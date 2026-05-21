ভোরে জাস্ট একটা ই-মেইল ! তাতেই এই বিশ্ববিখ্যাত কম্পানি থেকে চাকরি গেল 8 হাজার কর্মীর
Published : May 21, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দরাবাদ : তখনও হয়তো সবার ঘুম ভাঙেনি ৷ কিন্তু সেই সময়ই প্রায় 8000 কর্মীকে মেইল করে জানিয়ে দেওয়া হল তাঁদের আর চাকরি নেই ৷ এমনই ঘটনা ঘটেছে বিশ্বের সবথেকে জনপ্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে ৷ বিশ্বব্যাপী এই ছাঁটাই হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম Bloomberg এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে 20 মে সংস্থার সব কর্মীদের বাড়ি থেকে অফিস (Work From Home) করার নির্দেশ দেওয়া হয় ৷ এবং সেইমতো সবাই বাড়ি থেকে কাজ করার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ৷ কিন্তু কাজ শুরু করার আগেই ভোরে প্রায় 8000 কর্মীর কাছে ছাঁটাইয়ের মেইল পৌঁছয় ৷
সর্বপ্রথম সিঙ্গপুরের অফিসের কর্মীরা এই মেল পেয়েছিলেন বলে খবর ৷ সেখানকার সময় অনুযায়ী ভোর 4টে নাগাদ (ভারতীয় সময় অনুযায়ী ভোর দেড়টা) সেই মেইল পৌঁছয় ৷ এবং তারপর ধীরে ধীরে সেই খবর বাকি কর্মীদের কাছে ছড়িয়ে পড়ে ৷
এই লে-অফের বিষয়ে আগের এপ্রিল মাসেই জানিয়েছিল মেটা ৷ যদিও সেটা মে মাসের 20 তারিখেই হবে সেবিষয়ে নিশ্চিত করে জানানো হয়নি ৷ এদিকে এই ছাঁটাইয়ের পর মেটার বিশ্বব্যাপী সমস্ত অফিসের কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক বেড়েছে ৷ যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানিয়েছেন, ছাঁটাই ঘোষণার পর তাঁরা ফ্রি স্ন্যাক্স ও ল্যাপটপের অ্যাকসেসরিজও পেয়েছেন ৷
এই বিষয়ে সংস্থার চিফ পিপল অফিসার Janelle Gale জানিয়েছেন, AI কার্যকর হওয়ার পর তুলনামূলক ছোট টিম নিয়ে কাজ করবে মেটা ৷ প্রায় 6 হাজার চাকরির পদ বন্ধ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে ছাটাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে থেকেই কর্মীদের দৈনিক কাজকর্ম ট্র্যাক করতে শুরু করেছে মেটা ৷ মূলত বিভিন্ন মাল্টি ন্যাশনাল কম্পানি বা জায়ান্ট সংস্থাগুলিতে দৈনিক কাজের মূল্যায়ন হয় না ৷ সাধারণত বছরে দু বার বা একবার করে পারফরম্যান্স রিভিউ হয় ৷ কিন্তু গত মাসেই মেটা জানিয়েছিল তারা প্রত্যেক কর্মীর মাউস মুভমেন্ট ট্র্যাক করবে ৷ অর্থাৎ প্রতি কর্মী অফিসে কতক্ষণ করে মাউস ব্যবহার করছেন তার উপর নজর রাখা হবে ৷ যদিও এর বিরোধিতা করেছিলেন প্রায় 1000 জন কর্মী ৷ তারই মধ্যে ফের 8 হাজার কর্মীর ছাঁটাইয়ের খবর প্রকাশ্যে এল ৷
2026 সালের 20 এপ্রিল সংবাদসংস্থা রয়টার্স জানিয়েছিল চলতি বছর প্রায় 20 শতাংশ কর্মী ছাঁটাই করবে মেটা ৷ তারমধ্যে 10 শতাংশ কর্মী ইতিমধ্যে ছাঁটাই হল ৷ এখনও সেই সম্ভাবনা রয়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷