শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার ভিডিয়ো ! কেন্দ্রের প্রশ্নের জবাব Meta-র

শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার ভিডিয়ো ! কেন্দ্রের প্রশ্নের জবাব Meta-র
শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়া বিভিন্ন কন্টেন্ট পেইড অ্য়াড হিসেবে চালানো হচ্ছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্ল্যাটফর্মে ? এমনই অভিযোগে শোরগোল ৷
Published : July 13, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দরাবাদ : শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার পেইড অ্য়াড (Paid Ads)-এর উপর প্রশ্ন তুলেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ একাধিক প্রশ্নের জবাব জানতে চাওয়া হয়েছিল ৷ Meta-র তরফে সেইসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হল ৷ কেন্দ্রের তথ্যপ্রযুক্তি সচিব, এস-কৃষ্ণণ সোমবার জানিয়েছেন, মেটার কাছে যে সব প্রশ্নের জবাব চাওয়া হয়েছিল সেগুলির জবাব দিয়েছে মেটা ৷ এবার ওই জবাবগুলি খতিয়ে দেখা হবে ৷
কী ঘটেছে ?
অভিযোগ উঠেছিল, শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়া বিভিন্ন কন্টেন্ট পেইড অ্য়াড হিসেবে চালানো হচ্ছে ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্ল্যাটফর্মে ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অভিযোগ জমা পড়ার পর মেটাকে নোটিস দেয় কেন্দ্র ৷
সূত্রের খবর, ওই নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ইনস্টাগ্রামে থাকা সমস্ত বিজ্ঞাপন এবং CSAM (চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়েটেশন অ্যান্ড অ্যাবিউস ম্যাটেরিয়াল) বিষয়ক বিজ্ঞাপনগুলি অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে ৷ কেন অর্থের বিনিময়ে এই বিজ্ঞাপনগুলি এতদিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ছিল, তার ব্যাখ্যাও দিতে হবে সাত দিনের মধ্যে ৷
গত শনিবার অর্থাৎ 5 জুলাই ওই নোটিস দেওয়া হয়েছিল ৷ এবং 13 জুলাই জানা গিয়েছে, ওই নোটিসে থাকা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে মেটা ৷ সূত্রের খবর সেখানে জানানো হয়েছে, AI নির্ভর ডিটেকশন এবং লার্জ স্কেল এনফোর্সমেন্ট অ্যাকসনের মাধ্যমে ফেসবুক তাদের সমস্ত ব্যবহারকারীদের সুরক্ষিত রাখবে ৷
এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি সচিব জানিয়েছেন, মেটার তরফে জবাব তারা (কেন্দ্রীয় সরকার) গ্রহণ করেছে ৷ ওই জবাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে ৷
এই বিষয়ে তিনি বলেন, "CSAM কন্টেন্ট নিয়ে আমরা মেটাকে একটি নোটিস জারি করেছিলাম ৷ এবং তাদের রিপ্লাই আমরা গ্রহণ করেছি ৷ বর্তমানে যা দেখা চলছে ৷" পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম BBC-তে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ৷ সেখানে অভিযোগ করা হয়, মেটা তার পেইড অ্য়াডের মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতনে প্ররোচনা দেওয়ার কন্টেন্ট প্রচার করছে ৷ যা সংস্থার নীতি বিরুদ্ধ কাজ ৷ ওই প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, এই সংস্থা যে অ্যালগোরিদম ব্যবহার করছে সেখানে ব্যাপক গাফিলতি ও ত্রুটি রয়েছে ৷