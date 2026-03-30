ভারতে লঞ্চ হবে Mercedes Benz CLA EV, এন্ট্রি লেভেল এই সেডানের দাম কত ?
Published : March 30, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হবে Mercedes Benz CLA EV ৷ এই লাক্সারি গাড়ি নির্মাতা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে চলতি বছরের 24 এপ্রিল এই গাড়িটি লঞ্চ হতে চলেছে ৷ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে গাড়িটির বুকিং ৷ 2020 সাল থেকে এই গাড়িটির ICE ভার্সন বিক্রি সাময়িক বন্ধ ছিল ৷ ফের রি-লঞ্চ হওয়ায় এই গাড়িটি হতে চলেছে মার্সিডিসের এন্ট্রি লেভেল সেডান ৷ যদিও গাড়িটির দাম এখনও জানা যায়নি ৷
Mercedes-Benz CLA EV: Design
স্লিক কুপ সেডান এবং এয়ারোডায়নামিক ফোকাসকে মাথায় রেখে এই গাড়িটি ডিজাইন করা হয়েছে ৷ সামনের অংশে রয়েছে গ্রস ব্ল্যাক কোলজড গ্রিল প্যানেল ৷ এর মাঝে রয়েছে মার্সিডিজের তিন তারা বিশিষ্ট লোগো ৷ এর সঙ্গে একটু উপরেই রয়েছে হেডলাইট বার ৷ একটি কানেক্টেড LED স্ট্রিপ দেওয়া হয়েছে রিয়ার প্যানেলে ৷
সাইড অ্যাঙ্গেল থেকে দেখলে এই গাড়িটি অনেকটা ফিউচারিস্টিক লাগবে ৷ ফ্লুরিশ ডোর হ্যান্ডেল দেওয়া হয়েছে, 18 ইঞ্চির এয়ারো অপটিমাইজড AMG অ্যালয় হুইল রয়েছে ৷ মোট পাঁচটি কালার শেডে লঞ্চ করা হয়েছে গাড়িটি ৷ তারমধ্যে রয়েছে Clear Blue, Cosmic Black, Polar White, Alpine Grey এবং Patagonia Red ৷
Mercedes-Benz CLA EV: Interior And Features
গাড়ির ইন্টেরিওরে নতুনত্ব আনা হয়েছে ৷ গাড়ির ভিতরে দেওয়া হয়েছে ডিজিট্যাল ফার্স্ট ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ৷ 10.25 ইঞ্চির ড্রাইভার ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এরসঙ্গে 14 ইঞ্চির সেন্ট্রাল টাচস্ক্রিন থাকছে ৷ এছাড়াও প্যাসেঞ্জার সাইড ডিসপ্লেও দেওয়া হয়েছে এই গাড়িতে ৷ একটি প্যানোরমিক গ্লাস রুফ, অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল, টাচ সেনসিটিভ স্টিয়ারিং কন্ট্রোল দেওয়া হয়েছে ৷
নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে 6টি এয়ারব্যাগ রয়েছে এই গাড়িতে ৷ এছাড়াও থাকছে 360 ডিগ্রি ক্যামেরা, ব্লাইন্ড স্পট মনিটারিং, লেভেল 2 ADAS,টায়ার প্রেসার মনিটর এবং ইলেকট্রনিক পার্কিং ব্রেক ৷ 5 স্টার Euro NCAP সেফটি রেটিং দেওয়া হয়েছে এই গাড়িটিতে ৷
প্রাথমিকভাবে CLA 250+ ভ্যারিয়েন্টটি ভারতে লঞ্চ করা হবে ৷ এই গাড়িতে রয়েছে 85kWh ব্যাটারি প্যাক, রিয়ার মাউন্টেড ইলেকট্রিক মোটর ৷ যা 335Nm টর্কে 268hp জেনারেট করতে পারে ৷