চালু হচ্ছে । এই ফিচারের মাধ্যমে অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানের থ্রেড প্রোফাইলের উপর নজরদারি চালাতে পারবেন । তারা কতক্ষণ প্রোফাইল ঘাঁটছে তা জানতে পারবেন অভিভাবকরা । পাশাপাশি প্রাইভেসি সেটিংস এবং কন্টেন্ট প্রেফারেন্সের উপরও অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে ।
Threads মেটার একটি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম । এটি মূলত টেক্সট রিলেটেড সোশ্যাল মিডিয়া । X (অতীতের টুইটার)-এর ধাঁচেই এই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন ব্যবহারকারীরা । এবার নিরাপত্তার জন্য থ্রেডে সারভাইল্যান্স ফিচারটি অ্য়াড করা হচ্ছে । মেটার অন্য অ্যাপেও এই ফিচারটি রয়েছে ।
Meta-র তরফে জানানো হয়েছে, এই অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ করার ফিচারটি সমস্ত নাবালক অ্য়াকাউন্টে থাকবে । এটি একটি বিল্ট-ইন প্রটেকশন সিস্টেম । প্রাইভেট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রেও এই ফিচার ব্যবহার করা সম্ভব ।
মেটা আরও জানিয়েছে, "এই সপ্তাহ থেকেই এই পর্যবেক্ষণ ফিচার ব্যবহার করা যাবে । 16 বছরের নিচের ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট তার অভিভাবকদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করা সম্ভব । এরপর টিন (Teen) অ্যাকাউন্ট নজরদারি চালাতে পারবেন অভিভাবকরা । এমনকী প্রাইভেসি কন্ট্রোলও করতে পারবেন । "
কী কী করতে পারবেন অভিভাবকরা ?
অভিভাবকরা স্লিপ মোড অ্য়াডজাস্ট করতে পারবেন । এছাড়াও নাবালক ব্যবহারকারীরা কতক্ষণ সময় ধরে থ্রেড ব্যবহার করতে পারবে তাও নির্ধারণ করতে পারবেন অভিভাবকরা । রাত 10 টা থেকে সকাল 7 টা পর্যন্ত নোটিফিকেশন মিউট ও অটো রিপ্লাইয়ের মতো ফিচারগুলিও ব্যবহার করা যাবে ।
মেটা জানিয়েছে, থ্রেডে এই টুল আপাতত চালু করা হল । কিন্তু আগামী দিনে এই টুল-এ আরও নতুন নতুন ফিচার যুক্ত করা হবে । এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনে এই ফিচারটি চালু হয়েছে । ইতিমধ্যে অনেকের অ্যাকাউন্টেই ফিচারটি আপডেট করা হয়েছে । আর যাঁরা এখনও পাননি তাঁরা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফিচারটির সুবিধা পাবেন ।