স্ক্রিনের দিকে তাকানোর দরকার নেই! মুখের কথাতেই কাজ করবে Facebook ?
মেটা জানিয়েছে তাদের সমস্ত অ্যাপে এই ফিচারটি কাজ করবে ৷ অর্থাৎ ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপেও কার্যকর হবে ৷
Published : August 20, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন একটি ফিচারের ঘোষণা করল Meta ৷ এই অ্যাপটি মূলত Meta AI এর সঙ্গে সংযুক্ত একটি সিস্টেম-ওয়াইড কথপোকথন অ্যাপ ৷
বিস্তারিত-
সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টের তরফে জানানো হয়েছে, নতুন এই ফিচারটির নাম দেওয়া হয়েছে Mac App ৷ এই ফিচারটি Meta AI-এর উপর নির্ভরশীল থাকবে ৷ এবং Muse Spark Model ব্যবহার করে কাজ করবে ৷
কী কাজ কবে এটি?
এই ফিচারটি স্ক্রিনের তথ্য পড়তে সক্ষম হবে ৷ এবং কথোপথনের উপর ভিত্তি করে সেই অনুযায়ী কাজ করতে সক্ষম হবে ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি কোনও একটি কাজ করছেন ৷ এবং সেই কাজে আপনার দুটি হাতই ব্যস্ত ৷ সেক্ষেত্রে আপনার পক্ষে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা ইনস্টাগ্রামের মতো অ্য়াপগুলি ব্যবহার করতে সমস্যা হবে ৷
সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারেন ৷ ধরে নিন কোনও একটি ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামের কোনও পোস্টের কমেন্ট সেকশন দেখতে চাইছেন ৷ এই ফিচারটিকে আপনি কম্যান্ড করলে নির্দিষ্ট কমেন্ট সেকশন আপনাকে পড়ে শোনাবে ৷ অথবা আপনি কোনও কমেন্ট করতে চাইছেন ৷ সেক্ষেত্রেও এই ফিচারটি সাহায্য় করবে আপনাকে ৷
মেটা জানিয়েছে তাদের সমস্ত অ্যাপে এই ফিচারটি কাজ করবে ৷ অর্থাৎ ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপেও কার্যকর হবে ৷ গত সপ্তাহে Gemini অ্য়াপেও ডিকটেশন বা কথপোকথন ফিচারটি চালু করা হয়েছে ৷
এদিকে AI সংক্রান্ত একাধিক ফিচার লঞ্চ করলেও আমেরিকা ও ভারতে বেশ চাপে রয়েছে এই সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি ৷ সংস্থার এক প্রাক্তন ডিরেক্টর আদালতে জানিয়েছেন ব্যবহারকারীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়ার বদলে বেশি করে মুনাফা লাভের দিকেই নজর মেটার ৷
Meta-র বিরুদ্ধে চলা একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দ্বিতীয় দিন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আর্তুরো বেজার (Arturo Béjar) নামে ওই ডিরেক্টর বলেন, প্রডাক্ট ডিজাইনের সময় মেটা এমন কৌশল নেয় যাতে শিশুদের নিরাপত্তার বদলে ব্যবসায়িক লাভ বেশি গুরুত্ব পায় । এবং সেই দিকেই নজর থাকে সংস্থার ৷ ব্যবহারকারীরা কতবার এবং কতক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন, সেই বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। এর ফলে ব্যবহারকারীদের মূলত শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও সেই বিষয়টি অগ্রাধিকার পেত না বলে দাবি করেন তিনি। এরই মাঝে নতুন ফিচার লঞ্চ করল মার্ক জুকারবার্গের এই সংস্থাটি ৷