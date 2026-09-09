ট্রাভেল প্ল্যানিং থেকে অফিস ইমেল লেখা, আপনার সব কাজ করে দেবে Muse-AI ! ব্যবহার করা যাবে Whatsapp-এ
এটি একটি প্রাইভেট ভার্চুয়াল কম্পিউটার হিসেবে কাজ করবে ৷ যা এজেন্টের ও ব্যবহারকারীর পার্সনাল ডেটা স্টোর করবে ৷
Published : September 9, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : পার্সোনাল AI এজেন্ট লঞ্চ করল Meta ৷ নতুন এই এজেন্টটির নাম দেওয়া হয়েছে Muse ৷ মঙ্গলবার মার্ক জুকেরবার্গ নিজে এই AI এজেন্টটির বিষয়ে ঘোষণা করেন ৷ দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকর্ম, এবং লং-টার্ম কোনও কাজের সহায়তার ক্ষেত্রে এই এজেন্টটি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে ৷ Muse App এর মাধ্যমে এই এজেন্টটি ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ অথবা WhatsApp এর মধ্যে এই AI এজেন্টটি ইনবিল্ট করা হবে ৷ যেখান থেকেও এজেন্টটি ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এই এজেন্টটি একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে রান করবে ৷ যাক নাম Muse Secure VM ৷ এটি একটি প্রাইভেট ভার্চুয়াল কম্পিউটার হিসেবে কাজ করবে ৷ যা এজেন্টের ও ব্যবহারকারীর পার্সনাল ডেটা স্টোর করবে ৷
Muse Availability
এই AI এজেন্টটি বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসকারী iOS, Android ব্যবহারকারীদের কাছে ৷ খুব শীঘ্রই যাঁরা Meta AI গ্লাস ব্যবহার করেন তাঁরাও এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ৷ এই সার্ভিস মূলত ফ্রি ৷ তবে পেইড সাবস্ক্রাইবাররা বেশ কিছু অতিরিক্ত ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
How does Muse work?
এই AI এজেন্টটি ব্যবহার করা খুবই সহজ ৷ ব্যবহারকারীকে শুধুমাত্র বলতে হবে তিনি কী করতে চাইছেন ৷ Muse পুরো বিষয়টি জানার পর নিজের মতো করে প্ল্যান তৈরি করতে পারবে ৷ ধরে নেওয়া যাক, কেউ ফ্লাইট সার্চ বা বুকিং করতে চাইছেন অথবা কেউ ই-মেইল পাঠাতে চাইছেন ৷ সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীকে শুধুমাত্র ওই বিষয় সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য জানালেই কাজ করতে শুরু করবে এজেন্টটি ৷ পাশাপাশি কোনও প্ল্যান তৈরি, টাইম ম্যানেজমেন্টের মতো কাজগুলিও অতি সহজে করা সম্ভব হবে ৷
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life.— Muse (@Muse) September 8, 2026
Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo pic.twitter.com/1exp56xj93
এখানেই শেষ নয়, এই এজেন্টটি ব্যকগ্রাউন্ডেও কাজ করতে থাকবে ৷ এবং বড় বড় সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হবে না ৷ অর্থাৎ ধরে নিন, আপনি কোনও একটি গাড়ি কিনতে চাইছেন ৷ কিন্তু যা দাম রয়েছে তা আপনার বাজেটের বাইরে ৷ আপনি Muse-কে জানিয়ে রাখলেন আগামী 2 মাসের মধ্যে যখনই দাম কমবে সেই বিষয়টি যেন আপনার নজরে আনে ৷ এজেন্টটি সবসময় ওই নির্দিষ্ট গাড়ির দাম ট্র্যাক করতে থাকবে ৷ এবং দাম কমলেই আপনাকে জানাবে ৷
Privacy and security
যেহেতু ব্যক্তিগত তথ্য স্টোর করবে সেহেতু প্রশ্ন উঠছে এই এজেন্টটি ব্যবহার করা কি আদৌ নিরাপদ ৷ এই বিষয়ে Meta-র তরফে জানানো হয়েছে, এই এজেন্টের ক্ষেত্রে তারা অতি মজবুত প্রাইভেসি সেটিংস রেখেছে ৷ আর সেই কারণে ভার্চুয়াল প্রাইভেট কম্পিউটারে এটি রান করবে ৷ ফলে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর এজেন্ট আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে ৷
Introducing Muse, a personal agent that gets things done for you, powered by Muse Spark 1.3.— AI at Meta (@AIatMeta) September 8, 2026
Get an inside look at how we built Muse and what it can do for you: https://t.co/qzFgoNAUSV https://t.co/KNCQwQXqyL pic.twitter.com/7skLRgWCaI