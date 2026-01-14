লাক্সারি গাড়ি প্রেমীদের জন্য খুশির খবর, 2026 এ ভারতে গুচ্ছের গাড়ি আনছে Mercedes
Mercedes-Maybach GLS : 2026 সালে ভারতের বাজারে মোট 12টি নতুন গাড়ি লঞ্চ করবে মার্সিডিজ বেঞ্জ ৷ সব গাড়িগুলিই ব্র্য়ান্ড নিউ মডেল ৷
Published : January 14, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরের শুরুতেই গাড়ি লঞ্চ লাক্সারি ব্র্য়ান্ড মার্সিডিজের ৷ বছরের শুরুতেই তারা লঞ্চ করেছে Mercedes-Maybach GLS সেলিব্রেশন এডিশন ৷ এই মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 4.10 কোটি টাকা ৷ অন্যদিকে EQS SUV সেলিব্রেশন এডিশনের দুটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করেছে তারা ৷ যার পাঁচ আসন বিশিষ্ট গাড়িটির দাম রাখা হয়েছে 1.34 কোটি টাকা এবং সাত আসন বিশিষ্ট গাড়িটির দাম রাখা হয়েছে 1.48 কোটি টাকা ৷
2026 সালে ভারতের বাজারে মোট 12টি নতুন গাড়ি লঞ্চ করবে মার্সিডিজ বেঞ্জ ৷ সব গাড়িগুলিই ব্র্য়ান্ড নিউ মডেল ৷ কোনও মডেলের আপডেটেড ভার্সন লঞ্চ করা হচ্ছে না ৷ বেশিরভাগ মডেলই টপ এন্ড ভেহিক্যাল ৷ সংস্থার দাবি, ক্রেতাদের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি মডেলেই উন্নত প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ যাতে ক্রেতারা এই মডেলগুলি ব্যবহার করে আরও ভালো অভিজ্ঞতা সঞ্জয় করতে পারে ৷
মার্সিজিজ বেঞ্চ ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং CEO জানিয়েছেন, "2026 এ মার্সিডিজ প্রেমীদের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য বছর হতে চলেছে ৷ কারণ মোট 12টি গাড়ি লঞ্চ করা হবে ৷ যেগুলি আমাদের স্থানীয় ভাবে তৈরি লাক্সারি গাড়ির পোর্টফোলিওতে সংযোজিত হবে ৷" পাশাপাশি নতুন বাজারে বিনিয়োগের লক্ষেও সংস্থা ভাবনাচিন্তা করছে বলে জানানো হয়েছে ৷
একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, সংস্থার তরফে Made in India-র লক্ষ্য পূরণের জন্য শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রেতাদের জন্য স্থানীয় ভাবে লাক্সারি গাড়ি তৈরি করা হচ্ছে ৷ এবং বিশ্ব বাজারে মার্সিডিজ বেঞ্জ বিক্রির তালিকায় যে পাঁচটি দেশের নাম রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ভারত ৷ আগামী দিনে স্থানীয় স্তরে ভারতে আরও বেশি মাত্রায় প্রডাকশন হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
পুণেতে সর্বপ্রথম মার্সিডিজ বেঞ্জ তাদের প্রডাকশন ইউনিট শুরু করে ৷ Mercedes-Maybach GLS প্রডাকশন শুরু করে সংস্থাটি ৷ USA এর পর ভারতেই তাদের প্রথম প্রডাকশন ইউনিট চালু করেছে মার্সিডিজ, যেখান Maybach GLS-এর মতো আলট্রা লাক্সারি গাড়ি তৈরি করছে সংস্থাটি ৷
এদিকে 2026 এর 1 জানুয়ারি থেকে প্রতিটি গাড়ির দাম 2 শতাংশ করে বৃদ্ধি করেছে মার্সিডিজ ৷ হিসেব অনুযায়ী এর ফলে প্রায় প্রতিটি গাড়ির দাম কয়েক হাজার টাকা এবং কিছু গাড়ির ক্ষেত্রে লাখ টাকাও বৃদ্ধি হতে পারে ৷ প্রডাকশন ও লজিস্টিক খরচও বৃদ্ধির কারণেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছিল মার্সিডিজ ৷