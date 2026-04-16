Maruti Suzuki-র বড় সিদ্ধান্ত, বিক্রি বন্ধ হল Ignis ?
ডিলাররা গাড়িটির বুকিং নিচ্ছেন না ৷ এবং অনলাইনেও বুকিং হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : April 16, 2026 at 7:56 PM IST
হায়দরাবাদ : Maruti Suzuki আর বিক্রি করবে না Ignis ৷ দীর্ঘদিন ধরে গাড়িটি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে ৷ ফলে, বিক্রি কমেছে ৷ আর সেইকারণে পুরোপুরি বিক্রি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল সংস্থাটি ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্যা ইকোনোমিক টাইমস এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ Cartoq-কে উদ্ধৃত করে ওই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিগত প্রায় এক মাস ধরে Ignis গাড়িটির উৎপাদন বন্ধ রেখেছে মারুতি ৷ সরাসরি ক্যামেরার সামনে না মুখ খুললেও মারুতি সুজুকির ডিলারদের একাংশ এই খবরে সিলমোহর দিয়েছেন ৷ ডিলাররা গাড়িটির বুকিং নিচ্ছেন না ৷ এবং অনলাইনেও বুকিং হচ্ছে না বলে জানানো হয়েছে তাদের তরফে ৷ যদিও ইটিভি ভারতের এক প্রতিনিধি দেখেছেন, অনলাইনে এখনও গাড়িটির বুকিং অপশন চালু রয়েছে ৷ যদিও এই বিষয়ে সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল ইকোনোমিক টাইস ৷ কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি বলে জানানো হয়েছে ৷ 2026 সালের 1 এপ্রিল থেকেই গাড়িটির বিক্রি বন্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
কমপ্যাক্ট হ্যাচব্যাক হিসেবে 2017 সালে লঞ্চ করা হয়েছিল Maruti Suzuki Ignis ৷ যার এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছিল 4.59 লাখ টাকা এবং 7.80 লাখ টাকা ৷ শহুরে যুবদের টার্গেট করে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ যার মধ্যে ছিল 1.2 লিটার পেট্রল ইঞ্জিন ৷ ম্যানুয়ালের পাশাপাশি অটোমেটিক গিয়ারও দেওয়া হয়েছিল এই গাড়িটির একটি ভ্যারিয়েন্টে ৷
GST-র পুনর্মূল্যায়নের পর মারুতি সুজুকি ইগনিসের দাম প্রায় 71 হাজার টাকা কমেছিল ৷ কিন্তু তারপরও গাড়িটির বিক্রি তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি ৷ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয় ৷ সেখানে দেখা গিয়েছিল 2025 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই গাড়িটির3780 ইউনিট বিক্রি হয়েছিল ৷ 2026 সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত যা কমে দাঁড়িয়েছিল 1902টি ইউনিটে ৷ প্রায় 50 শতাংশ বিক্রি কমেছিল এই গাড়িটির ক্ষেত্রে ৷
এদিকে এই গাড়িটির বিক্রি কমলেও সবদিক থেকে মারুতি সুজুকির বিক্রি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ 2025 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মারুতি সুজুকি সেই বছরে বিক্রি করেছিল 1 লাখ 92 হাজার 984 ইউনিট ৷ কিন্তু 2026 সালের মার্চ মাসের হিসেবে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 2 লাখ 25 হাজার 251 ইউনিট ৷ 16.72 শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে ৷