সিঙ্গল চার্জে যাবে 926 কিলোমিটার, Mercedes-Benz লঞ্চ করল EQS facelift
Published : April 15, 2026 at 5:31 PM IST
হায়দরাবাদ : Mercedes-Benz লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট ফেসলিফ্ট EQS ৷ এটি সংস্থার একটি ফ্ল্যাগশিপ সেডান ৷ নতুন এই গাড়িটি সিঙ্গল চার্জে 926 কিলোমিটার যেতে পারে ৷ যা সংস্থার সবকটি গাড়ির মধ্যে সবথেকে লং রেঞ্জ দিতে পারবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ রেঞ্জ বৃদ্ধির পাশাপাশি 800V এর চার্জিং আর্কিটেক্চার দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে রিভাইসড ব্যাটারি অপশন, নতুন স্টাইল এবং আরও অ্যাডভান্সড কেবিন টেকনোলজি ৷
Mercedes-Benz EQS Facelift: Powertrain
Mercedes-Benz EQS ফেসলিফ্টে রয়েছে 800V প্রযুক্তি ৷ এর আগের মডেলটি 400V টেকনোলজি দেওয়া হয়েছিল ৷ যা Tesla Model S মতো গাড়িগুলির তুলনায় অনেকটাই ব্যাকডেটেড ৷ নতুন এই ভার্সনের গাড়িটি 926 কিলোমিটার রেঞ্জ থাকবে ৷ যা সংস্থার সেডানের মধ্যে সিঙ্গল চার্জে সবথেকে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করবে ৷ 122kWh ব্যাটারি প্যাক দেওয়া হয়েছে এই গাড়িতে ৷ এই গাড়িটিতে রয়েছে 350kW পর্যন্ত DC ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ ফলে 10 মিনিট চার্জ দিলেই একটানা 320 কিলোমিটার যেতে পারবে গাড়িটি ৷
রিয়ার অ্যাক্সেলে টু স্পিড গিয়ার বক্স দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে লো স্পিড অ্যাসলেরেশান এবং হাই স্পিড এফিসিয়েন্সি দেওয়া হয়েছে ৷
Mercedes-Benz EQS Facelift: Exterior And Design
গাড়ির ডিজাইনে আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে ৷ তুলনামূলক বড় গ্রিল ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এছাড়াও বনেট আরও পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে ৷ শক্তিশালী রোড অ্যাপিয়ারেন্স রয়েছে এই গাড়িতে ৷ ডিজিট্যাল লাইট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার ফলে ব্যাটারির খরচ প্রায় 50 শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব হবে ৷ এবং লুকসও চেঞ্জ হয়েছে ৷
Mercedes-Benz EQS Facelift: Interior And Features
সিঙ্গল গ্লাস প্যানেলে তিনটি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যেগুলি লেটেস্ট MB.OS সফ্টওয়ারের মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷ AI-backed voice support দেওয়া হয়েছে ৷ থাকছে আপগ্রেডেড পার্কিং অ্যাসিস্ট, ক্লাউড নির্ভর প্রেডিক্টিভ এয়ার সাসপেনশন এবং আরও বেশ কিছু ফিচার ৷
রিয়ার হুইল স্টিয়ারিংয়ে বড়সড় বদল আনা হয়েছে ৷ আগে রিয়ার হুইল 4.5 ডিগ্রি ঘোরানো সম্ভব হতো ৷ বর্তমানে নতুন মডিলটির ক্ষেত্রে steer-by-wire সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এরফলে পিছনের চাকা 10 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো সম্ভব ৷