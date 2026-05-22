30 হাজার টাকা করে গাড়ির দাম বাড়াচ্ছে Maruti Suzuki, কেন এই সিদ্ধান্ত ? জানুন
বিগত কয়েক মাস ধরেই তারা বিভিন্নভাবে খরচ কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে ৷ কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির জন্য তা আর সম্ভব হচ্ছে না ৷
Published : May 22, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ : চারচাকা গাড়ির দাম এক ধাক্কায় 30 হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল ভারতের সবথেকে জনপ্রিয় গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা Maruti Suzuki ৷ 2026 সালের জুন মাস থেকেই নতুন দাম কার্যকর হবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কাঁচামালের দাম বৃদ্ধির জন্যই মূল্যবৃদ্ধির পথে হাঁটছে তারা ৷
মারুতি সুজুকি এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেছে ৷ সেখানে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, "ইনপুট কস্ট (কাঁচামালের দাম) বৃদ্ধির জন্য সংস্থার তরফে প্রতিটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ সর্বাধিক 30 হাজার টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হচ্ছে ৷ 2026 সালের জুন মাস থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে ৷" পাশাপাশি সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, তারা চেষ্টা করছিল বিভিন্নভাবে সংস্থার খরচ কমানোর ৷ এবং তারফলে উৎপাদন খরচের একটি বড় অংশ যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তার প্রচেষ্টা করেছিল ৷ কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি এবং অন্য বিভিন্ন খরচের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার বাধ্য হয়েই প্রতিটি গাড়ির দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছে তারা ৷
এই প্রসঙ্গে মারুতি সুজুকি জানিয়েছে, "বিগত কয়েক মাস ধরেই তারা বিভিন্নভাবে খরচ কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে ৷ কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির জন্য তা আর সম্ভব হচ্ছে না ৷ সেই কারণেই দাম বৃদ্ধি হচ্ছে ৷ এবং এর ফলে কাস্টমারদের উপরও চাপ বাড়বে ৷"
বর্তমানে মারুতি সুজুকির পোর্টফোলিওতে রয়েছে এন্ট্রি লেভেল সেডান থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম SUV ৷ যেগুলির দাম শুরু হয় 3 লাখ 50 হাজার টাকা থেকে শুরু করে 25 লাখ টাকা পর্যন্ত রয়েছে ৷ তারমধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় মডেলের মধ্যে রয়েছে S-Presso ৷ যার দাম 3.50 লাখ টাকা থেকে 5.25 লাখ টাকার মধ্যে ৷ এছাড়াও Alto K10 জনপ্রিয় মডেলটি 3.70 লাখ টাকা থেকে 5.45 লাখ টাকার মধ্যে রয়েছে ৷ এছাড়াও সেলেরিও-র দাম রয়েছে 4.70 লাখ টাকা থেকে 6.73 লাখ টাকার মধ্যে ৷
এর আগে Mahindra and Mahindra তাদের SUV এবং বাণিজ্যিক গাড়ির দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ চলতি বছরের 6 এপ্রিল থেকেই তাদের বিভিন্ন মডেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ তারা সর্বাধিক 2.5 শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করবে বলে জানিয়েছিল ৷ তবে বিভিন্ন মডেলের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধির তারতম্য থাকবে ৷ গড়ে 1.6 শতাংশ করে প্রতিটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করা হবে ৷