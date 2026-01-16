রিলসে বাংলা শব্দ লিখতে সমস্যা ? সমাধানে নতুন ফন্ট লঞ্চ করল Instagram
Published : January 16, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার লঞ্চ করতে চলেছে Meta র ইমেজ ও ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রাম ৷ এবার থেকে বাংলা ভাষায় ক্যাপশন ও টেক্সট লেখার জন্য নতুন ফন্ট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন ৷ এছাড়াও ব্যবহারকারীদের সুবিধার ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রেও Meta AI ট্রান্সলেশন ব্যবহার করা যাবে ৷
সম্প্রতি মুম্বইয়ে আয়োজন করা হয়েছিল ‘House of Instagram’ ৷ যেখানে এই অ্য়াপের গুরুত্বপূর্ণ নতুন ফিচারগুলি ক্রিয়েটরদের কাছে তুলে ধরা হয় ৷ ওই অনুষ্ঠানেই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের সুবিধার জন্য নতুন ট্রান্সলেশন টুল ও ভারতীয় ভাষার নতুন ফন্টের সূচনা করা হয় ৷
ইনস্টাগ্রামের তরফে জানানো হয়েছে, ক্রিয়েটররা এখন Meta AI এর মাধ্যমে ট্রান্সলেট, ডাব এবং লিপ সিঙ্ক ব্যবহার করতে পারবে ৷ এবং নিজেদের আপলোড করা রিলসে এই ফিচারগুলি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ মোট পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে ৷ সেগুলি হল বাংলা, তামিল, তেলুগু, কন্নড় এবং মারাঠি ৷ ইতিমধ্যে এই হিন্দি, ইংরেজি, স্প্যানিস এবং পর্তুগিজ ভাষার জন্য এই ফিচার অ্যাকটিভ রয়েছে ৷
কীভাবে কাজ করবে নতুন এই ফিচার?
কোনও রিল আপলোড করার সময় ক্রিয়েটররা Meta AI ট্রান্সলেশন ফিচারটি অ্য়াকটিভ করতে পারবেন ৷ এরফলে অন্যভাষার যদি কোনও ইউজার সেই রিল দেখেন তাহলে ভাষার সমস্যা হবে না ৷ কারণ ইউজার তাঁর নিজের ভাষায় ট্রান্সলেট করে আউটপুট নিতে পারবেন ৷
এক্ষেত্রে ক্রিয়েটরের ভয়েসওভার রোবোটিক ভয়েসে পরিবর্তন হবে না ৷ বরং অরিজিন্যাল ভয়েসেই অন্য ভাষায় আউটপুট পাবেন দর্শকরা ৷ ইনস্টাগ্রামের দাবি, এর ফলে দর্শকদের কাছে পৌঁছবে অন্যভাষার রিল এবং তাঁরা সহজেই সেই রিলের ভাষার অর্থ বুঝতে পারবেন ৷ এক্ষেত্রে ক্রিয়েটরদের এনগেজমেন্টও বাড়বে বলে দাবি ৷
এই ফিচারটি ছাড়াও বাংলা ও অসমীয়া ভাষার জন্য নতুন ফন্ট চালু করেছে ৷ Instagram এর ভিডিও এডিটিং টুল Edits এ এই ফিচারটি ব্যবহার করা যাবে ৷ Text টাইপ করার পর 'Aa' অপশনে গিয়ে নিজের পছন্দমতো ফন্ট বেছে নেওয়া যাবে ৷ Meta র দাবি, প্রতিটি রিলের জন্য প্রয়োজন হয় বিভিন্ন ধরনের ফন্ট ৷ একই ফন্ট সব রিলে ব্যবহার করা যায় না ৷ আর সেই কারণে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার জন্য নতুন ফন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ৷