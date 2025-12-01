এই নিয়ম না মানলে চিরদিনের মতো বন্ধ হবে Whatsapp, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ঘোষণা

এই নিয়ম না মানলে চিরদিনের মতো বন্ধ হবে Whatsapp, কেন্দ্রীয় সরকারের বড় ঘোষণা
Whatsapp : যে সব ফোনে হোয়াটসঅ্য়াপ ব্য়বহার করা হচ্ছে সেই ফোনে ওই নির্দিষ্ট নম্বরের ফিজিক্য়াল সিম রাখতে হবে ৷
Published : December 1, 2025 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ : হোয়াটসঅ্য়াপ ব্যবহারকারীদের জন্য় বড় খবর ৷ যে স্মার্টফোনে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করছেন সেই ফোনেই হোয়াটসঅ্য়াপে ব্যবহার করা নম্বরের ফিজিক্যাল সিম রাখতে হবে ৷ তা না হলে ব্লক করা হতে পারে ৷ কেন্দ্রের তরফে এমন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷
কেন্দ্রের তরফে কী জানানো হয়েছে ?
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অনলাইন মেসেজিং প্ল্য়াটফর্ম হোয়াটসঅ্য়াপকে একটি নির্দেশিকা পাঠিয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, যে সব ফোনে হোয়াটসঅ্য়াপ ব্য়বহার করা হচ্ছে সেই ফোনে ওই নির্দিষ্ট নম্বরের ফিজিক্য়াল সিম রাখতে হবে ৷ তা না হলে নির্দিষ্ট নম্বরের হোয়াটসঅ্য়াপ ব্লক করা হবে ৷
শুধু কি হোয়াটসঅ্য়াপেই এই নিয়ম কার্যকর হবে ?
না ৷ WhatsApp এর পাশাপাশি Telegram, Signal, Arattai, Snapchat, Sharechat এবং অন্য অনলাইন ইনস্ট্য়ান্ট চ্যাটিং প্ল্য়াটফর্মগুলিতে এই নিয়ম কার্যকর করা হবে ৷ নির্দেশ জারির 90 দিনের মধ্যে এই নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে ৷
কেন এই নিয়ম ?
অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় ফিজিক্য়াল সিমের কোনও অস্তিত্ব নেই কিন্তু সেই নম্বরের ভিত্তিতে হোয়াটসঅ্য়াপ চালানো হচ্ছে ৷ এবং সেই হোয়াটসঅ্য়াপ ব্যবহার করে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত হচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে অপরাধীদের ধরতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় ৷ কারণ তাদের লোকেশন ট্র্য়াক করা সম্ভব হয় না ৷ সেই কারণে ফিজিক্যাল সিম বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে ৷
যাঁদের ফিজিক্যাল সিম নেই তাঁদের কী হবে?
90 দিনের মধ্যে ফিজিক্যাল সিম জোগাড় করতে হবে ৷ এবং ওই নম্বরের হোয়াটসঅ্য়াপ যে ফোনে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই ফোনের সঙ্গে অ্য়াটাচ করতে হবে ৷ যদি ফিজিক্যাল সিম না থাকে তাহলে হোয়াটসঅ্য়াপ নম্বরটি পুরোপুরি ব্লক করা হবে ৷ টেকনিক্যাল ভাষায় একে বলা হয় সিম বাইন্ডিং ৷
এদিকে Whatsapp ওয়েবের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ এতদিন পর্যন্ত হোয়াটসঅ্য়াপ ওয়েবে একবার লগইন করলে যতক্ষণ পর্যন্ত না লগআউট করা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হোয়াটসঅ্য়াপ চালানো যেত ৷ কিন্তু ভারত সরকারের নতুন নির্দেশ অনুযায়ী লগইন করার প্রতি 6 ঘণ্টা অন্তর অন্তর নিজে থেকেই Whatsapp web লগআউট হয়ে যাবে ৷
সমস্যা কোথায় তৈরি হবে?
বর্তমানে প্রায় 500 মিলিয়ন হোয়াটসঅ্য়াপ ব্যবহারকারী রয়েছে ভারতে ৷ অনেকেই আছেন যাঁরা দুই বা ততোধিক ফোন, ট্যাব ব্যবহার করেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁরা একটি নম্বরেই বিভিন্ন ডিভাইসে হোয়াটসঅ্য়াপ রান করাতেন ৷ কিন্তু ভারত সরকারের নতুন নিয়ম কার্যকর হলে একটি নম্বর দিয়ে বিভিন্ন ডিভাইসে হোয়াটসঅ্য়াপ ব্যবহার করা সম্ভব হবে না ৷ তাঁরা সমস্যায় পড়বেন ৷