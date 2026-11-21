ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ব্যান করার অভিযোগ, Meta-র হায়দরাবাদ অফিস ভাঙচুর !
কী কারণে আচমকা মেটার অফিসে ভাঙচুর চালানো হল ? জেনে নিন
Published : November 21, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দরাবাদ : Meta-র হায়দরাবাদ অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে । জানা গিয়েছে, কয়েকটি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার প্রতিবাদেই ভাঙচুর চালানো হয়েছে । এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে BJP । যদিও মেটা এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি ।
হায়দরাবাদের হাইটেক সিটি এলাকায় রয়েছে মেটার একটি অফিস । যেখানে মূলত ভারতে প্রডাক্ট পরিচালনার কাজ দেখাশোনা করা হয় । জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে কংগ্রেসের একটি যুব শাখা আচমকা ওই অফিসের ভিতরে প্রবেশ করে । এবং সেখানে বিভিন্ন সামগ্রী ভাঙচুর করে । সেই সংক্রান্ত একটি ফুটেজও ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ঘুরছে ।
#BREAKING: IYC workers stormed into BJP ka BETA - META's Hyderabad office! 🔥 Enough of blocking opposition accounts and silencing independent voices! @Meta must follow India's Constitution, NOT the BJP's orders. Remove restrictions from all accounts within 7 days, or we will shut down your offices everywhere! Stop the censorship. The countdown begins!— Indian Youth Congress (@IYC) November 20, 2026
কী অভিযোগ?
কংগ্রেসের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে একাধিক পোস্ট নিজে থেকেই রিমুভ করে দিচ্ছে মেটা । এর পাশাপাশি একাধিক ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও পুরোপুরি ব্যান করে দেওয়া হয়েছে ।
এই বিষয়ে রাজ্য যুব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শিব চরণ সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন, "আমরা একটি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়েছিলাম । কিন্তু আমাদের অফিস বিল্ডিংয়ের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হয়নি । বদলে পুলিশ আমাদের গ্রেফতার করে ।" তাঁর অভিযোগ, Meta RSS ও BJP-র সঙ্গে রয়েছে । তাদের অঙ্গুলিহেলনেই চলছে । তাদের নির্দেশেই কংগ্রেসের একাধিক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে । অবিলম্বে ওই অ্যাকাউন্টগুলি চালু করার দাবি জানানো হয়েছে ।
যদিও একটি ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা গেছে, মেটার অফিসে থাকা একাধিক আসবাব ও ফুলের টব ভাঙচুর করা হয়েছে । সূত্রের খবর যে নির্দিষ্ট এলাকায় মেটার কর্মীরা কাজকর্ম সারেন সেই নির্দিষ্ট এলাকায় ঢুকতে পারেননি কংগ্রেস কর্মীরা ।
এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি । কংগ্রেসকে গুন্ডাদের পার্টি হিসেবে উল্লেখ করে BJP-র জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী এক্স হ্য়ান্ডেলে লিখেছেন, 'কংগ্রেস একটি গুন্ডাদের দল । তারা যে শুধুমাত্র Meta-র অফিস ভাঙচুর চালিয়েছে এমনটা নয়, তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় পুরো বিষয়টি দেখিয়েছে ।'
এই বিষয়ে মাধাপুরা থানার পুলিশ জানিয়েছ, মূল অফিসে সেভাবে ভাঙচুর হয়নি । ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে অফিসের বাইরের এলাকায় ।
Read More - বড়সড় সিকিউরিটি আপডেট, জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে স্ক্রিনশট নেওয়ার দিন শেষ
Read More - 'লাল পতাকা দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পপতিদের', IIT-র মঞ্চে বামেদের খোঁচা মোদির