'ভুল করে রিমুভ হয়েছিল'-প্রধানমন্ত্রীর রিল ডিলিটের ঘটনায় আর কী জানাল Facebook ?

'ভুল করে রিমুভ হয়েছিল'-প্রধানমন্ত্রীর রিল ডিলিটের ঘটনায় আর কী জানাল Facebook ?
প্রধানমন্ত্রীর একটি রিল ডিল করে দেয় মেটা ৷ কারণ কী ? জানুন
Published : July 28, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো মুছে (Remove) দেওয়ার ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমা চাইল সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট মেটা (Meta) ৷ পাশাপাশি মুছে দেওয়া ওই ভিডিয়োটি ফের রিস্টোর করা হয়েছে ৷ বর্তমানে সেটি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে ৷
কী ঘটেছে ?
কয়েকদিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন চলছিল ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে 23 জুলাই রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি রিল আপলোড করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷ ওই একই রিল আপলোড করা হয় ফেসবুকেও ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে কয়েকশো মিলিয়ন ভিউ হয় ইনস্টাগ্রামে ৷ অন্যদিকে ফেসবুকে ওই রিল-টি ব্লক করা হয় ৷ আর তা নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক ৷ প্রশ্ন উঠতে শুরু করে কেন হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রীর রিল ব্লক করা হল ?
ভিডিয়োর বিষয়বস্তু কী ছিল ?
ওই ভিডিয়োতে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সঙ্গে যে বা যাঁরা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ ক্যাবিনেট বৈঠক করা নিয়ে সিদ্ধান্তও জানানো হয়েছিল ওই ভিডিয়োতে ৷ পাশাপাশি ছাত্রদের আন্দোলন তুলে নেওয়ারও আবেদন করা হয় ৷
পরবর্তী পদক্ষেপ-
মোদীর ভিডিয়ো রিমুভ করার পরই তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের (MEITY) তরফে ডেকে পাঠানো হয় মেটার পাবলিক পলিসির গ্লোবাল হেড-কে ৷ এবং জানতে চাওয়া হয় কেন ওই রিল ব্লক করা হয়েছে ৷
Meta releases a statement on blocking PM Modi's video on Facebook.— ANI (@ANI) July 28, 2026
"The content was removed in error and has since been restored." says a Meta Spokesperson. pic.twitter.com/SZ082SY5kw
এই বিষয়ে মেটার তরফে জানানো হয়, "পুরো বিষয়টি ভুল করে হয়েছে ৷ বর্তমানে তা রিস্টোর করা হয়েছে ৷" জানা গিয়েছিল, ব্লক করার সময় লেখা হয়েছিল-আইনি জটিলতার কারণে ভিডিয়োটি ব্লক করা হচ্ছে ৷ পরে অবশ্য 'ভুল'-করে এই কাজ হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷
পড়ুয়াদের আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়ার ভূমিকা-
প্রায় 36 দিন ধরে চলা পড়ুয়াদের আন্দোলনে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, অনেক ফুটেজ যেগুলি চিরাচরিত মিডিয়ায় দেখানো হয়নি তা প্রকাশিত হয়েছে সাধারণ ক্রিয়েটরদের কন্টেন্টে ৷
অন্য অংশের দাবি, বিভিন্ন আসল কন্টেন্টের পাশাপাশি নকল, ভুয়ো ও AI জেনারেটেড কন্টেন্টও ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূশ গয়ালের AI ভিডিয়ো নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে ৷
বিশেষজ্ঞদের দু-পক্ষের মতামত ভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে তাঁরা একমত হয়েছেন ৷ তাঁদের ধারণা, গ্লোবাল পাবলিক পলিসি প্রধানকে যে শুধুমাত্র প্রধামন্ত্রীর ভিডিয়ো ব্লকিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল তা নয়, উভয় পক্ষের মধ্যে ভুয়ো, AI জেনারেটেড কন্টেন্ট নিয়েও দীর্ঘ সময় কথা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷