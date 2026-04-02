প্রকাশ্যে Mercedes Benz 2026 GLE facelift, নতুন মডেলে কী কী পরিবর্তন হল ?
Published : April 2, 2026 at 4:50 PM IST
হায়দরাবাদ : Mercedes-Benz গ্লোবাল মার্কেটের জন্য রিভিল হল GLE Facelift ৷ স্ট্যান্ডার্ড এবং AMG ভার্সনে এই মডেলটি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ৷ এছাড়াও একটি স্ট্যান্ডার্ড এবং AMG মডেলেও এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যা অনেকটাই কুপ বডি স্টাইলের মতোই দেখতে ৷
নতুন GLE মডেলটিতে ওভারঅল ডিজাইনে কোনও পরিবর্তন না করা হলেও কিছু কসমেটিক পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ ফ্রন্ট গ্রিল আরও প্রমিনেন্ট লুক দেওয়া হয়েছে ৷ ক্রোম ফ্রেম এবং ব্ল্যাক সাররাউন্ডেড করা হয়েছে ৷ স্টার শেপড LED লাইট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং ফ্রন্ট বাম্পারও রিডিজাইন করা হয়েছে ৷
রিয়ার প্যানেলে নতুন ভাবে GLE SUV টেল লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে ট্রিস্টার LED ব্যবহার করা হয়েছে ৷
ইন্টেরিয়ারের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নতুনত্ব আনা হয়েছে GLE Facelift এ ৷ 12.3 ইঞ্চির স্ক্রিন দেওয়া হয়েছে ৷ MB.OS এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷ থ্রি স্পোক স্টিয়ারিং হুইল রয়েছে ৷ AMG ভার্সনে রয়েছে স্পোর্টিয়ার ফ্ল্যাট বটম স্টিয়ারিং হুইল ৷ এই মডেলে রয়েছে রোটারি ডায়াল সঙ্গে LCD স্ক্রিন ৷
GLE Facelift একাধিক পাওয়ারট্রেইন অপশনে রিভিল করা হয়েছে ৷ টপ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি হল GLE 580 ৷ যা 4.0 লিটারের টুইন টার্বো V8 ইঞ্জিনের ৷ যা 530 BHP এবং 750 Nm টর্ক উৎপন্ন করে ৷
GLE 450 মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 3.0 লিটারের ইনলাইন 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিন ৷ যা 376 BHP এবং 560 Nm টর্ক উৎপন্ন করে ৷ GLE 450e একটি প্ল্য়াগ ইন হাইব্রিড মডেল ৷ যেখানে 4 সিলিন্ডারের বদলে 6 সিলিন্ডার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে দুটি ডিজেল ভ্যারিয়েন্টও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 350d এবং অন্যটি 450d ৷
AMG GLE 53 মিড হাইব্রিড এবং প্ল্যাগ ইন হাইব্রিড মডেলে পাওয়া যাবে ৷ যা 3.0 লিটার 6 সিলিন্ডার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে ৷ এটি 443bhp এবং 600Nm টর্ক জেনারেট করে ৷
সবকটি ইঞ্জিনেই 9 স্পিড অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷ এবং অল হুইল ড্রাইভ (AWD) থাকছে ৷