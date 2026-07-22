এবার গল্প শোনাবে Meta, শিশুদের জন্য ঘুম পাড়ানি অ্যাপ লঞ্চ জ়ুকারবার্গের
Meta-র স্টোরিটেলিং অ্যাপটির নাম হতে চলেছে StoryKit ৷ ভারতে কি চালু হয়েছে ?
Published : July 22, 2026 at 4:47 PM IST
হায়দরাবাদ : সেই ছোটবেলার দিনগুলো মনে পড়ে ? যেখানে রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে কোনও গল্প শোনাতে দাদু, ঠাকুমা, বাবা অথবা মা ? কোনও এক অজানা রাজপুত্র ও রাজকন্যার, অথবা রামায়ন-মহাভারতের কোনও গল্প- যেগুলো শুনতে শুনতেই আস্তে আস্তে ঘুমের দেশে পাড়ি দিতাম আমরা ৷ কিন্তু সেই দিন এখন অতীত ৷ আর হয়তো গল্প বলে ঘুম পাড়ায় না কেউ ৷ বরং তার জায়গায় এসেছে স্মার্টফোনের কার্টুন, বা ছড়ার ভিডিয়ো ৷ আর খুব বেশি হলে অডিয়ো স্টোরি ৷ কিন্তু এবার হয়তো ফিরে আসতে চলছে পুরনো সেই দিনের কথা ৷
কী হতে চলেছে ?
ফেসবুক একটি 'গল্পবলা' অ্য়াপ চালু করতে চলেছে ৷ অর্থাৎ স্টোরিটেলিং অ্যাপ ৷ এতদিন বিষয়টি নিয়ে একটি ধোঁয়াশা ও জল্পনা তৈরি হলেও বর্তমানে এই অ্যাপ নিয়ে নিশ্চিত করে মার্ক জাকারবার্গের সংস্থা ৷ জানানো হয়েছে, এই ধরনের একটি অ্যাপ লঞ্চ করবে তারা ৷
কী নাম ?
Meta-র স্টোরিটেলিং অ্যাপটির নাম হতে চলেছে StoryKit ৷ AI নির্ভর এই অ্যাপটি মূলত শিশুদের কথা ভেবেই তৈরি করা হয়েছে ৷ যেখানে তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী সেটিংস অদল-বদল করে গল্প শুনতে পারবে ৷
সর্বপ্রথম এই অ্যাপটি নজরে আসে 9to5Mac নামে একটি প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যমের ৷ তাদের উদ্ধৃত করে একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে টেকক্রাঞ্চ ৷ তারপর টেকক্রাঞ্চের তরফে মেটার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ মেটা জানিয়েছে, বর্তমানে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই অ্য়াপটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে প্লে-স্টোরে লিস্টিং করা হয়েছে অ্যাপটি ৷
অ্যাপের বিষয়ে Meta-র তরফে জানানো হয়েছে এর মধ্যে যাবতীয় AI সেফটি দেওয়া হয়েছে ৷ কোনও সোশ্যাল ফিচার দেওয়া হয়নি এর মধ্যে ৷ এই অ্যাপটির প্রধান বৈশিষ্ট হল অ্যাপটি রিয়েল টাইম গল্প জেনারেট করতে পারে ৷ ব্যবহারকারীকে প্রথমে একটি ক্যারেক্টার বেছে নিতে হবে ৷ প্রয়োজনে ক্যামেরা ব্যবহার করে কোনও ছবি তুলে তার ক্যারেক্টার তৈরি করাও সম্ভব ৷ এরপর তার উপর ভিত্তি করে স্টোরি বা গল্প জেনারেট করতে পারবে ৷
যদিও এটি ভারতে এখনও চালু হয়নি ৷ এই প্রতিবেদন লেখার সময় (22.07.26, বিকাল 4টে 36 মিনিটে) ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অ্যাপটি প্লে-স্টোরে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন ৷ কিন্তু তিনি এই অ্য়াপের সন্ধান পাননি ৷ মনে করা হচ্ছে পাইলট প্রজেক্টের মধ্যে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ৷