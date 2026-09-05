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লঞ্চ হল Maruti Balano Facelift 2026, প্রায় সাড়ে 6 লাখের এই গাড়িতে কী কী নতুন ফিচার পাবেন ?

ইন্টেরিওরে তেমন পরিবর্তন নেই ৷ 9 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ আর কী কী পরিবর্তন রয়েছে ? জানুন...

Maruti Balano Facelift 2026
লঞ্চ হল Maruti Balano Facelift 2026 (ছবি - x/@ashishmasih1)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 9:00 PM IST

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হায়দরাবাদ : লঞ্চ হল 2026 Maruti Balano Facelift ৷ 2022 সালে Balano সেকেন্ড জেনারেশন লঞ্চ হওয়ার পর তারপর সেভাবে বড় কোনও আপডেট আসেনি ৷ তারপর 2026 সালের 5 সেপ্টেম্বর ফেসলিফ্ট ভার্সন লঞ্চ করা হল ৷ যেখানে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আপডেট দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন এই গাড়িটির এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 6.10 লাখ টাকা ৷ ডিজাইনের পাশাপাশি একাধিক নতুন ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়া একটি নতুন পেট্রল ইঞ্জিনও দেওয়া হয়েছে ৷ Maruti Balano Facelift 2026-এ সবথেকে বড় আপডেট 1.2 লিটার Z সিরিজের তিন সিলিন্ডারের পেট্রল ইঞ্জিন ৷ যা মূলত সুইফট ও ডিজায়ার থেকে নেওয়া হয়েছে ৷ পাঁচ স্পিড বিশিষ্ট ম্যানুয়াল ও AMT গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷ এই একই ইঞ্জিনের একটি ফ্যাক্টারি ফিট CNG কিটও দেওয়া হয়েছে ৷ এবং এই প্রথম Baleno-তে দেওয়া হয়েছে CNG সেটআপের সঙ্গে AMT দেওয়া হয়েছে ৷

ডিজাইনের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ তুলনামূলক বড় ফ্রন্ট গ্রিল দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে কালো হরাইজ়নট্যাল স্ল্যাটস ৷ হেডল্যাম্প ও টেইল ল্যাম্পে সেভাবে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ বাম্পারে নতুন ফগ ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷ 16-ইঞ্চি অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷ যা ফ্রেস লুক দিতে সক্ষম ৷ একটি শার্ক ফিন অ্যান্টেনাও রয়েছে ৷ ডায়মেনশনে সেভাবে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ লম্বায় গাড়িটি 3,990mm, 2,520mm হুইলবেস রয়েছে ৷

ইন্টেরিওরে তেমন পরিবর্তন নেই ৷ 9 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে সেমি ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারও রয়েছে ৷ ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট রয়েছে, টায়ার প্রেসার মনিটর দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও লেবেল 2 ADAS-নির্ভর সেফটি ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ হাইট অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভার সিট , অয়ারলেস চার্জার, হেড আপ ডিসপ্লে, অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোল এবং একটি 360 ড্রিগ্রি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷

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