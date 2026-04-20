ফের ছাঁটাই Facebook-এ! চাকরি হারাবেন প্রায় 8 হাজার কর্মী

ফের ছাঁটাই Facebook-এ! চাকরি হারাবেন প্রায় 8 হাজার কর্মী
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে চলেছে মেটা ৷ আর সেই কারণে বিপুল পরিমাণ কর্মী ছাঁটাই করবে তারা ৷
Published : April 20, 2026 at 11:06 AM IST
হায়দরাবাদ : ফের ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম Meta (Facebook) ৷ জানা গিয়েছে, বিশ্বব্যাপী তাদের মোট কর্মী সংখ্যার্ 10 শতাংশ ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ অর্থাৎ প্রায় 8000 কর্মী চাকরি হারাতে চলেছে ৷ 2026 সালের মে মাসের মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ৷ এর পর চলতি বছরের দ্বিতীয়ার্ধে ফের ছাঁটাই করবে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থাটি ৷
সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে চলেছে মেটা ৷ আর সেই কারণে বিপুল পরিমাণ কর্মী ছাঁটাই করবে তারা ৷ চলতি বছরে মোট 20 শতাংশ ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে ৷ এর ফলে প্রায় 16 হাজার কর্মী চাকরি হারাবেন ৷ 2025 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টের মোট কর্মী সংখ্যা ছিল 79 হাজার ৷ ছাঁটাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে একধাক্কায় তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তবে এই চাকরি ছাঁটাইয়ের বিষয়ে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি সংস্থার CEO মার্ক জাকারবার্গ ৷
2026 সালে বিশ্বব্যাপী ইতিমধ্যে ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে ৷ যার মধ্যে অধিকাংশই প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ৷ প্রথম চার মাসে চাকরি হারিয়েছেন প্রায় 80 হাজার কর্মী ৷ চলতি বছরের শেষে এই সংখ্যাটা 3 লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
31 মার্চ বিশ্বব্যাপী প্রায় 30 হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Oracle ৷ তারমধ্যে প্রায় 12 হাজার কর্মী ভারতের ৷ ওই দিন সকাল 6টা নাগাদ একটি ই-মেল করে তাঁদের বিষয়টি জানানো হয় ৷
ছাঁটাই-ই কি নিউ নর্মাল ?
বেসরকারি সংস্থায় ছাঁটাই আগে খুব একটা শোনা যেত না ৷ হলেও সংখ্যাটা ছিল নগন্য ৷ কিন্তু কোভিডের পর থেকে পরিস্থিতি বদলায় ৷ ব্যাবসায় ভাটা পড়ায় একাধিক সংস্থা ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় ৷ ফলে ছাঁটাই করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না ৷ যদিও সেই সময় টেক কোম্পানিগুলি ব্যাপকভাবে কর্মী নিয়োগ করেছিল ৷ কারণ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ইন্টারনেট নির্ভর হতে শুরু করে ৷
কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে এই ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে ৷ কোডিং, ডিজাইনিং, ফ্যাক্ট চেকিং, মডারেশন এর মতো গুরুত্বপূর্ণ আগে ম্যানুয়াল করা হত ৷ কিন্তু এখন তার অধিকাংশই করা হয় AI এর মাধ্যমে ৷ সেই কারণে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিও ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে ৷