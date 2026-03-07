ETV Bharat / technology

Meta -র নতুন নীতিতে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হবে আপনাকে, মেসেজ করলেই দিতে হবে টাকা ?

মেটার নতুন নীতি ৷ সমস্যায় ব্যবসাদাররা ৷ অবশেষে কিছুটা পিছু হঠল জুকারবার্গের সংস্থা ?

Meta Finally Opens WhatsApp to ChatGPT and Claude in Europe
মেটার নতুন নীতি ৷ সমস্যায় ব্যবসাদাররা ৷ (ছবি - Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 7, 2026 at 2:36 PM IST

হায়দরাবাদ : দীর্ঘ বিতর্কের পর মেটা জানিয়েছে তাদের প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যাবে বাহ্যিক বা থার্ড পার্টি AI এজেন্ট ৷ এমনটাই ঘোষণা করেছে মার্ক জুকারবার্গের সংস্থা ৷ তারা জানিয়েছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) নিয়ন্ত্রক চাপ কমাতে ইউরোপে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস এপিআই-এর মাধ্যমে থার্ড পার্টি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চ্যাটবট প্রদানকারীদের পরিসেবা চালু করার অনুমতি দেবে। চ্যাটবট ইমপ্লিমেন্ট করার পর থেকে আগামী একবছর পর্যন্ত এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷

চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি মেটা একটি নীতি চালু করেছিল ৷ যেখানে জানানো হয় ChatGPT, Claud সহ থার্ড পার্টি এআই চ্যাটবটগুলোকে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস API-এ ব্যবহার করা যাবে না । এর ফলে শুধুমাত্র মেটার নিজস্ব AI অ্যাসিস্ট্যান্ট (Meta AI) হোয়াটসঅ্যাপে উপলব্ধ ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একাধিক AI কোম্পানি অভিযোগ দায়ের করে। তদন্ত শুরু করে ইউরোপীয় কমিশন, ইতালি এবং ব্রাজিলের মতো দেশগুলি । প্রতিযোগিতায় যাতে না আসতে পারে তার জন্যই কি এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলে তদন্তকারী সংস্থাগুলি ৷ কারণ কোনও চ্যাটবটকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র মেটা AI কেই ব্যবহার করার অধিকার দিচ্ছে মেটা ৷

নতুন চুক্তির বিস্তারিত তথ্য

Meta নতুন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে ডেভেলপাররা তাদের AI অ্যাসিস্ট্যান্টকে হোয়াটসঅ্যাপের সঙ্গে ইন্টিগ্রেট করতে পারবে। তবে, এর জন্য প্রতি মেসেজের ভিত্তিতে ফি দিতে হবে। ফি-এর পরিমাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রাখা হয়েছে ৷ ০.০৪৯০ ইউরো (প্রায় ৫.২৫ টাকা) থেকে ০.১৩২৩ ইউরো (প্রায় ১৪.১৮ টাকা) পর্যন্ত। এই চার্জ শুধুমাত্র "নন-টেমপ্লেট" মেসেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেখানে এআই-চালিত কথোপকথনে অনেক বার্তা আদান-প্রদান হয়।

এআই চ্যাটবটের সঙ্গে সাধারণত এক ডজনেরও বেশি মেসেজ হয়, তাই তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে।

ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিক্রিয়া

ইউরোপীয় কমিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তারা মেটার এই নতুন পলিসি পর্যালোচনা করছে। কেন এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা বিশ্লেষণ করে দেখা হবে বলেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন জানিয়েছে।

মেটার বিবৃতি

এই বিষয়ে মেটা একটি বিবৃতি জারি করেছে ৷ সেখানে তারা বলেছে, “পরবর্তী ১২ মাসের জন্য আমরা ইউরোপে হোয়াটসঅ্যাপ বিজনেস এপিআই-এর মাধ্যমে সাধারণ AI চ্যাটবট ব্যবহারের অনুমতি দেব । এটি ইউরোপীয় কমিশনের নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। আমরা বিশ্বাস করি এতে অস্থায়ী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দূর হবে এবং কমিশনকে তদন্ত সম্পূর্ণ করার সময় দেওয়া যাবে।”

