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WagonR Flex Fuel এর দাম প্রকাশ্যে, মধ্যবিত্তদের নাগালে রয়েছে এই গাড়ি ?

মারুতির তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, 1.2 লিটার, ফোর সিলিন্ডারের ন্যাচরালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷

Maruti Wagon R Flex Fuel Launched at Rs 7 point 24 Lakh in India
Maruti Wagon R Flex Fuel (ছবি - PTI)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 1:08 PM IST

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হায়দরাবাদ : কয়েকদিন আগেই লঞ্চ হয়েছিল মারুতি সুজুকির WagonR এর ফ্লেক্স ফুয়েল ভার্সন ৷ এবার সেই মডেলটির দাম প্রকাশ্যে এল ৷ Maruti Suzuki WagonR এর ফ্লেক্স ফুয়েল মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 7.24 (এক্স শো-রুম) টাকা ৷ এই মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে WagonR Bioflex ৷ তবে গাড়িটির প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন এখনও প্রকাশ্যে আনেনি সংস্থাটি ৷

Maruti Suzuki Wagon R flex fuel price

Wagon R BioflexWagon R ZXi+ MTPrice difference
With non-metallic paintRs 7.24 lakhRs 6.38 lakh+ Rs 86,000
With metallic paintRs 7.24 lakhRs 6.38 lakh+ Rs 86,000
With dual-tone paintNot availableRs 6.49 lakh-

প্রাথমিকভাবে মারুতির তরফে শুধুমাত্র জানানো হয়েছে, 1.2 লিটার, ফোর সিলিন্ডারের ন্যাচরালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিন দেওয়া হয়েছে ৷ যা বেশিমাত্রার ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহারে সহায়ক ৷ যেহেতু ইথানল মিশ্রিত জ্বালানী ব্যবহারের সহায়ক এই গাড়িটি সেই কারণে গাড়ির ফুয়েল ইনজেকটরর্স,ফুয়েল পাম্প, নতুন ফুয়েল লাইনস এবং একটি রিক্যালিব্রেটেড ECU এবং একটি ইথানল সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও এই মডেলের পাওয়ার ট্রেইন ও ফুয়েল এফিসিয়েন্সি ফিচার সম্পর্কে কিছু জানানো হয়নি ৷

গাড়িটির ইন্টেরিওর ও এক্সেটেরিওরে পেট্রল ভার্সনের সঙ্গে তুলনায় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ শুধুমাত্র পিছনের গেটের পাশে লেখা হয়েছে BioFlix ব্যাচ ৷ ব্ল্যাক এবং বেইজ রঙের ইন্টেরিওর দেওয়া হয়েছে ৷ ফেব্রিক সিট আপহোলস্ট্রি রয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 3 স্পোক স্টিয়ারিং সঙ্গে মিডিয়া কন্ট্রোল বোতাম ৷

7 ইঞ্চির একটি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ যা অয়ার্ড অ্যান্ডরয়েড অটো ও অ্যাপল কারপ্লে সংযুক্ত করা সম্ভব ৷ 6টি এয়ারব্যাগ দেওয়া হয়েছে ৷ ইলেকট্রনিক স্টেবিলিটি কন্ট্রোল রয়েছে ৷ ম্যানুয়াল কন্ট্রোল AC ভেন্ট এবং ইনসাইড অ্যডজাস্টেবল মিরর দেওয়া হয়েছে ৷ অর্থাৎ গাড়ির ভিতর থেকেই মিরর অ্যাডজাস্ট করা সম্ভব ৷

চলতি বছরের 4 জুন এই গাড়িটি লঞ্চ করে মারুতি সুজুকি ৷ এর ফলে এটি ভারতের প্রথম এমন যাত্রীবাহী গাড়ি , যা 100 শতাংশ ইথানল জ্বালানিতে চলতে সক্ষম। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে গাড়িটি প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গদকড়ি (Nitin Gadkari) এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী Hardeep Singh Puri।

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