বিলাসিতা প্রয়োজন যাত্রাপথেও ? লঞ্চ হল Mercedes Maybach GLS Facelift ভার্সন

বিলাসিতা প্রয়োজন যাত্রাপথেও ? লঞ্চ হল Mercedes Maybach GLS Facelift ভার্সন
Maybach-এর পরিচিত টু-টোন (Two-tone) এক্সটেরিয়র ফিনিশ আগের মতোই রাখা হয়েছে ৷ কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে ? জানুন
Published : July 22, 2026 at 8:56 PM IST
হায়দরাবাদ : বিলাসবহুল SUV সেগমেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে Maybach GLS Facelift লঞ্চ করল Mercedes-Benz। নতুন এই আপডেটেড মডেলে ডিজাইন, কেবিন এবং টেকনোলজির দিক থেকে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। সংস্থার দাবি, আগের তুলনায় আরও প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই আপডেট আনা হয়েছে ।
নতুন Mercedes-Maybach GLS Facelift-এর এক্সটেরিওর ডিজাইনে বেশ কিছু পরিবর্তন চোখে পড়ে। গাড়ির সামনে নতুন ডিজাইনের Maybach-নির্দিষ্ট গ্রিল, আপডেটেড LED হেডল্যাম্প এবং নতুন বাম্পার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রিয়ার অংশেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন LED টেলল্যাম্প, রিফ্রেশড বাম্পার এবং নতুন ডিজাইনের অ্যালয় হুইল গাড়িটিকে প্রিমিয়াম লুকস দিয়েছে ৷
সংস্থাটি নতুন বেশ কয়েকটি রঙ তাদের লাইনআপে যোগ করেছে । পাশাপাশি Maybach-এর পরিচিত টু-টোন (Two-tone) এক্সটেরিয়র ফিনিশ আগের মতোই রাখা হয়েছে, যা এই SUV-টিকে সাধারণ Mercedes-Benz মডেল থেকে আলাদা পরিচয় দেয়।
কেবিনেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন Maybach GLS Facelift-এ উন্নত মানের লেদার আপহোলস্ট্রি, নতুন ট্রিম ফিনিশ এবং আরও উন্নত অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং ব্যবহার করা হয়েছে। গাড়ির পিছনের আসনের যাত্রীদের আরামের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লং লেগরুম, প্রিমিয়াম সিটিং এবং বিলাসবহুল কেবিন অভিজ্ঞতা যাতে পাওয়া যায় তারজন্য একাধিক নতুন সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে।
প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আপডেট এসেছে। গাড়িতে রয়েছে সর্বশেষ MBUX ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, যা আরও উন্নত ইউজার ইন্টারফেস এবং কানেক্টেড কার ফিচারের সুবিধা দেয়। এছাড়া ডিজিটাল ডিসপ্লে, মাল্টিমিডিয়া ফাংশন এবং বিভিন্ন ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স ফিচারও আপডেট করা হয়েছে, যাতে গাড়ি চালানো এবং ব্যবহার আরও সহজ হয়।
Mercedes-Benz জানিয়েছে, নতুন ফেসলিফ্ট মডেলে ইঞ্জিন বা পাওয়ারট্রেনে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। অর্থাৎ আগের মডেলের মতোই শক্তিশালী ইঞ্জিন সেটআপ বজায় রাখা হয়েছে। সংস্থার মূল লক্ষ্য ছিল ডিজাইন, কেবিন এবং প্রযুক্তিগত সুবিধা আরও উন্নত করা।
Maybach ব্র্যান্ড মূলত সেই সব গ্রাহকদের লক্ষ্য করে তৈরি, যাঁরা SUV-তে বিলাসিতা, আরাম এবং আধুনিক প্রযুক্তির চান। সেই কারণেই নতুন ফেসলিফ্ট মডেলে যাত্রীদের আরাম, কেবিনের মান এবং প্রিমিয়াম অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
সংস্থার দাবি, নতুন Mercedes-Maybach GLS Facelift বিশ্বজুড়ে বিলাসবহুল SUV বাজারে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে। আপডেটেড ডিজাইন, আধুনিক প্রযুক্তি এবং Maybach-এর স্বাক্ষর বিলাসিতার সমন্বয়ে এই SUV প্রিমিয়াম গাড়িপ্রেমীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই আশা করা হচ্ছে।
বিভিন্ন দেশে ধাপে ধাপে এই বিলাসবহুল SUV বিক্রি শুরু হবে বলে সংস্থা জানিয়েছে।