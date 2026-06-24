কম দামে নতুন স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করল Meta, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

কম দামে নতুন স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করল Meta, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
নতুন স্মার্টগ্লাসেসটি তিনটি নতুন স্টাইলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি কাইলি জেন্নার এডিশন ৷
Published : June 24, 2026 at 10:47 AM IST
হায়দরাবাদ : আরও একটি নতুন স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করল Meta ৷ আইঅয়্যার জায়ান্ট EssilorLuxottica-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই নতুন স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যদিও আগেই Ray-Ban এর সঙ্গে পার্টনারশিপে আগেই একটি স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করেছিল সংস্থাটি ৷ যা বিশ্বব্যাপী বিক্রি করছে তারা ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Meta Glasses ৷
নতুন স্মার্টগ্লাসেসটি তিনটি নতুন স্টাইলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি কাইলি জেন্নার এডিশন ৷ নতুন ডিভাইসে দেওয়া হয়েছে সংস্থার Muse Spark AI মডেল ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, মেটার অ্যাডভান্সড মাল্টিমডেল ইন্টারেক্সন, লাইভ ট্রান্সলেশন, হ্যান্ডস ফ্রি ফটোগ্রাফি এবং কনটেক্সচুয়াল অ্যাসিস্টেন্ট পাওয়া যাবে এই ডিভাইসে ৷
Meta Glasses Price, Availability
নতুন যে ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে তার দাম রাখা হয়েছে 299 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 28 হাজার টাকার আশপাশে ৷ ইতিমদ্যে Meta Website, LensCrafters, Sunglass Hut, Amazon সহ বিভিন্ন অনলাইন ও অফলাইন স্টোরে বিক্রি শুরু হয়েছে ৷
মোট তিনটি ডিজাইনে এই স্মার্টগ্লাসেস লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে একাধিক ভ্যারিয়েন্ট ৷ সেগুলি হল Classic Black, Classic Tortoise, Racing Green, Linen, Merlot, Mahogany, এবং Sandstone ৷ ক্লিয়ার, সান, ট্রানজিশন এবং পোলারাইজড লেন্সে এগুলি বিক্রি হচ্ছে ৷
Meta-র নতুন এই স্মার্টগ্লাসেস প্রেসক্রাইবড পাওয়ারেও বিক্রি হচ্ছে ৷ -12 থেকে +2.25 পর্যন্ত পাওয়ার ওই গ্লাসে সাপোর্ট করবে ৷ ব্যবহারকারীরা নিজেদের সুবিধামতো পাওয়ার দিয়ে কাস্টমাইজড করাতে পারেন ৷ এরজন্য ওয়ারেন্টিতেও কোনও ঘাটতি হবে না ৷ প্রাথমিকভাবে বিক্রি হবে অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, লন্ডন এবং আমেরিকায় ৷ তারপর ধীরে ধীরে বাকি রিজিওনেও বিক্রি শুরু হবে ৷
নতুন এই ডিভাইসে দেওয়া হয়েছে 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ যা ফিল্ড অফ ভিউ 100 ডিগ্রি ৷ 3,024 x 4,032p রেজলিউশনে ছবি তুলতে সক্ষম এই মেটাগ্লাসের ক্যামেরা 3K রেজলিউশনের ভিডিয়ো ক্যাপচার করতেও সক্ষম ৷
মোট 20 টি ভাষায় লাইভ ট্রান্সলেশন করতে সক্ষম ৷ তারমধ্যে রয়েছে হিন্দি, জাপানিজ, মান্ডারিন চিনা, কোরিয়ান, স্প্যানিস, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, আরবিক, পর্তুগিজ সহ আরও কয়েকটি ভাষা ৷ আপকামিং আপডেটে আরও 14টি ভাষা যোগ করা হয়েছে ৷ Bluetooth 5.4 সাপোর্ট রয়েছে ৷
Meta দাবি করেছে সিঙ্গল চার্জে 8 ঘণ্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ থাকবে ৷ এবং চার্জিং কেসের মধ্যে থাকা পাওয়ারে অতিরিক্ত 40 ঘণ্টা চলবে ৷ 32GB অনবোর্ড স্টোরেজ রয়েছে ৷ যা 1000 ফলো, 30 সেকেন্ডের 100টি ভিডিয়ো স্টোর করতে পারবে ৷