পেট্রল, ডিজেল বা বিদ্যুৎ প্রয়োজন নেই ! মারুতির গাড়ি চলবে এই প্রযুক্তিতে, লঞ্চ কবে ?

পেট্রল, ডিজেল বা বিদ্যুৎ প্রয়োজন নেই ! মারুতির গাড়ি চলবে এই প্রযুক্তিতে, লঞ্চ কবে ?
Published : May 25, 2026 at 1:31 PM IST
হায়দরাবাদ : E100 এর সহায়ক গাড়ি লঞ্চ করবে ভারতের অন্যতম বৃহত্তম গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Maruti Suzuki ৷ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গডকরি এই বিষয়ে ঘোষণা করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস অর্থাৎ 5 জুন নতুন ওই গাড়ি লঞ্চ করা হবে ৷
গাড়ির জ্বালানিতে ইথানল মিশ্রন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা চলছে ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, গাড়ির জ্বালানীতে 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল মেশানো যাবে ৷ অর্থাৎ 30 শতাংশ পর্যন্ত ইথানল পেট্রল বা ডিজেলের সঙ্গে মিশিয়ে তা বিক্রি করতে পারে পেট্রল পাম্পগুলি ৷
এদিকে নীতিন গডকরি ঘোষণা করেছেন মারুতির নতুন এই ভ্যারিয়েন্টের বিষয়ে ৷ যেখানে E100 জ্বালানীতে চলবে গাড়ি ৷ অর্থাৎ কোনও পেট্রল বা ডিজেলের প্রয়োজনই হবে না ৷ গাড়ি চলবে পুরোপুরি ইথানলের উপর ৷
সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন নীতিন গডকরি ৷ সেখানে এই বিষয়ে সংবাদসংস্থা PTI-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, "আমাদের সবথেকে সমস্যা হল জীবাশ্ম জ্বালানী ৷ আমি খুবই খুশি কারণ ইতিমধ্যে ভারতে আমরা লঞ্চ করেছি বৈদ্যুতিক স্কুটার, বৈদ্যুতিক গাড়ি, বৈদ্যুতিক বাস, বৈদ্যুতিক ট্রাক ৷ এমনকি, বৈদ্যুতিক ট্রাক্টরও চালু হয়েছে আমাদের দেশে ৷ সবথেকে বড় বিষয় যে গাড়িটি করে আমি এই ইভেন্টে এসেছি সেটা পুরোটাই বায়ো ইথানলে পরিচালিত হয় ৷ যার প্রতি লিটারের দাম মাত্র 65 টাকা ৷ এখান থেকে 60 শতাংশ ইলেকট্রিক তৈরি হয় ৷ আমি বিগত এক থেকে দেড় বছর ধরে এই গাড়িটি ব্যবহার করছি ৷"
এর পরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে মারুতি সুজুকি ৷ সেখানে এই গাড়িটি বাণিজ্যিকভাবে লঞ্চ করা হবে ৷
E100 ফুয়েল কী ?
E100 জ্বালানীর অর্থ পুরোপুরি ইথানলের মাধ্যমেই গাড়িটি চলবে ৷ সেক্ষেত্রে কোনও পেট্রল বা ডিজেল ব্যবহার করা হবে না ৷ কিন্তু এই জ্বালানী সব গাড়িতে ব্যবহার করা সম্ভব নয় ৷ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ইথানলের দাম কম এবং তুলনামূলক দূষণও কম ৷ কিন্তু এই জ্বালানী ব্যবহার করার জন্য ভিন্নভাবে ইঞ্জিন ডিজাইন করা প্রয়োজন ৷ ইথানলের সঙ্গে সঠিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন ইঞ্জিনে এই ফুয়েল ব্যবহার করলে গাড়ির ইঞ্জিনে সমস্যা তৈরি হতে পারে ৷