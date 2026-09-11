ভারতে আসছে Mercedes-Benz GLC Electric, অক্টোবরেই বুকিং শুরু
GLC Electric প্রথমবার বিশ্ববাজারে আত্মপ্রকাশ করে 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ভারতে আসা GLC 400 4Matic version-এ থাকছে 94kWh ব্যাটারি প্যাক।
Published : September 11, 2026 at 9:10 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতের luxury electric SUV বাজারে নতুন মডেল আনতে চলেছে Mercedes-Benz। সংস্থার নতুন GLC Electric-এর জন্য আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই ভারতে booking নেওয়া শুরু হবে। 2026 সালের শেষের দিকে দেশে গাড়িটির লঞ্চ হওয়ার কথা জানিয়েছে জার্মান সংস্থাটি। ভারতের জন্য GLC Electric স্থানীয়ভাবেই অ্যাসেম্বল করা হবে। এখানে standard-wheelbase GLC 400 4Matic version-টি পাওয়া যাবে।
483 bhp power, 715 km range
GLC Electric প্রথমবার বিশ্ববাজারে আত্মপ্রকাশ করে 2025 সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ভারতে আসা GLC 400 4Matic version-এ থাকছে 94kWh ব্যাটারি প্যাক। Mercedes-Benz-এর দাবি, WLTP testing cycle অনুযায়ী একবার ফুল চার্জে গাড়িটি সর্বোচ্চ 715 km পর্যন্ত চলতে পারবে।
Electric SUV-টি 483 bhp power এবং 800 Nm torque উৎপন্ন করবে। 0 থেকে 100 kmph গতিতে পৌঁছতে সময় লাগবে মাত্র 4.3 সেকেন্ড । গাড়িটির top speed 210 kmph।
আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে physical controls
GLC Electric-এর cabin-এ মর্ডান টেকনোলজির পাশাপাশি ফিজিক্যাল কন্ট্রোল রাখা হয়েছে। Steering wheel এবং centre console-এ physical buttons ও rotary knobs পাওয়া যাবে।
আন্তর্জাতিক বাজারে গাড়িটির সঙ্গে optional 39.1-inch MBUX Hyperscreen দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। একটি প্য়ালের মধ্যে ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার, ইনফোটেনমেন্ট স্ক্রিন এবং front passenger-এর জন্য আলাদা ডিসপ্লে একসঙ্গে রয়েছে এতে।
Petrol GLC-এর থেকে বড় wheelbase
Electric GLC-এর wheelbase 2,972mm, যা petrol ও diesel GLC-এর তুলনায় 84mm বেশি। Mercedes-Benz চলতি বছরের এপ্রিল মাসে GLC Electric-এর একটি long-wheelbase ভার্সনও বাজারে এনেছিল। Standard version-এর তুলনায় সেটি 150mm বেশি লম্বা।
তবে ভারতে সেই long-wheelbase version আনা হবে না। দেশের বাজারে শুধুমাত্র standard-wheelbase GLC Electric-ই পাওয়া যাবে।
গাড়িতে রয়েছে 570 litres boot space। এর পাশাপাশি সামনে অতিরিক্ত 128 litres-এর frunk থাকছে। ফলে দীর্ঘ যাত্রায় লাগেজ রাখার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা মিলবে।
অক্টোবর থেকে বুকিং
Mercedes-Benz জানিয়েছে, অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে GLC Electric-এর booking শুরু হবে। 2026 সালের শেষের দিকে ভারতে গাড়িটির লঞ্চ হওয়ার কথা। যেহেতু SUV-টি ভারতেই অ্য়াসেম্বল করা হবে, তাই সম্পূর্ণ imported electric SUV-এর তুলনায় এর দাম প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে luxury EV segment-এ GLC Electric একটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন অপশন হয়ে উঠতে পারে।