ব্যক্তিগত মুহূর্ত রেকর্ড করছে Meta AI Glasses ? বিস্ফোরক অভিযোগ IT কর্মীদের
Goteborgs-Posten এবং Svenska Dagbladet নামে সুইডেনের দুটি সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷
Published : March 6, 2026 at 8:18 PM IST
হায়দরাবাদ : আপনি হয়তো যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছেন ৷ অথবা প্রাতঃক্রিয়া সারছেন ৷ হয়তো ভাবছেন কেউ সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন না কারণ দরজা বন্ধ ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, ভিন দেশে বসবাসকারী কেউ আপনার সেই গোপন দৃশ্য দেখছেন ৷ একটু অবাক হলেন ? অবাক হওয়ারই কথা ৷ কারণ এমনই দাবি করেছেন কেনিয়ার কয়েকজন তথ্য-প্রযুক্তি কর্মী ৷ যাঁরা ডাটা লেবেলিং-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৷ এবং পুরো কাজটির পিছনে যার হাত রয়েছে তা হল মেটা AI গ্লাস ৷
কী ঘটেছে ?
Goteborgs-Posten এবং Svenska Dagbladet নামে সুইডেনের দুটি সংবাদপত্র এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, কেনিয়ার কিছু তথ্য প্রযুক্তি কর্মী সাধারণ মানুষের বাথরুমে যাওয়া, পোশাক পরিবর্তন, যৌনতা সহ সব ধরনের কাজকর্মের ছবি ও ভিডিও দেখতে পেয়েছেন ৷ তাঁরা সামা (Sama) নামে একটি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কাজ করেন ৷ ওই সংস্থাটি ডাটা লেবেলিং-এর কাজ করে ৷ এবং যে কর্মীরা ওই ছবি বা ভিডিও দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই ডাটা অ্যানোটেটর ৷
কী জানিয়েছেন ওই কর্মীরা ?
যাঁরা এই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন ওই দুই সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের কাছে বলেছেন, "আমরা সবকিছু দেখতে পাই ৷ লিভিং রুম থেকে নগ্ন শরীর ৷ যৌন ক্রিয়ার সময় কেউ যদি স্মার্ট গ্লাস পরে থাকেন তাহলে সেই দৃশ্যও রেকর্ড করা হয় ৷" তিনি আরও বলেন, " এমন কিছু দৃশ্য রেকর্ড করা হয় যেখানে দেখা যায় কেউ বাথরুমে যাচ্ছেন অথবা কেউ পোশাক পরে নেই ৷ আমার মনে হয় তাঁরা জানেন না ৷ কারণ তাঁরা জানলে কখনই এই ধরনের ভিডিও রেকর্ড করতেন না ৷"
ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, এই ধরনের ভিডিওগুলি রেকর্ড করা হয়েছে মেটা AI গ্লাসেসের মাধ্যমে ৷ অন্যদিকে মেটার প্রাইভেসি পলিসিতে লেখা রয়েছে, হিউম্যানের সঙ্গে AI স্মার্ট গ্লাসেসের কনভার্সেশন কিছু ক্ষেত্রে দেখতে পারে Meta ৷ সেই কারণে সেনসিটিভ ডাটা AI এর সঙ্গে শেয়ার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে মেটার তরফে ৷
ডাটা লেবেলিং কী ?
কোনও AI মডেল তৈরি করার আগে সেই মডেলকে ট্রেনিং দিতে হয় ৷ ট্রেনিংয়ের সময় বিভিন্ন এলিমেন্ট দেখাতে হয় এবং বোঝাতে হয় ওই নির্দিষ্ট এলিমেন্টটি কী ৷
উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- কোনও একটি AI মডেলকে শেখানো হচ্ছে রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি চলছে ৷ তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথমে ওই মডেলকে গাড়ি, বাইক, বাস সহ বিভিন্ন যানবাহনের পার্থক্য বোঝাতে হবে ৷ এই শেখানোর বিষয়টিকে বলা হয় ডাটা লেবেলিং ৷ এবং যাঁরা এই কাজটির সঙ্গে যুক্ত তাঁদের বলা হয় ডাটা অ্যানোটেটর ৷ মেটা AI গ্লাসেস থেকে ছবি এবং ভিডিও নিয়ে এই লেবেলিং এর কাজটি করতেন ওই তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীরা ৷