নিজের AI গ্যাজেট বানানোর সুযোগ, Muse Gadgets ওপেন সোর্স করল Meta
Muse এর এই মডেল শুধুমাত্র Gadgets তৈরির জন্য নয় । AI নিয়ে যাঁদের বিভিন্ন হবি (Hobby) রয়েছে তাঁরাও এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।
Published : October 3, 2026 at 2:23 PM IST
হায়দরাবাদ : এবার ডেভেলপাররা নিজেদের পছন্দমতো AI গ্যাজেট তৈরি করার সুযোগ পাবেন । এবং এই সুযোগ দিচ্ছে Meta । শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি বড়সড় ঘোষণা করেছে সংস্থাটি । যেখানে বলা হয়েছে, Muse Gadgets-কে ওপেন সোর্স করা হচ্ছে । এর মাধ্যমে ESP32 firmware, Linux SDK, GitHub repository এবং developer documentation প্রকাশ করেছে Meta। ফলে ডেভেলপাররা নিজেদের প্রয়োজন মতো এই AI মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।
Meta জানিয়েছে, gadgets.muse.ai থেকে API টোকেন সংগ্রহ করা যাবে । এবং তারপর ডেভেলপাররা বাজার থেকে ESP32 board অথবা Raspberry Pi-এর মতো Linux-নির্ভর ডিভাইস ব্যবহার করে Muse-এর সঙ্গে ডিসপ্লে, বিভিন্ন বাটন, সেন্সর, অডিয়ো ও আনুসাঙ্গিক সামগ্রী যুক্ত করতে পারবে ।
এই ঘোষণার পাশাপাশি Meta একটি USB-C Muse Home Link-এর প্রসঙ্গও সামনে এনেছে। তারা ইতিমধ্যে এই নতুন ডিভাইসটির 5000টি ইউনিট তৈরি করেছে। জানানো হয়েছে Muse সাবস্ক্রাইবারদের বিনামূল্যে এই ডিভাইসটি দেওয়া হবে । আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিপিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে ।
🚨 side project alert 🚨— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
Announcing Muse Gadgets, an open source ESP32 firmware and Linux sdk so that you can make hardware devices that work with Muse.
Grab an API token from https://t.co/g2yJeQRJH7 and point your favorite coding agent at the github repo to build your own… pic.twitter.com/wM1YsjsS7s
Muse Home Link-নামের ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা AI এজেন্ট Muse-কে নিজেদের বাড়ির WiFi হোম নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন । এরপর ওই WiFi নেটওয়ার্কের সঙ্গে থাকা ডিভাইস এবং স্থানীয় HTTP API তে থাকা ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । অর্থাৎ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বাড়ি বা একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কে থাকা বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।
Meta জানিয়েছে, Muse এর এই মডেল শুধুমাত্র Gadgets তৈরির জন্য নয় । AI নিয়ে যাঁদের বিভিন্ন হবি (Hobby) রয়েছে তাঁরাও এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।
ব্যবহারকারীরা বাজারে পাওয়া ESP32 বোর্ডে নিজেদের তৈরি করা কোনও প্রোগ্রাম চালাতে পারবেন । অথবা SDK ব্যবহার করে Raspberry Pi সেটআপ করতে পারেন। Muse এর সঙ্গে ডিসপ্লে ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও যুক্ত করা সম্ভব ।
চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই Meta তাদের নতুন VR গ্লাস লঞ্চ করেছে । এরসঙ্গে Muse ও লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি । এরপর ছোট ব্যবসার জন্য Muse for small businesses এবং সংস্থাগুলির জন্য Meta Enterprise Platform-ও চালু করা হয়েছে।