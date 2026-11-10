Meta-র নতুন AI মডেল Muse Ember, পরিষেবা পেতে কত টাকা খরচ করতে হবে ?
AI এজেন্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট কাজের উপর বিশেষভাবে নজর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে Muse Ember।
Published : November 10, 2026 at 5:34 PM IST
হায়দরাবাদ : AI এজেন্টের মাধ্যমে দৈনন্দিন কাজ স্বয়ংক্রিয় করতে নতুন AI মডেল আনল Meta। নতুন মডেলটির নাম Muse Ember। মূলত ডেভেলপার এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির কথা মাথায় রেখে এটি তৈরি করা হয়েছে। বড় কোনও ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে ছোট ছোট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবে এই মডেল। যেমন—ফাইল পড়া, কোড পরীক্ষা করা, বিভিন্ন নথি থেকে তথ্য বের করা এবং বাইরের টুল ব্যবহার করে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা। Meta-র দাবি, তুলনামূলক বড় AI মডেলের মতোই পারফরম্যান্স দিতে সক্ষম Muse Ember। তবে এর খরচ অনেকটাই কম। ফলে বারবার করতে হয় এমন কাজের জন্য AI এজেন্টে এই মডেল ব্যবহার করা যাবে। ইতিমধ্যেই সংস্থার ডেভেলপার প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপলব্ধ হয়েছে Muse Ember।
কী কী সুবিধা রয়েছে Muse Ember-এ?
Meta-র ব্লগ পোস্ট অনুযায়ী, AI এজেন্ট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট কাজের উপর বিশেষভাবে নজর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে Muse Ember। এর সাহায্যে নথি পড়া, কোডে পরিবর্তন আনা, টেস্ট চালানো এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করা যাবে। পাশাপাশি, বাইরের বিভিন্ন টুল ব্যবহার করেও কাজ করতে পারবে মডেলটি।
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রেও এই মডেল কাজে আসতে পারে। যেমন, কোনও সংস্থার রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনে সেই তথ্য আপডেট করার মতো নিয়মিত কাজ সামলাতে পারবে Muse Ember।
মডেলটিতে রয়েছে 1 মিলিয়ন টোকেনের Context Window। পাশাপাশি, সর্বোচ্চ 5,12,000 আউটপুট টোকেন তৈরি করতে পারে এটি। ইনপুট হিসেবে টেক্সট, ছবি, অডিয়ো এবং ভিডিয়ো গ্রহণ করতে সক্ষম। ফলে বড় নথি বিশ্লেষণ, স্ক্রিনশট পরীক্ষা কিংবা বিশাল কোডবেস নিয়ে কাজ করার সময় সেগুলিকে একাধিক ছোট অনুরোধে ভাগ করার প্রয়োজন হবে না।
বেঞ্চমার্কে কেমন ফল করেছে Muse Ember?
নিজেদের নতুন মডেলের পারফরম্যান্স বোঝাতে Anthropic-এর Claude Haiku 5.5 এবং OpenAI-এর GPT-6 Luna-র সঙ্গে তুলনামূলক বেঞ্চমার্কের ফল প্রকাশ করেছে Meta।
Artificial Analysis Intelligence Index-এ Muse Ember পেয়েছে 36 পয়েন্ট। Claude Haiku 5.5-ও পেয়েছে 36 পয়েন্ট। অন্যদিকে, OpenAI-এর GPT-6 Luna-র স্কোর 28। Meta-র দাবি, Claude Haiku 5.5-এর কাছাকাছি পারফরম্যান্স দিতে পারলেও Muse Ember ব্যবহারের খরচ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।
AI মডেল কতটা দক্ষতার সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় কাজ সম্পন্ন করতে পারে, তা যাচাই করে AutomationBench-AA। এই পরীক্ষায় Muse Ember-এর স্কোর 37.8 শতাংশ। তুলনায় GPT-6 Luna পেয়েছে 20.2 শতাংশ এবং Claude Haiku 5.5 পেয়েছে 13.9 শতাংশ।
Terminal-Bench 4.0 পরীক্ষায় Muse Ember-এর স্কোর 40.9 শতাংশ, যা Claude Haiku 5.5-এর 39.2 শতাংশের চেয়ে সামান্য বেশি। তবে FrontierCode 2.0-AA পরীক্ষায় এগিয়ে রয়েছে Claude। সেখানে Claude Haiku 5.5-এর স্কোর 34.9 শতাংশ, আর Muse Ember পেয়েছে 27.2 শতাংশ।
Muse Wonder Full দিয়ে তৈরি প্রথম মডেল
Meta-র দাবি, Muse Ember হল প্রথম AI মডেল, যেটি Muse Wonder Full ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি, ক্ষতিকর নির্দেশ এবং অন্যান্য সম্ভাব্য বিপদ মাথায় রেখে মডেলটির একাধিক সুরক্ষা পরীক্ষাও চালানো হয়েছে। সংস্থার বক্তব্য, এই পরীক্ষাগুলিতে মডেলটি কোনও উচ্চ-ঝুঁকির নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেনি।
ডেভেলপারদের জন্য Meta-র Model API এবং Muse Code-এ উপলব্ধ করা হয়েছে Muse Ember। সেখানে মডেলটি ব্যবহার করতে হবে "muse-ember-1.0" নামে।
প্রতি 10 লক্ষ ইনপুট টোকেনের জন্য খরচ পড়বে 0.10 ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় 9.36 টাকা। প্রতি 10 লক্ষ আউটপুট টোকেনের দাম 0.50 ডলার বা প্রায় 47 টাকা। অন্যদিকে, প্রতি 10 লক্ষ Cached Input Token-এর জন্য দিতে হবে 0.004 ডলার, অর্থাৎ প্রায় 0.37 টাকা।
এ ছাড়াও, নতুন মডেলটিতে Responses API-র সাপোর্ট যুক্ত করেছে Meta। Google Cloud এবং Oracle Cloud-এর মাধ্যমেও ব্যবহার করা যাবে Muse Ember।
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