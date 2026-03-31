গাড়ি খারাপ ? কর্পোরেট স্পেসে মারুতি তৈরি করছে 'কুইকস্টপ', কী লাভ ?
এই বিষয়ে মারুতি সুজুকির তরফে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, কন্টেনার সাইজের এই সার্ভিস পয়েন্টগুলি তৈরি করা হচ্ছে ৷
Published : March 31, 2026 at 11:26 AM IST
হায়দরাবাদ : গ্রাহকদের সুবিধার জন্য নতুন সুবিধাযুক্ত সার্ভিস সেন্টার চালু করতে চলেছে মারুতি সুজুকি ৷ ওই সার্ভিস সেন্টারগুলির নাম দেওয়া হচ্ছে কুইকস্টপ (Quickstop) ৷ মূলত কর্পোরেট স্পেস, এয়ারপোর্ট এবং কমার্সিয়াল গাড়ি যেখানে রাখা হয় সেই সব এলাকায় তৈরি করা হবে এই সার্ভিস পয়েন্টগুলি ৷
এই বিষয়ে মারুতি সুজুকির তরফে একটি প্রেস রিলিজ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, কন্টেনার সাইজের এই সার্ভিস পয়েন্টগুলি তৈরি করা হচ্ছে ৷ যেখানে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রুমেন্ট থাকবে ৷ কোনও মারুতির গাড়িতে খুব বড় কোনও সমস্যা না তৈরি হলে ওই কুইক সার্ভিস পয়েন্টেই সব ধরনের গাড়ি সার্ভিস করা সম্ভব হবে ৷
কেন Quickstop তৈরির ভাবনাচিন্তা ?
মারুতির তরফে প্রকাশিত প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বর্তমানে প্রত্যেকেই ভীষণ ব্যস্ত ৷ ফলে গাড়িতে কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে সার্ভিস করার জন্য বড় সময় ব্যায় করতে হয় ৷ আর সেখান থেকেই কুইকস্টপ তৈরির ভাবনাচিন্তা ৷ পাশাপাশি থার্ড পার্টি কোনও সার্ভিস সেন্টারে গেলে সঠিক যন্ত্রাংশ পাওয়া যায় না বলেও অভিযোগ অনেকের ৷
এই কুইকস্টপ চালু করা হচ্ছে এয়ারপোর্ট বা কর্পোরেট এলাকায় ৷ ফলে অফিস যাওয়ার সময় গাড়ি মালিকরা তাঁদের গাড়ি কুইকস্টপে দিয়ে অফিস চলে যেতে পারেন ৷ এবং সারাদিন গাড়ি সারাই করে রাখবেন মারুতির প্রশিক্ষিত টেকনিসিয়ানরা ৷ এবং ফিরতি পথে সেই গাড়ি নিয়ে ফিরতে পারেন মালিকরা ৷ ফলে কোনও অতিরিক্ত সময় না ব্যায় করেই গাড়ি মেরামত করা সম্ভব ৷
পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে মোট আটটি শহরে এই কুইকস্টপ শুরু হচ্ছে ৷ সেগুলি হল দিল্লি (NCR), চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, বাগডোগরা, কালিকট ও সুরাট ৷
এই কুইকস্টপ তৈরির জন্য জায়গা দিতে হবে কর্পোরেট ক্যাম্পাসগুলিতে ৷ সেই জায়গাতেই আলাদা করে তৈরি করা হবে এই সার্ভিস সেন্টার ৷ এছাড়াও গাড়ির ব্যাটারি চার্জিং, জল ছাড়া গাড়ি ধোয়া-র মতো একাধিক পরিষেবাও পাওয়া যাবে ৷ মারুতি সুজুকির ডিলার পার্টনারের মাধ্যমেই এই পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ যদিও ওই কুইকস্টপ থেকে হাইভ্যালু যন্ত্রাংশ কিনে মেরামত করা যাবে কিনা তা জানানো হয়নি ৷