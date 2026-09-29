ব্যবসার সব কাজ করে দেবে AI! Meta Enterprise Platform আনল Meta
Advanced AI বা সুপার ইন্টেলিজেন্স মানুষের পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও নতুন ও বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করবে।
Published : September 29, 2026 at 8:11 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্যবসায় Artificial Intelligence বা AI-এর ব্যবহার আরও বাড়াতে নতুন ব্যবসায়িক বিভাগ Meta Enterprise Platform চালু করল Meta । সংস্থার দাবি, এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা AI ব্যবহার করে নিজেদের ব্যবসা আরও দ্রুত বৃদ্ধি করার পাশাপাশি কাজের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে পারবে।
Meta-র প্রতিষ্ঠাতা ও CEO মার্ক জুকারবার্গ এই নতুন বিভাগের ঘোষণা করেন। তাঁর মতে, Advanced AI বা সুপার ইন্টেলিজেন্স মানুষের পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও নতুন ও বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করবে।
একটি ব্লগ পোস্টে জুকারবার্গ জানান, Meta বর্তমানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে পরিষেবা দেয় এবং কয়েকশো মিলিয়ন ব্যবসাকে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করে। তাঁর দাবি, Meta Enterprise Platform সংস্থার ব্যবসার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হতে চলেছে। AI ব্যবহার করে ব্যবসাগুলিকে নতুনভাবে বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়াই এই প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য।
জাকারবার্গের মতে, Advanced AI Models, উন্নত AI Agent, বৃহৎ পরিকাঠামো এবং দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা—এই সবকিছুকে একসঙ্গে কাজে লাগাবে Meta Enterprise Platform।
প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসা ও Developers-দের জন্য Meta-র একাধিক AI প্রযুক্তি নিয়ে আসা হবে। এর মধ্যে রয়েছে Muse Agent, Meta Business Agent, Muse API এবং Muse Code। ব্যবসার বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কাজকে AI-নির্ভর করার ক্ষেত্রে এই টুলগুলি ব্যবহার করা যাবে।
নতুন বিভাগটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য Chirantan CJ Desai-কে Chief Enterprise Platform Officer হিসেবে নিয়োগ করেছে Meta। তিনি সরাসরি মার্ক জুকারবার্গকে রিপোর্ট করবেন ।
জাকারবার্গ জানিয়েছেন, Enterprise Technology ক্ষেত্রে Desai-র দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে। AI, Infrastructure, Business Applications এবং Security-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে Full-stack Software তৈরি এবং ব্যবসায়িক ফলাফল দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর।
Meta-তে যোগ দেওয়ার আগে Desai ছিলেন MongoDB-র CEO এবং President। এর আগে Cloudflare-এ Product ও Engineering-এর নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। প্রায় আট বছর ServiceNow-তে কাজ করার সময় President এবং CEO-র দায়িত্বও সামলেছেন।
নিজের বক্তব্যে Desai বলেন, আগামী বছরগুলিতে AI বিভিন্ন সংস্থার Innovation, Growth, Customer Service এবং দৈনন্দিন Operations-এর পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন আনবে।
তাঁর মতে, Advanced AI Models এবং Agents-এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ Advertiser ও কয়েকশো মিলিয়ন ব্যবসাকে Scale করতে সাহায্য করার অভিজ্ঞতা—এই দুইয়ের সমন্বয়ে Meta-র বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।