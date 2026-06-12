লগইনে সমস্যা, নিউজ ফিডে পুরনো কন্টেন্ট ! বিশ্বব্যাপী ডাউন Facebook, Instagram
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, ভারতীয় সময় শুক্রবার অর্থাৎ 12 জুন সন্ধে 7 টার কিছু পর থেকে ফেসবুকে সমস্যা তৈরি হয় ৷
Published : June 12, 2026 at 8:07 PM IST
হায়দরাবাদ : বিশ্বব্যাপী স্তব্ধ হয়ে গেল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Facebook ৷ একই সঙ্গে ইনস্টাগ্রামও ডাউন হয়ে গেছে ৷ এই দুটি অ্যাপের ব্যবহারকারীরা সমস্যার কথা জানিয়েছেন ৷
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স হ্যান্ডেলে ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন, ভারতীয় সময় শুক্রবার অর্থাৎ 12 জুন সন্ধে 7 টার কিছু পর থেকে ফেসবুকে সমস্যা তৈরি হয় ৷ নিজে থেকেই অ্যাকাউন্ট লগ আউট হয়ে যায় ৷ পরবর্তীতে লগইন করতেও সমস্যা তৈরি হয় ৷ পাশাপাশি অনেকের অভিযোগ, কোনও পোস্ট শেয়ার দেখা সম্ভব হচ্ছে না ৷ ফিডে পুরনো পোস্ট ঘুরে -ফিরে আসছে ৷
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম সম্পর্কে একাধিক সমস্যার বিষয় সামনে আসার পাশাপাশি নেটনাগরিকদের একাংশ আবার জানিয়েছেন তাঁরা WhatsApp Web -ভার্সনেও লগইন করতে পারেননি ৷ অন্যদিকে ডাউনডিটেক্টরে এই বিষয়ে সার্চ করা হলে 404 Page Not Found দেখাতে শুরু করে ৷
এই সমস্যা নিয়ে মেটার তরফে জানানো হয়েছে ৷ সংস্থার কমিউনিকেশন প্রধান অ্যান্ডি স্টোন একটি এক্স বার্তায় জানিয়েছেন, বিশ্বব্যাপী Meta প্ল্যাটফর্মে যে সমস্যা চলছে সেই বিষয়ে তাঁরা জানান ৷ সংস্থার তরফে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে ৷
We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024
অন্যদিকে downforeveryoneorjustme-এ দেখা গিয়েছে Meta প্ল্যাটফর্মে এই সমস্যা শুধুমাত্র ভারতে নয় ৷ আমেরিকা, লন্ডন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বাংলাদেশ সহ একাধিক দেশের ব্যবহারকারীরা জানিয়েছেন তাঁরা ফেসবুক ব্যবহারে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ৷
এর আগে 3 জুনও ফেসবুকেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল ৷ যদিও তা কিছু পরেও সমাধান হয়ে যায় ৷ এর আগে 18 মার্চ আচমকা কাজ করা বন্ধ করে এক্স হ্যান্ডেল ৷ ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের গ্রাহকরা এক্স হ্যান্ডেল ব্য়বহার করতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছিল ৷ ভারতীয় সময় রাত আটটা নাগাদ সমস্যার সূত্রপাত ৷ মোবাইলের পাশাপাশি ল্যাপটপ এবং ডেক্সটপ থেকে টুইটার ব্যবহার করা যাচ্ছিল না ৷
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