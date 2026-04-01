পাওয়ার্ড AI স্মার্ট গ্লাসেস লঞ্চ করল Meta, দাম কত ?

পাওয়ার্ড AI স্মার্ট গ্লাসেস লঞ্চ করল Meta, দাম কত ?
Published : April 1, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ : AI নির্ভর স্মার্ট গ্লাসেস-এর একটি নতুন লাইনআপ লঞ্চ করল Meta-Ray Ban ৷ মূলত যাঁরা পাওয়ার্ড গ্লাসেস ব্যবহার করেন তাঁদের সুবিধার জন্যই এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ EssilorLuxottica-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই প্রডাক্টটি লঞ্চ করেছে Meta ৷
Meta-Ray Ban গ্লাসেস-এর আগের মডেলগুলিতে কোনও পাওয়ার্ড গ্লাস ব্যবহার করা যেত না ৷ ফলে যাঁরা পাওয়ার্ড গ্লাস ব্যবহার করেন তাঁদের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হত ৷ এমনকি তাঁরা এই স্মার্ট গ্লাস ব্যবহার করতে পারতেন না ৷ এবার সেই সমস্যার সমাধান হবে বলে ধারণা ৷ কারণ নতুন লাইনআপে পাওয়ার্ড গ্লাস ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে ৷
নতুন এই লাইনআপে দুটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) এবং Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2) ৷ এরসঙ্গে আগে লঞ্চ হওয়া মডেলগুলিও রয়েছে, সেগুলিও কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ পুরনো মডেলগুলির মধ্যে রয়েছে Ray-Ban Meta glasses, Oakley Meta Glasses, এবং Meta Ray-Ban Display ৷
Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) এবং Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2) এর দাম 499 মার্কিন ডলার ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 41 হাজার 500 টাকার আশপাশে ৷ 31 মার্চ থেকে প্রি-অর্ডার শুরু হয়েছে ৷ 14 এপ্রিল 2026 থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ RayBan স্টোর, Ray-Ban.com এবং কিছু EssilorLuxottica স্টোরে এই ডিভাইসটি পাওয়া যাবে ৷
প্রাথমিক পর্যায়ে আমেরিকা, লন্ডন,অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-তে বিক্রি শুরু হবে ৷ পরবর্তী সময়ে ব্রাজ়িল, ম্যাক্সিকো এবং ভারতে বিক্রি হবে ৷
Ray-Ban Meta Optics Styles Features, Specifications
Meta-র ব্লগ পোস্টে জানানো হয়েছে পুরনো মডেলগুলির তুলনায় এই লাইনআপের মডেলগুলি আরও স্লিম ডিজাইনের করা হয়েছে ৷ ইন্টারচেঞ্জেবল নোজ প্যাড দেওয়া হয়েছে ৷ অ্যাডজাস্টেবল টেম্পল টিপস রয়েছে ৷
এদিকে দুটি মডেলেই বিভিন্ন লেন্স ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে ৷ তারমধ্যে থাকছে সিঙ্গল ভিসন, প্রগ্রেসিভ এবং ট্রানজিশনাল লেন্স ৷ Meta-র তরফে জানানো হয়েছে ব্যবহারকারী তাঁর সুবিধামতো লেন্স ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তবে কোর ফিচার্সগুলিতে সেভাবে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷
এই মডেলটিতে রয়েছে 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা, যা 3K রেজলিউশনের ছবি তুলতে সক্ষম, ছটি মাইক্রোফোন ৷ ব্যবহারকারী মিউজিক ও পডকাস্ট শুনতে পারবেন ৷ ফোন করতে পারবেন ৷
Meta AI ব্যবহার করার জন্য একটি ডেডিকেটেড বাটন দেওয়া হয়েছে ৷ যা বিভিন্ন কাজ করার জন্য শর্টকাট কী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে ৷ বিভিন্ন কনটেক্সট বুঝে AI তার নিজের জবাব জানাতে পারবে ৷ নতুন মডেলের জন্য কয়েকটি নতুন কালার শেডও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Shiny Transparent Grey (Wayfarer), Shiny Transparent Peach (Skyler), এবং Matte Transparent Peach (Headliner) ৷