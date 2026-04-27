140 বছর পূর্তি, ভারতে সেলিব্রেশন এডিশন লঞ্চ করল Mercedes Benz
Published : April 27, 2026 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : কোম্পানির 140 বছর পূর্তি উপলক্ষে C ক্লাস ও E ক্লাসের সেলিব্রেসন এডিশন (Celebration Editions) লঞ্চ করল Mercedes Benz ৷ তবে এই মডেলটি মাস প্রডাকশন (গণহারে উৎপাদন) করা হবে না ৷ দুটি মডেলের প্রত্যেকটি 140 ইউনিট করেই প্রডাকশন করা হবে ৷ এবং সেগুলি লিমিটেড এডিশন হিসেবে বিক্রি করা হবে ৷
মার্সিডিজ বেঞ্জের দামের তুলনায় এই দুটি লিমিটেড এডিশনের দাম মিড রেঞ্জে রাখা হয়েছে ৷ যেখানে C-ক্লাস লিমিটেড এডিশনের এক্স-শোরুম দাম রাখা হয়েছে 62.40 লাখ টাকা ৷ অন্যদিকে E ক্লাসের এক্স শো-রুম দাম শুরু হচ্ছে 82.70 লাখ টাকা ৷
এদিকে এই দুটি মডেলের জেনারেল ভার্সনের সঙ্গে তুলনায় খুব একটা বেশি পরিবর্তন আনা হয়নি সেলিব্রেশন এডিশনগুলিতে ৷ তবে দুটি মডেলেরই ডিজাইনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ড্যাশক্যাম, রিয়ার সিট এন্টারটেইনমেন্ট ফিচার সহ একাধিক পরিবর্তন ৷
মার্সিডিজ-বেঞ্জ C-ক্লাস সেলিব্রেশন এডিশনটিও 2.0-লিটার, চার-সিলিন্ডার ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত ৷ এটি একটি মাইল্ড-হাইব্রিড সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত । এই সেটআপটি 197 bhp এবং অতিরিক্ত 20 bhp বুস্ট সহ 440 Nm টর্ক উৎপাদন করে। 9-স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশনের দেওয়া হয়েছে ৷ এবং রিয়ার হুইল ড্রাইভের সুবিধা রয়েছে এই গাড়িটিতে ৷ ফিচার হাইলাইটসের মধ্যে রয়েছে হিটেড এবং ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট, 360-ডিগ্রি ক্যামেরা, বার্মেস্টার সাউন্ড সিস্টেম, 11.9-ইঞ্চি টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট ইউনিট এবং একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ইন্সট্রুমেন্ট ক্লাস্টার ।
অন্যদিকে, E-ক্লাস সেলিব্রেশন এডিশনে ব্যবহৃত হয়েছে 2.0-লিটার ডিজেল ইঞ্জিন, যা 194 bhp এবং 440 Nm টর্ক উৎপাদন করে । এটি 9-স্পিড অটোমেটিক গিয়ারবক্স এবং রিয়ার-হুইল-ড্রাইভ লেআউটের সঙ্গে যুক্ত । মূল ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে 14.4-ইঞ্চি ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেম, 64-রঙের অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং, ফোর-জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল, রিয়ার যাত্রীদের জন্য ইলেকট্রিক সানব্লাইন্ড, প্যানোরামিক সানরুফ এবং ওয়্যারলেস চার্জিং ।
ইতিমধ্যে এই দুটি মডেলের অনলাইন বুকিং শুরু হয়েছে ৷ মার্সিডিজ বেঞ্জের ওয়েবসাইটে অনলাইন বুকিং করা যাবে ৷ এছাড়াও অফলাইন স্টোরের মাধ্যমেও বুকিং করতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ এছাড়াও অনলাইনের ক্ষেত্রে একাধিক গাড়ি তুলনাও করতে পারবেন ৷