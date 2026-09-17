সংস্থার প্রথম 2 nm স্মার্টফোন চিপ লঞ্চ করল MediaTek, গেমিং আর ফটোগ্রাফিতে কী কী পরিবর্তন হবে ?
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই চিপটি 61 শতাংশ মাল্টি কোর পাওয়ার কনজামশন কমাতে সক্ষম ৷
Published : September 17, 2026 at 7:34 PM IST
হায়দরাবাদ : MediaTek-লঞ্চ করল Dimensity 9600 Pro ৷ এটি সংস্থার লেটেস্ট flagship smartphone চিপসেট ৷ সংস্থার অ্যাডভান্স 2nm ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসের মাধ্যমে এই চিপটি তৈরি করা হয়েছে ৷ দাবি করা হয়েছে, এটির পারফরম্যান্স অন্য সমস্ত চিপের থেকে উন্নত হবে ৷ পাশাপাশি AI নির্ভর কাজে আরও উন্নতমানের আউটপুট পাওয়া যাবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ গেমিং ও ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা আরও ভালো অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই চিপটি 61 শতাংশ মাল্টি কোর পাওয়ার কনজামশন কমাতে সক্ষম ৷ কিন্তু তা সত্বেও আরও উন্নতমানের প্রসেসিং এবং আরও উন্নতমানের AI ফিচার পাওয়া সম্ভব হবে ৷
A Pro flagship experience comes to life with MediaTek Dimensity 9600 Pro. Built on an all-new 2nm process, its Native AI Architecture advances AI computing, graphics and imaging. 🎮 Pro Gaming with AI super-resolution, RTP+OMM raytracing and 185 FPS gameplay. 📸 Pro Imaging with AI semantic analysis, panoramic depth of field and 4K 120 FPS Cinema Log. And that’s only part of the flagship experience. Cool Performance. Super Intelligence. ▶️ Watch.— MediaTek (@MediaTek) September 16, 2026
Smarter on-device AI
নতুন এই চিপে প্রধানত ফোকাস করা হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৷ এখানে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল Neural Processing Unit (NPU) এবং agentic Artificial Intelligence (AI) ৷ যা স্মার্টফোনকে কোনও প্রম্পট বুঝতে আরও দ্রুত সহায়তা করবে ৷ পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে রেসপন্স করতেও সাহায্য করবে ৷ দুটি NPU, একটি AI processor শুধু যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রেসপন্স করতে পারবে তা নয়, এরসঙ্গে কম ক্ষমতা বা পাওয়ার ব্যবহার করে যেকোনও AI সম্পর্কিত কাজ করতে পারবে ৷ সেকেন্ড যে NPU-দেওয়া হয়েছে সেটি যেকোনও অ্যাডভান্স AI মডেল সরাসরি স্মার্টফোনে কাজ করতে পারবে ৷ ইন্টারনেট ছাড়াই এই কাজ করা সম্ভব হবে ৷
Better gaming and camera performance
গেমিংয়ের ক্ষেত্রে Dimensity 9600 Pro-র মাধ্যমে দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এমনটাই দাবি সংস্থার ৷ যেখানে graphics processor 27 শতাংশ বেশি ভালো কাজ করতে পারবে ৷ যা গেম খেলা ও রিয়ালিস্টিক লাইটিং এফেক্টে আরও ভালো অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম ৷
MediaTek Dimensity 9600 Pro brings an all-new Native AI Architecture to the Agentic AI era. 🧠 CPU + NPU = AI Compute Fusion Architecture Understands Every Moment. Anticipates Every Need. 🖼️ GPU + NPU = Neural Graphics Architecture Superb graphics. Greater efficiency. 📸 ISP + NPU = AI Imaging Fusion Architecture Smarter capture. Enhanced visuals. Cool Performance. Super Intelligence.— MediaTek (@MediaTek) September 16, 2026
ক্যামেরার জন্যও এই প্রসেসরটি আরও দক্ষ ৷ এর ইমাজিন সিস্টেম যা মূলত AI নির্ভর ৷ ফলে ছবি ও ভিডিয়ো কোয়ালিটি আরও আকর্ষণীয় হবে বলে দাবি করা হয়েছে ৷ Ultra slow-motion 4K video, enhanced colour accuracy, cinematic video recording এর মতো কাজগুলি করা সম্ভব হবে ৷
MediaTek Dimensity 9600M
Dimensity 9600 Pro ছাড়াও MediaTek রিভিল করেছে তাদের Dimensity 9600M ৷ যা তুলনামূলক একটু কমদামী প্রসেসর ৷ কিন্তু প্রায় একই ধরনের ফিচার রয়েছে ৷