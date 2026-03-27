মনের মতো কন্টেন্ট আপনার ফিডে আসে কীভাবে ? ইনস্টাগ্রাম রিলসের Behind The Screen
গোটা বিশ্বের সিংহভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই এই সমস্যায় ভুগছেন ৷ একবার ইনস্টাগ্রাম রিলস দেখা শুরু করলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না ৷ এর কারণ কী?
Published : March 27, 2026 at 3:10 PM IST
হায়দরাবাদ : হাতে 5 মিনিট অবসর রয়েছে ৷ তেমন কাজ নেই তাই মুঠোফোনে ওপেন করলেন ইনস্টাগ্রাম ৷ ভাবলেন দু-একটা রিল দেখেই ফের কাজে ফিরবেন ৷ কিন্তু 5 মিনিটের বদলে কখন যে 15 মিনিট পেরিয়ে গেল তা বুঝতেই পারলেন না ৷ আর দু-একটা রিলের পরিবর্তে হয়তো প্রায় 50-60 টা রিল ততক্ষণে দেখা হয়ে গেছে ৷ হবে না কেন ? কারণ আপনি কিছুক্ষণ আগে যা ভাবছিলেন সেই ধরনের রিলই আপনার ফিডে আসছে ৷ যেন মনে হচ্ছে কেউ আপনার মনের কথা বুঝতে পেরেছে ৷
এটা শুধু আপনার সমস্যা নয় ৷ গোটা বিশ্বের সিংহভাগ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীই এই সমস্যায় ভুগছেন ৷ একবার ইনস্টাগ্রাম রিলস দেখা শুরু করলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন না ৷ কারণ মনের মতো রিলের অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে সেখানে ৷ এর পিছনে প্রযুক্তি কী রয়েছে তা হয়তো অনেকেই জানেন ৷ তা হল অ্যালগোরিদম ৷ এই নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত ৷ কিন্তু ঠিক কীভাবে এই অ্যালগোরিদম আপনার ফিড কন্ট্রোল করে ? অর্থাৎ আপনার পছন্দ বুঝে রিলস সরবরাহ করে ? এই প্রতিবেদনে আপনারা জানতে পারবেন ইনস্টাগ্রাম রিলসের বিহাইন্ড দ্যা স্ক্রিন ৷
2023 সালের 31 মে ইনস্টাগ্রাম প্রধান অ্যাডাম মুসোরির লেখা একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ইনস্টাগ্রাম ব্লগে ৷ সেখানে মুসোরি স্পষ্ট জানান, কোনও একটি নির্দিষ্ট অ্যালগোরিদম নয়, ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন ধরনের অ্যালগোরিদম, ক্লাসিফায়ার এবং প্রসেসর নিয়ে কাজ করা হয় ৷ এবং এই প্রতিটি প্রযুক্তি একসঙ্গে কাজ করে ব্যবহারকারীর ইন্টারেস্ট বুঝে কয়েক কোটি রিলস থেকে ফিল্টার করে তাঁর পছন্দমতো কন্টেন্ট ডেলিভার করা হয় ৷ এবং পুরো কাজটাই হয় রিয়েল টাইমে ৷
অ্যাডাম মুসোরি ওই প্রতিবেদনে জানিয়েছেন কীভাবে তারা রিলস ব়্যাঙ্ক করে ৷ কারণ প্রতিদিন আপলোড হয় কোটি কোটি কন্টেন্ট ৷ কিন্তু তারমধ্যে বেস্ট রিলসই পৌঁছয় আপনার কাছে ৷
যে কন্টেন্টে বিনোদন বেশি সেই কন্টেন্টের গ্রহণযোগ্যতা বেশি ৷ সেইভাবেই রিলস ব়্যাঙ্ক করা হয় ৷ এক্ষেত্রে জানিয়ে রাখা দরকার, যে সব অ্যাকাউন্ট থেকে রিলস আপনার ফিডে আসে তার অধিকাংশই আপনি ফলো করেন না ৷ তাই যাবতীয় রিলস এমন একটি ফিল্টারেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায় যার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যবহারকারী নিজের পছন্দমতো রিলস দেখতে পারেন ৷ এবং সেগুলি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ৷
বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি ছোট শব্দ সম্পর্কে জানা দরকার ৷ তা হল সিগন্যাল ৷ যেহেতু এই শব্দটি প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হবে সেই কারণে এর অর্থ বোঝা দরকার ৷ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, DM, সেভ ইত্যাদি সহ যা যা অ্যাক্টিভিটি আপনি ইনস্টাগ্রামে করেন, তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত অ্যালগরিদমের কাছে পৌঁছয় ৷ যাকে বলা হয় সিগন্যাল ৷
পর্দার পিছনের গল্প ( বিহাইন্ড দ্যা সিন ) জানার আগে প্রথমেই সামনের দৃশ্য জানা দরকার ৷ রিলস দেখার সময়ই আপনার কাছে সার্ভে চালায় ইনস্টাগ্রাম ৷ বিভিন্ন সময় রিলসের মধ্যেই ভেসে ওঠে সার্ভে প্রশ্ন- আপনি কি এই রিল পছন্দ করেন (Do You Like the Reel) ? সেখানে ইন্টারেস্টেড এবং নট ইন্টারেস্টেড অপশন থাকে ৷ আপনার পছন্দমতো অপশনে ট্যাপ করে উত্তর জানাতে পারেন ৷ সেই ফিডব্যাক থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে Instagram ৷
ইনস্টাগ্রাম যে যে সিগন্যালগুলি সবথেকে বেশি গ্রহণ করে সেগুলি হল-
- 1) কোন ধরনের রিল আপনি শেষ পর্যন্ত দেখছেন
- 2) কোন রিল আপনি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সেভ করছেন
- 3) সেই রিলের অডিও পেজে যাচ্ছেন কিনা
- 4) রিল শেয়ার করছেন কিনা
এই কয়েকটি সিগন্যাল ছাড়াও আরও একাধিক সিগন্যাল পৌঁছয় ইনস্টাগ্রামের মেশিনে ৷ যেগুলি রিয়েল টাইম অ্যানালিসিস করে তারা ৷ এরপর জানা দরকার কীভাবে রিলস রেকমেন্ডেশন হয় ৷ যে সিস্টেম থেকে রেকমেন্ডেশন হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় রেকমেন্ডার সিস্টেম ৷
রেকমেন্ডার সিস্টেমের ভূমিকা ( The Role of Recommender Systems )
রেকমেন্ডার সিস্টেম কেন ব্যবহার করা হয় ?.
ইনস্টাগ্রামের MAUs (Monthly Active User) 2024 সালের শেষের দিকে প্রায় 2.5 বিলিয়ন এ পৌঁছাবে বলে অনুমান করা হয়েছিল ৷ যদিও সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে 2025 সালের জুলাই মাস পর্যন্ত 3 বিলিয়ন ছাড়িয়েছে । একটি প্ল্যাটফর্ম কতটা উন্নতমানের কন্টেন্ট সার্ভ করে তা মূলত পরিমাপ করা হয় এর অ্যাকটিভ ইউজারদের ধরে রাখার ক্ষমতা দিয়ে । এর অর্থ হল ইউজাররা প্রতিদিন কতক্ষণ লগইন করেন এবং কী পরিমাণ আকর্ষণীয় কনটেন্ট খুঁজে পায় ৷ যার কারণে ইউজাররা থেকে যায়, অন্য কোনও প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে না ৷ হিসেব খুবই স্পষ্ট, আকর্ষণীয় কন্টেন্ট খুঁজে পান বলেই ব্যবহারকারীরা ইনস্টাগ্রামে দীর্ঘক্ষণ থাকেন ৷ ফলে Insta র MAU বৃদ্ধি পায় ৷
যেহেতু বিভিন্ন ইউজারের কন্টেন্টের চাহিদা ভিন্ন সেই কারণে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর চাহিদা মতো কন্টেন্ট সরবরাহ করা জরুরি । এর জন্য ইউজারের আগ্রহ সম্পর্কে জানা দরকার ৷ এবং লাখ লাখ অন্য ইউজার বা ক্রিয়েটরদের তৈরি কনটেন্টের মধ্যে বাছাই প্রক্রিয়া সঠিক হওয়া জরুরি ৷ তাই রেকমেন্ডার সিস্টেম হল এমন অ্যালগরিদম যা ইউজারের আচরণ এবং পছন্দ বিশ্লেষণ করে তাদের আগ্রহের সম্ভাব্য কনটেন্ট সাজেস্ট করে ।
কীভাবে রেকমেন্ডার সিস্টেম কাজ করে
ইউজার এনগেজমেন্ট অ্যানালিসিস (User Engagement Analysis)
ইনস্টাগ্রামের AI মেশিন প্রথমে ব্যবহারকারীর এনগেজমেন্টের তথ্য সংগ্রহ করে । এর মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারী কোন কোন ভিডিও দেখেন, লাইক করেন, কমেন্ট করেন এবং শেয়ার করেন ৷ এসব বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে রেকমেন্ডার সিস্টেম । পাশাপাশি নজর রাখা হয় কোন ভিডিওতে তারা কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছেন এবং তার পরবর্তী ইন্টারঅ্যাকশনগুলো কী ধরনের । যদি কোনও ব্যবহারকারী স্কিট (skit) দেখতে বেশি সময় ব্যয় করেন, তাহলে রেকমেন্ডার সিস্টেম তাঁকে অন্যান্য নতুন মজার কনটেন্ট সাজেস্ট করবে । একইভাবে, যদি ব্যবহারকারী ফ্যাশন সম্পর্কিত কনটেন্ট দেখেন, তাহলে তাঁর জন্যও একই ধরনের ফ্যাশন-সম্পর্কিত কনটেন্ট রেকমেন্ড করা হবে ।
কন্টেন্ট বুঝে রেকমেন্ড করা (Content Understanding)
প্রতিটি কন্টেন্ট বিশ্লেষণ করতে পারে এই রেকমেন্ডার ৷ অর্থাৎ যে যে কন্টেন্ট ব্যবহারকারীদের ফিডে যাচ্ছে এবং সেই কন্টেন্টগুলির কোনগুলি তাঁরা দেখছেন বা দেখছেন না সব বিশ্লেষণ করে ওই সিস্টেম ৷ বিশ্লেষণ করা হয় কনটেন্টের ধরন, জনার, ব্অডিও, এবং ভিজ্যুয়াল এলিমেন্ট । এই কাজটি ক্লাস্টারিং টেকনিক এবং অন্যান্য আন সুপারভাইজড মেশিন লার্নিং পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় । এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কন্টেন্ট প্যাটার্ন সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় ৷
ইউজার প্রোফাইলিং (User Profiling)
ইনস্টাগ্রাম রিলস ব্যবহারকারীর এনগেজমেন্টের তথ্য সংগ্রহ করে ইউজার প্রোফাইল তৈরি করে ইনস্টাগ্রাম ৷ এবং তার ভিত্তিতে কন্টেন্ট রেকমেন্ড করে ইনস্টাগ্রামের মেশিন ৷ পুরো কাজটাই হয় রিয়েল টাইমে ৷
কোলাবরেটিভ ফিল্টারিং (Collaborative Filtering)
এটি একটি অত্যাধুনিক রেকমেন্ডেশন পলিশি ৷ মূলত আগের ধাপগুলিতে ব্যবহারকারীর পছন্দ বুঝে নিয়ে সেই ধরনের কন্টেন্ট রেকমেন্ড করে এই সিস্টেম ৷ ব্যবহারকারীরা যে কন্টেন্টগুলি নিজেদের ফিডে দেখতে পান সেগুলির সিংহভাগ আসে ফলো না করা অ্য়াকাউন্ট থেকে ৷ এই কাজটিকে বলা হয় কোলাবোরেট ফিল্টারিং ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীর পছন্দ বুঝে সেই অনুযায়ী কন্টেন্ট যে সব প্রোফাইল তৈরি করে তাদের রেকমেন্ড করার কাজটি করা হয় ৷
রিয়েল টাইম অ্যাডপটেশন (Real-Time Adaptation)
ইনস্টাগ্রাম রিলসের রেকমেন্ডার সিস্টেম স্ট্যাটিক নয় ৷ বরং এটি ব্যবহারকারীর আচরণ (Behavior) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পরিবর্তন হয় ৷ যাতে রেকমেন্ডেশন কন্টেন্ট সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে । যদি কোনো ব্যবহারকারীর পছন্দ বদলে যায় অথবা তারা নতুন ধরনের কনটেন্টের সঙ্গে এনগেজ করা শুরু করেন, তাহলে সিস্টেম খুব দ্রুত তার রেকমেন্ডেশনগুলো সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেয় ।
প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিশ্লেষণ Understanding Instagram Reels from a Technical Perspective
ইনস্টাগ্রাম রিলস কীভাবে প্রযুক্তিগত দিক থেকে কাজ করে তা বোঝার জন্য, এই প্ল্যাটফর্মের Explore ফিচারটি কীভাবে কাজ করে তা বোঝা জরুরি ৷ ইনস্টাগ্রাম তাদের ব্লগ পোস্টে এই বিষয়ে একাধিকবার জানিয়েছে ৷
ইনস্টাগ্রামের লার্জ স্কেল রেকমেন্ডেশন সিস্টেমগুলির মধ্যে একটি অন্যতম । Explore ফিচারটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যা প্রতিদিন কোটি কোটি ইউজারের পছন্দমতো কন্টেন্ট ডেলিভার করে ৷ এখানে মেশিন লার্নিং (ML) এবং AI এর একাধিক আপডেটেড মডেল ব্যবহার করে ৷ এই মডেলগুলিই ব্যবহারকারীর পছন্দমতো রিল ডেলিভার করে ৷
The Two Towers Neural Networks
ইনস্টাগ্রাম রিলস রেকমেন্ডেশনের জন্য Two Towers নিউরাল নেটওয়ার্কের মতো উন্নত মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করা হয় । এই মডেলগুলি ইউজারের পছন্দ বুঝে কোটি কোটি কন্টেন্ট থেকে বেস্ট অপশনগুলি ডেলিভার করে ৷ এবং তা রিয়েল টাইমে করতে সক্ষম হয় ৷ ব্যবহারকারীদের জন্য কনটেন্ট র্যাঙ্কিংয়ের মাল্টি-স্টেজ পদ্ধতি অবলম্বন করে ৷ ওই ধাপগুলি হল-
- রিট্রিভাল (Retrieval)
- প্রথম স্তরের র্যাঙ্কিং (First-stage ranking)
- দ্বিতীয় স্তরের র্যাঙ্কিং (Second-stage ranking)
- চূড়ান্ত রি-র্যাঙ্কিং (Final reranking)
এই ছাকনির মাধ্যমেই কোটি কোটি কন্টেন্ট পুল থেকে বেস্ট কন্টেন্ট সাজেস্ট করে ইনস্টাগ্রাম অ্যালগোরিদম ৷
Stages of the Recommender System
ডাটা সংগ্রহ (Retrieval of Data)
প্রথম ধাপ হলো রিট্রিভাল স্টেজ (retrieval stage) ৷ এই ধাপটি মূলত রিলসের লার্জ পুল থেকে ইউজারের পছন্দ অনুযায়ী সম্ভাবনাময় রিলসগুলোকে খুঁজে বের করার কাজ করে । সেক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কয়েকশো বা কয়েক হাজার সম্ভাবনাময় রিলকে বাছাই করে এই সিস্টেম ৷ যা ব়্যাঙ্কিংয়ে আসতে পারে ৷ এই সম্ভাবনাময় রিলসগুলি থেকেই শুরু হয় পরবর্তী স্তরের তথা চূড়ান্ত স্তরের বাছাই পর্ব ৷
পুরো রেকমেন্ডেশন পক্রিয়ায় এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ৷ যেখানে উন্নত মেশিন লার্নিং অ্যাপ্রোচ ব্যবহার করা হয়—যার মধ্যে রিয়েল-টাইম এবং প্রি-জেনারেটেড উৎস উভয়ই অন্তর্ভুক্ত ।
Two Tower Neural Network এ Word2Vec অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয় ৷ এবং এরসঙ্গে বিভিন্ন ইউজার ফিচারের সাহায্যে মাল্টি-অবজেক্ট রিট্রিভাল (multi-object retrieval) সম্পন্ন করে । multi-object retrieval হল ভিডিও বা স্টিল ছবির ফ্রেম ম্যাচিং পদ্ধতি ৷ অর্থাৎ ইউজার পছন্দ করেছেন এমন রিল বা ইমেজের ফ্রেম ম্যাচ করে বৃহৎ পুল থেকে সেই ধরনের রিল বাছাই করার পদ্ধতি ৷ এরজন্য ব্যবহারকারীর ইন্টারেকশন হিস্ট্রি (interaction history) বিবেচনা করা হয় ৷ যেমন অতীতের কোনও রিলের লাইক, সেভ বা শেয়ার—এর ভিত্তিতে আইটেম রিট্রিভ করে।
Ranking Stages
র্যাঙ্কিং পর্যায়ে দুই-স্তরে পুরো কাজটি করা হয় । প্রথম স্তরে একটি হালকা (লাইটওয়েট) মডেল এবং দ্বিতীয় স্তরে একটি ভারী (হেভি) মডেল ব্যবহার হয় । প্রথম স্তরের র্যাঙ্কিংয়ে টু-টাওয়ার নিউরাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয় কারণ এটি ডেটা ক্যাশ মেমরিতে রাখতে পারে সহজেই । এবং এর মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় স্তরের ফলাফল আগে থেকে অনুমান করা ।
MTML মডেল ( MTML Model in Second-Stage Ranking )
দ্বিতীয় স্তরের র্যাঙ্কার স্টেজে একটি মাল্টি-টাস্ক মাল্টি-লেবেল (MTML) নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেল ব্যবহার করা হয় । এটি ইউজার ও কন্টেন্টের মধ্যে ইন্টারঅ্যাকশন বোঝার চেষ্টা করে এবং সেগুলি অ্যানালিসিস করে ৷ মূলত কোনও একটি রিল ইউজারের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বিচার করে এই মডেলটি ৷
চূড়ান্ত ব়্যাঙ্কিং ( Final Reranking )
চূড়ান্ত রেকমেন্ড করা কন্টেন্টগুলি আরও ভালোভাবে ফিল্টার করার জন্য একটি রির্যাঙ্কিং স্টেজ চালু করা হয়েছে ৷ যেখানে কনটেন্ট ইন্টেগ্রিটি স্কোর (content integrity scores) সহ একাধিক বিষয় বিবেচনা করা হয় । এই কাজে একাধিক প্যারামিটার বুঝে রেকমেন্ডার সিস্টেমকে ফাইন-টিউন করা হয় ৷ ইনস্টাগ্রাম এজন্য বেজিয়ান অপটিমাইজেশন এবং অফলাইন টিউনিং — পদ্ধতিই ব্যবহার করে । বেজিয়ান অপটিমাইজেশন অনলাইন টিউনিং করতে সাহায্য করে, আর অফলাইন টিউনিং ইউজারের পুরোনো ডাটা ব্যবহার করে পুরো প্রক্রিয়াকে দ্রুত করে ।
ইনস্টাগ্রামে যে পছন্দসই রিলস আমাদের প্রত্যেকের ফিডে আসে তা একটি লার্জ পুল থেকে ফিল্টার করে পাঠানো হয় ৷ সেই পদ্ধতি অতি জটিল হলেও রিয়েল টাইমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ৷ ইনস্টাগ্রামের অতি অ্যাডভান্স রেকমেন্ডেশন সিস্টেম, মেশিন লার্নিং, AI মডেল এই কাজে সাহায্য করে ৷ এবং পুরো প্রক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের ডাটা ফোন থেকে সংগ্রহ করে ইনস্টাগ্রাম ৷
তাহলে কি আমাদের বিভিন্ন তথ্য চুরি করে ইনস্টাগ্রাম ?
এই বিষয়ে পরিষ্কার চিত্র পেতে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি যোগাযোগ করেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া বিশেষজ্ঞ এবং একটি জুয়েলারি ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা স্মৃতি ভার্মার সঙ্গে ৷ তিনি জানিয়েছেন, অ্যাপ ইনস্টল করার সময়ই কোন কোন তথ্য ইনস্টাগ্রাম সংগ্রহ করবে তার তালিকা দিয়ে দেয় ৷ সেই হিসেবে ডাটা সংগ্রহ করে ৷ সুতরাং এটাকে চুরি বলা যাবে না ৷
আনফ্রুল মিডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা অঙ্কিতা গুপ্তাকেও এই বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল ৷ তিনি জানিয়েছেন, কথা বলা ও বিভিন্ন ডিজিট্যাল কন্টেন্ট থেকে কী-ওয়ার্ড সংগ্রহ করে ইনস্টাগ্রাম ৷ এবং তার ভিত্তিতে নতুন কন্টেন্ট সাজেস্ট করে ৷ এই বিষয়টিকে চুরি বলা যাবে না ৷