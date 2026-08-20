মানসিক স্বাস্থ্য নয়, আয়ের দিকেই বেশি নজর Meta-র ! বিস্ফোরক মন্তব্য প্রাক্তন কর্মীর

মানসিক স্বাস্থ্য নয়, আয়ের দিকেই বেশি নজর Meta-র ! বিস্ফোরক মন্তব্য প্রাক্তন কর্মীর
মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশু সুরক্ষা নিয়ে মেটার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয় ৷ সেখানেই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন সংস্থার প্রাক্তন ইঞ্জিয়ারিং ডিরেক্টর ৷
Published : August 20, 2026 at 1:52 PM IST
হায়দরাবাদ : শিশুদের নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে আয় ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির দিকেই বেশি নজর দিত বিশ্বের সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট Meta ৷ বুধবার এক আদালতে উপস্থিত হয়ে এমনই জানালেন সংস্থার একজন প্রাক্তন ইঞ্জিয়ারিং ডিরেক্টর ৷ তাঁর নাম আর্তুরো বেজার ৷ তিনি শিশুদের নিরাপত্তা নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসেও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ৷ তাঁর দাবি সংস্থা ‘ডোন্ট আস্ক, ডোন্ট টেল’ নীতি অনুসরণ করত।
Meta-র বিরুদ্ধে চলা একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দ্বিতীয় দিন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আর্তুরো বেজার (Arturo Béjar) বলেন, প্রডাক্ট ডিজাইনের সময় মেটা এমন কৌশল নেয় যাতে শিশুদের নিরাপত্তার বদলে ব্যবসায়িক লাভকে বেশি গুরুত্ব পায় । এবং সেই দিকেই নজর নামে সংস্থার ৷ ব্যবহারকারীরা কতবার এবং কতক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন, সেই বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। এর ফলে ব্যবহারকারীদের মূলত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও সেই বিষয়টি অগ্রাধিকার পেত না বলে দাবি করেন তিনি।
মঙ্গলবার ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ডের ফেডারেল আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে আগামী ছ-সপ্তাহ ধরে এই বিষয়ের উপর শুনানি চলতে পারে ৷ Meta-র বিরুদ্ধে ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, কেনটাকি এবং নিউ জার্সি—এই চারটি রাজ্য মামলা করেছে । 2023 সালে শিশুদের নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত অভিযোগে মোট 29টি রাজ্য Meta-র বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। বাকি 25টি রাজ্যের মামলার শুনানি পরে হবে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের আদালতেও Meta-র বিরুদ্ধে মামলা চলছে।
কী কারণে মামলা দায়ের করা হয়েছে ?
Meta-র বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, নিজেদের প্ল্যাটফর্মে আটকে রাখার মতো বিভিন্ন ফিচার Meta জেনেশুনে এবং পরিকল্পিতভাবে তৈরি করেছে। এমনকী, সেই ফিচারগুলি ব্যবহার করার ফলে মেন্টাল হেল্থ বা মানসিক স্বাস্থ্যে কী কী প্রভাব পড়তে পারে সেই বিষয়েও জানানো হয়না আগে থেকে ৷ মামলাকারীদের আরও দাবি করেছেন, Meta নিয়মিতভাবে 13 বছরের কম বয়সী শিশুদের ব্যক্তিগত তথ্য তাদের বাবা-মায়ের অনুমতি ছাড়াই সংগ্রহ করে। যা ফেডারেল আইনের লঙ্ঘন।
Meta-র বক্তব্য কী ?
নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে Meta ৷ তাদের দাবি, সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী, Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কারোর বয়স কমপক্ষে 13 বছর না হলে সে Meta-র প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবে না। এমনকী, এই বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রমাণও সামনে আনতে পারে এই সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্ট ৷
Meta-র আইনজীবী পল শ্মিট মঙ্গলবার আদালতে বলেন, কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে Meta ৷ এমনকী, তাদের অভিভাবকদের সঙ্গেও কাজ করবে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷