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মারুতির জনপ্রিয় এই মডেলটির ব্যাপক দাম বাড়ল, কিনতে অতিরিক্ত কত খরচ হবে ?

কয়েকদিন আগে টাটা সহ বিভিন্ন সংস্থা জানিয়েছিল তারা গাড়ির দাম বৃদ্ধি করবে ৷ অন্যদিকে মে মাসেই মারুতি জানিয়েছিল একাধিক গাড়ির দাম বৃদ্ধি করবে তারা ৷

Price Hike of Maruti suzuki
দাম বাড়ল মারুতি সুজুকি ডিজায়ারের (ছবি - IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 12:17 PM IST

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হায়দরাবাদ : গাড়ি নির্মাতা সংস্থা মারুতি সুজুকি তাদের সবথেকে জনপ্রিয় গাড়ি Dzire এর দাম বৃদ্ধি করল ৷ তবে এই মডেলের বেস ভ্যারিয়েন্টের কোনও দাম পরিবর্তন হয়নি ৷ ওই মডেলটি ছাড়া প্রতিটি মডেলেরই সর্বাধিক 7 হাজার 500 টাকা দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ সর্বাধিক দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে Suzuki Dzire VXI CNG এবং ZXI CNG মডেলের ৷

Maruti Suzuki Dzire Updated Price List (June 2026)

  • Maruti Suzuki Dzire LXI - Rs 6.25 lakh
  • Maruti Suzuki Dzire VXI - Rs 7.22 lakh
  • Maruti Suzuki Dzire ZXI - Rs 8.22 lakh
  • Maruti Suzuki Dzire ZXI+ - Rs 8.91 lakh

যদিও কী কারণে হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি করা হল সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ কিন্তু কয়েকদিন আগে টাটা সহ বিভিন্ন সংস্থা জানিয়েছিল তারা গাড়ির দাম বৃদ্ধি করবে ৷ অন্যদিকে মে মাসেই মারুতি জানিয়েছিল একাধিক গাড়ির দাম বৃদ্ধি করবে তারা ৷ সেই সময় জানানো হয়েছিল, মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং প্রতিকূল ক্রয় পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে, সংস্থাটি তাদের সমস্ত মডেলের দাম 30,000 টাকা পর্যন্ত বাড়াবে।

দাম কেন বাড়ানো হচ্ছে?

মারুতি সুজুকি আরও জানিয়েছিল যে, গত কয়েক মাস ধরে তাদের ব্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে ৷ ফলে লাভের পরিমাণ ক্রমশ কমছে ৷ ফলে ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছিল তারা ৷ সংস্থাটি আরও জানিয়েছিল যে, যেহেতু মুদ্রাস্ফীতির চাপ এখন উচ্চ পর্যায়ে রয়েছে তাই ব্যায়ের কিছু অংশ বাজারের উপর চাপাতে বাধ্য হচ্ছে ৷ সেই কারণে বাধ্য হয়ে তারা মূল্য বৃদ্ধির পথে হাঁটছে ৷

2025 অর্থবর্ষে ভারতে সর্বাধিক বিক্রিত চার চাকার গাড়ি Maruti Suzuki Dzire ৷ ব্যক্তিগতভাবে চালানোর জন্য যেমন এই গাড়িটি অনেকে কেনেন তেমনই বাণিজ্যিক কারণেও গাড়িটি বিপুল বিক্রি হয়েছে ৷ বর্তমানে অ্যাপ নির্ভর ক্যাব পরিষেবায় যে ধরনের গাড়ি চালানো হয় তার মধ্যে অধিকাংশই মারুতি সুজুকি ডিজাইয়ার ৷

ফ্যামিলি রাইডিং, তুলনামূলক বড় বুট স্পেস, আরামদায়ক ইন্টেরিওর সহ সিটিং ক্যাপাসিটি রয়েছে ৷ ফলে অনেকেই এই গাড়িটি পছন্দ করেন ৷ রয়েছে 9 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম, 6 স্পিকার সাউন্ড সিস্টেম, 360 ডিগ্রি পার্কিং ক্যামেরা, ক্রুজ কন্ট্রোল, ইলেকট্রনিক সানরুফের সুবিধা ৷ এছাড়াও 5 স্পিড ম্যানুয়াল ও অটোমেটিক গিয়ার বক্স রয়েছে ৷ ক্রেতারা নিজেদের সুবিধা মতো মডেল কিনতে পারেন ৷

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TAGGED:

MARUTI SUZUKI
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