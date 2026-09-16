অতিরিক্ত ফিচার্স, আনলিমিটেড ছবি ও ভিডিয়ো তৈরির সুবিধা ! ভারতে লঞ্চ হল Meta One

অতিরিক্ত ফিচার্স, আনলিমিটেড ছবি ও ভিডিয়ো তৈরির সুবিধা ! ভারতে লঞ্চ হল Meta One
Meta One সাবক্রিপশনের মধ্যে মোট দুটি প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি Meta One Core এবং অন্যটি Meta One Premium ৷
Published : September 16, 2026 at 1:47 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Meta One সাবক্রিপশন প্ল্যান ৷ এর ফলে সিঙ্গল প্ল্যানে WhatsApp Plus, Instagram Plus এবং Facebook Plus ব্যবহার করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এই সবগুলিই প্রতিটি অ্যাপের প্রিমিয়াম সার্ভিস ৷ এর পাশাপাশি AI এর অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে মার্ক জুকেরবার্গের সংস্থাটি ৷
Meta One সাবক্রিপশনের মধ্যে মোট দুটি প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে একটি Meta One Core এবং অন্যটি Meta One Premium ৷ উভয় প্ল্যানের ফিচারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ এছাড়াও Meta AI এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ এছাড়াও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য Meta One Essential নামে একটি প্ল্যানও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে অ্যাডভান্সড পাবলিশিং ফিচার এবং বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
Meta One Price in India, Benefits
ভারতে Meta One Core-প্ল্যানের মাসিক খরচ 549 টাকা ৷ এবং Premium প্ল্যানের মাসিক খরচ 1,960 টাকা ৷ অন্যদিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য যে প্ল্যান লঞ্চ করা হয়েছে তার জন্য মাসিক খরচ 639 টাকা ৷ পাশাপাশি অ্যাডভান্সড বান্ডেল প্যাকেজের দাম 2,099 টাকা ৷
এই প্ল্যানগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি ফ্ল্যাগশিপ প্ল্যানও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তার মধ্যে রয়েছে Expert এবং Max বান্ডেল প্ল্যান ৷ এগুলির জন্য প্রতিমাসে খরচ যথাক্রমে 6,399 টাকা এবং 20,990 টাকা ৷
অন্যদিকে আলাদা আলাদা অ্যাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যান চালু রয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে WhatsApp Plus-প্ল্যানের জন্য প্রতিমাসে খরচ করতে হয় 79 টাকা ৷ এবং ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম প্লাস মডেলের জন্য খরচ করতে হয় 99 টাকা করে ৷
কিন্তু এই পৃথক পৃথক প্ল্যান গুলির ক্ষেত্রে Meta AI প্রিমিয়াম সাবক্রিপশন ছিল না ৷ সেক্ষেত্রে AI এর মাধ্যমে সব কাজ করা সম্ভব হত না ৷ কিন্তু বান্ডেল ও Meta One প্ল্যানের মাধ্যমে AI এর ফিচারও দেওয়া হয়েছে ৷
Meta One Core plan-এর মধ্যে Instagram stories, voice effects, এবং অন্য ক্রিয়েটিভ টুলের ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এছাড়াও Meta AI ব্যবহার করে আনলিমিটেড ছবি ও ভিডিয়ো জেনারেট করা সম্ভব ৷