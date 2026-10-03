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নিজের AI গ্যাজেট বানানোর সুযোগ, Muse Gadgets ওপেন সোর্স করল Meta

Muse এর এই মডেল শুধুমাত্র Gadgets তৈরির জন্য নয় । AI নিয়ে যাঁদের বিভিন্ন হবি (Hobby) রয়েছে তাঁরাও এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।

Meta Open Sources Muse
মেটা নিজেদের মিউজ মডেল ওপেন সোর্স করল (ছবি - Meta/ Nat Friedman)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 2:23 PM IST

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হায়দরাবাদ : এবার ডেভেলপাররা নিজেদের পছন্দমতো AI গ্যাজেট তৈরি করার সুযোগ পাবেন । এবং এই সুযোগ দিচ্ছে Meta । শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি বড়সড় ঘোষণা করেছে সংস্থাটি । যেখানে বলা হয়েছে, Muse Gadgets-কে ওপেন সোর্স করা হচ্ছে । এর মাধ্যমে ESP32 firmware, Linux SDK, GitHub repository এবং developer documentation প্রকাশ করেছে Meta। ফলে ডেভেলপাররা নিজেদের প্রয়োজন মতো এই AI মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।

Meta জানিয়েছে, gadgets.muse.ai থেকে API টোকেন সংগ্রহ করা যাবে । এবং তারপর ডেভেলপাররা বাজার থেকে ESP32 board অথবা Raspberry Pi-এর মতো Linux-নির্ভর ডিভাইস ব্যবহার করে Muse-এর সঙ্গে ডিসপ্লে, বিভিন্ন বাটন, সেন্সর, অডিয়ো ও আনুসাঙ্গিক সামগ্রী যুক্ত করতে পারবে ।

এই ঘোষণার পাশাপাশি Meta একটি USB-C Muse Home Link-এর প্রসঙ্গও সামনে এনেছে। তারা ইতিমধ্যে এই নতুন ডিভাইসটির 5000টি ইউনিট তৈরি করেছে। জানানো হয়েছে Muse সাবস্ক্রাইবারদের বিনামূল্যে এই ডিভাইসটি দেওয়া হবে । আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শিপিং শুরু হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে ।

Muse Home Link-নামের ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা AI এজেন্ট Muse-কে নিজেদের বাড়ির WiFi হোম নেটওয়ার্কের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারবেন । এরপর ওই WiFi নেটওয়ার্কের সঙ্গে থাকা ডিভাইস এবং স্থানীয় HTTP API তে থাকা ডিভাইসগুলি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । অর্থাৎ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ বাড়ি বা একটি নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কে থাকা বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ।

Meta জানিয়েছে, Muse এর এই মডেল শুধুমাত্র Gadgets তৈরির জন্য নয় । AI নিয়ে যাঁদের বিভিন্ন হবি (Hobby) রয়েছে তাঁরাও এই মডেলটি ব্যবহার করতে পারবেন ।

ব্যবহারকারীরা বাজারে পাওয়া ESP32 বোর্ডে নিজেদের তৈরি করা কোনও প্রোগ্রাম চালাতে পারবেন । অথবা SDK ব্যবহার করে Raspberry Pi সেটআপ করতে পারেন। Muse এর সঙ্গে ডিসপ্লে ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও যুক্ত করা সম্ভব ।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই Meta তাদের নতুন VR গ্লাস লঞ্চ করেছে । এরসঙ্গে Muse ও লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি । এরপর ছোট ব্যবসার জন্য Muse for small businesses এবং সংস্থাগুলির জন্য Meta Enterprise Platform-ও চালু করা হয়েছে।

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META AI MUSE
META OPEN SOURCE AI
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META OPEN SOURCES MUSE

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