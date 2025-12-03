EV-র দুনিয়ার প্রবেশ করল Maruti Suzuki, প্রকাশ্যে এল ব্র্য়ান্ড নিউ e Vitara

EV-র দুনিয়ার প্রবেশ করল Maruti Suzuki, প্রকাশ্যে এল ব্র্য়ান্ড নিউ e Vitara
Published : December 3, 2025 at 5:30 PM IST
হায়দরাবাদ : 2026 সালের জানুয়ারি মাসেই লঞ্চ করবে মারুতি সুজুকির প্রথম ইলেকট্রিক গাড়ি e Vitara ৷ এই গাড়িটি ইলেকট্রিক SUV সেগমেন্টের মধ্যেই পড়ছে ৷ মারুতির EV কেনার জন্য যাঁদের আগ্রহ ছিল সবথেকে বেশি তাঁদের জন্য এটাই হতে পারে সবথেকে ভালো সুযোগ ৷
2023 সালের Auto Expo তে সর্বপ্রথম মারুতি সুজুকির e Vitara গাড়িটি প্রদর্শিত করা হয়েছিল ৷ যদিও সেটা ছিল কনসেপ্ট মডেল ৷ এরপর চলতি বছরে Bharat Mobility Global Expo 2025 অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেখানে গাড়িটির প্রডাকশন মডেল প্রদর্শিত হয়েছিল ৷ অবশেষে 3 ডিসেম্বর লঞ্চ হল গাড়িটি ৷
Maruti Suzuki e Vitara: EV architecture
HEARTECT-e প্ল্য়াটফর্মে গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷ যা মূলত EV-র জন্য ডিজাইন করা হয়েছে ৷ গাড়িতে রয়েছে ফ্ল্য়াট ফ্লোর ডিজাইন, একটি হাই ভোল্টেজ সেফটি স্ট্রাকচার ৷ কমপ্যাক্ট SUV হিসেবেই গাড়িটি বাজারে ছাড়া হয়েছে ৷ Hyundai Creta EV, Mahindra BE 6, Tata Curvv EV, এবং MG ZS EV -র সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিতে পারবে এই গাড়িটি ৷
টু হুইল ড্রাইভ ও ফোর হুইল ড্রাইভ ফর্মাটে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে দেওয়া হয়েছে দুটি ব্যাটারি প্যাক ৷ সংস্থাটি দাবি করেছে, এর টপ ভ্যারিয়েন্টে সর্বাধিক 543 কিমি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব ৷ মোট 10টি কালার ভ্যারিয়েন্টে গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Maruti Suzuki e Vitara: Battery, range, performance
এই জাপানি গাড়ি নির্মাতা সংস্থাটি 49kWh এবং 61kWh এর দুটি ব্যাটারি প্যাক দিয়েছে ৷ তবে 49kWh ব্যাটারি প্যাকটি শুধুমাত্র 2WD variant-এ পাওয়া যাবে ৷ যা 142 bhp এবং 189 টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷
অন্যদিকে 61kWh ব্য়াটারি প্যাকটি 2WD এবং 4WD ভ্য়ারিয়েন্টে উপলব্ধ হবে ৷ যেখান থেকে 172 bhp এবং 189 Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ৷ পাশাপাশি মারুতির নিজস্ব ALLGRIP e-electric 4WD সিস্টেম দেওয়া হয়েছে 61kWh ভ্য়ারিয়েন্টে ৷ এবং রিয়ার ও ফ্রন্ট হুইলে আলাদা আলাদা মোটর দেওয়া হয়েছে ৷
Maruti Suzuki e Vitara: Interior and features
Maruti Suzuki e Vitara- তে দেওয়া হয়েছে ক্লিন ড্যাশবোর্ড লে আউট ৷ যেখানে স্কয়্যার শেপের এয়ার ভেন্ট রয়েছে ৷ এচাড়াও ডুয়েল স্ক্রিন সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ Apple Carplay ও Android Auto ইনবিল্ড করা হয়েছে ৷ Electronic Parking Brake, ক্লাইমেট কন্ট্রোল, 10-way power-adjustable ফ্রন্ট সিট দেওয়া হয়েছে ৷
গাড়িটিতে মোট 7টা এয়ার ব্যাগ, 360 ডিগ্রি ক্যামেরাও রয়েছে ৷